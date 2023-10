Enge Zusammenarbeit in den Regionen ist Erfolgsfaktor in der Pandemie (BWKG).

Die enge Abstimmung der Krankenhäuser in Baden-Württemberg war in den vergangenen zwölf Pandemie-Monaten der entscheidende Erfolgsfaktor für die gute Versorgung der COVID-19-Patientinnen und -Patienten im Land, ist sich Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der

Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) sicher.

„Die reflexhafte Forderung des AOK-Bundesverbands wegen Corona den

Krankenhausstrukturwandel weiter zu beschleunigen, lehnen wir ab“, so Einwag.

In der Corona-Krise habe sich vielmehr deutlich gezeigt, dass es

Reservekapazitäten in den Krankenhäusern braucht. Außerdem müssen die Kliniken

die Fähigkeit haben, sich gegenseitig zu unterstützen. In Baden-Württemberg

wurde von den Kliniken und der Landesregierung zur Versorgung der

Corona-Patienten ein Verlegungskonzept mit sechs regionalen Clustern

(Heidelberg, Stuttgart/Ludwigsburg, Karlsruhe, Ulm, Freiburg und Tübingen)

entwickelt. In diesen Clustern stimmen sich die Krankenhäuser täglich ab, um

Überlastungen zu verhindern. „Dabei arbeiten hochspezialisierte

Großkrankenhäuser und eher breit aufgestellte Allgemeinversorger Hand in Hand“,

macht Einwag deutlich. So können die Patientinnen und Patienten dorthin verlegt

werden, wo sie bestmöglich versorgt werden können. Hochspezialisierte

Intensivstationen können dadurch entlastet wer-den.

„Der schrittweise Strukturwandel der Krankenhauslandschaft wird in

Baden-Württemberg schon längst umgesetzt“, so der Hauptgeschäftsführer weiter.

Dabei wägt das Land Baden-Württemberg als Träger der Krankenhausplanung immer

zwischen einer stärkeren Zentralisierung und Spezialisierung einerseits und der

Aufrechterhaltung der flächendeckenden Versorgung andererseits ab. In den

letzten 15 Jahren seien in diesem Prozess pro Jahr 2-3 Krankenhäuser

geschlossen worden und oft zu größeren Einheiten zusammengefasst worden. In

Villingen-Schwenningen und im Kreis Heilbronn wurde die Umstrukturierung

bereits umgesetzt, in Lörrach entsteht derzeit ein Neubau und in

Rastatt/Baden-Baden sowie im Ortenaukreis gibt es intensive Diskussionen über

eine grundlegende Umstrukturierung.

„Die Krankenhauslandschaft im Land ist schon jetzt sehr effizient. Die

Krankenhäuser versorgen die Bevölkerung Baden-Württembergs mit einem Fünftel

geringerer Kapazität als im Bundesdurchschnitt“, so Einwag. Baden-Württemberg

habe mit nur 500 Krankenhausbetten je 100.000 Einwohner die niedrigste

Bettenzahl im gesamten Bundes-gebiet. Der Bundesdurchschnitt betrage 595

Betten.

Aktuell sehen die Krankenhäuser die dritte Corona-Welle auf sich zurollen und

ihre wichtigste Aufgabe ist jetzt, diese zu bewältigen. Wie schon in den ersten

zwei Corona-Wellen tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser

aktuell alles, um die schwerkranken Patientinnen und Patienten bestmöglich zu

versorgen. Sie arbeiten bis an die eigene Belastungsgrenze und auch darüber

hinaus.

„Wie die finanzielle Bilanz der Krankenhäuser am Ende der Corona-Krise

aussieht, sollte betrachtet werden, wenn die Krise wirklich zu Ende ist. Ich

bin mir sicher, dass die allermeisten Krankenhäuser froh sein werden, wenn sie

mit einem „blauen Auge“ davonkommen und die Finanzierung in der Corona-Krise

einigermaßen ausreicht“, betont Einwag.

Quelle: BWKG, 30.03.2021