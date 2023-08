Entwurf des COVID-19 Krankenhausentlastungsgesetzes enttäuscht die Kliniken (Clinotel Krankenhausverbund).

Die CLINOTEL-Mitgliedskliniken bereiten sich, wie die anderen Kliniken in unserem Land auf die größte medizinische Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg vor. Der Blick in unsere Nachbarländer zeigt, dass unser System vor einer Herkulesaufgabe steht. Unsere Kliniken mit ihren Mitarbeitenden nehmen diese Aufgabe an und

werden sich in erster Reihe um die Menschen kümmern, für die es um Leben und Tod geht. Dabei

riskieren unsere Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte und viele weitere

Berufsgruppen ihre eigene Gesundheit, ihr eigenes Leben.

Unser Bundesgesundheitsminister und auch unsere Bundeskanzlerin selbst haben

öffentlich zugesichert, uns dabei einen finanziellen Schutzschirm zu gewähren.

„Whatever it takes“, waren die Worte von Jens Spahn, sowie „Nehmen Sie mich

beim Wort“.

Kanzlerin Merkel selbst hat zugesagt: „Wegen der Coronakrise wird kein Haus in

die Defizite getrieben“. Über das letzte Wochenende hat es intensive Verhandlungen zum Entwurf des

COVID19-Krankenhausentlastungsgesetzes gegeben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft

konnte unseren Gesundheitsminister nicht davon überzeugen, einen geeigneten

Schutzschirm zu spannen. Stattdessen ist hier ein „fauler Kompromiss“

entstanden, der bei vielen Kliniken für Empörung und Unverständnis sorgt.

Eine sichere und schnelle Pauschalfinanzierung wäre ein guter Weg zur Sicherung

unserer Leistungsfähigkeit gewesen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte

hierzu bereits mit Kostenträgern ein tragfähiges Konzept entwickelt.

Stattdessen wird jetzt ein hochkomplexes Gesetzeskonglomerat aus

DRG-Fallpauschen, Pflegebudgets, Abrechnungsprüfungen u.v.m. mit noch

komplexeren Ausnahme- und Änderungstatbeständen geschaffen. Die konkreten finanziellen

Auswirkungen kann aktuell kaum jemand nachvollziehen, geschweige denn seriös

ein Betriebsergebnis berechnen. Zumindest die Eckdaten lassen erkennen, dass

die Beträge nicht ausreichen, um Liquidität und Betriebsergebnisse aller Kliniken zu

sichern.

Selbst in der größten Krise unseres Landes wird hier an einem Abrechnungssystem

festgehalten, welches die Kliniken belohnt, die sich um korrekte

Abrechnungsziffern statt um die Patienten kümmern. Jetzt, wo es nicht mehr um Geld gehen soll, wird am

wettbewerbsorientierten Vergütungssystems unverändert festgehalten. Das passt

in keiner Weise zu den politischen Forderungen, Betten freizuhalten, um Zustände wie in

Italien oder Spanien zu vermeiden.

Einzelne Kliniken laufen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf deshalb Gefahr,

ihre Beschäftigten nicht mehr bezahlen zu können und die Krise selbst nicht zu

überstehen. Die Mitgliedskliniken des CLINOTEL-Krankenhausverbundes haben sich am

22.03.2020 mit einem Brief an unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt und sie um

Hilfe gebeten, das Konzept der Deutschen Krankenhausgesellschaft umzusetzen.

Durch die Pressemitteilung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die aufgrund

der strikten Ablehnung einer Pauschalfinanzierung notgedrungen versöhnlich wirkt,

ist derzeit kaum davon auszugehen, dass der Vorschlag im noch Gesetzgebungsverfahren

zum Tragen kommt. Also müssen unsere Kliniken jetzt weiter mit großer Energie

an den Fragen des wirtschaftlichen Überlebens arbeiten. Liquiditätsrechnungen,

Leistungs- und Erlösplanungen und Abrechnungskontrollen bestimmen weiterhin den

Alltag unserer Kliniken und schwächen uns im wichtigen Kampf gegen das

Corona-Virus.

Unsere Kliniken fühlen sich vielfach in diesem Kampf durch den Gesetzentwurf

nicht ausreichend unterstützt, weder finanziell noch emotional.

Quelle: Clinotel Krankenhausverbund, 24.03.2020