Ergebnisse der Gesundheitsministerkonferenz: Politische Erklärung zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Krankenhäuser gefordert (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt ausdrücklich, dass die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) mit ihrem Beschluss die Notwendigkeit eines Rettungsschirms für die Krankenhäuser angesichts der vierten Corona Welle angekündigt hat. Es ist dringend erforderlich, dass die Krankenhäuser schnell

Klarheit haben, wie die Politik die wirtschaftliche Lage in dieser

Ausnahmesituation gewährleisten möchte. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat

Bundesgesundheitsminister Spahn mit seiner politischen Botschaft, die

Stabilität der Krankenhäuser über die Pandemie hinweg zu garantieren, für

Vertrauen in die Politik gesorgt und die Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser

gestärkt. Eine vergleichbare Zusage erwarten wir auch jetzt nicht nur vom

geschäftsführenden Gesundheitsminister, sondern auch von den Verantwortlichen

der Ampel-Koalitionsgespräche“, fordert Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender

der DKG.

Das normale Finanzierungssystem der Krankenhäuser ist durch die Situation der

Pandemie für viele Standorte faktisch außer Kraft gesetzt worden. Die

Notwendigkeit sich auf die Versorgung der COVID-Patienten einzustellen und der

hohe Personalaufwand bei der Behandlung von COVID-Patienten führen bei der

überwiegenden Zahl der Krankenhausstandorte zu insgesamt sinkenden

Patientenzahlen. Damit brechen sofort wesentliche Erlösbestandteile weg, da es

keine Grundfinanzierung der Krankenhäuser jenseits der einzelnen

Patientenbehandlung gibt. „Wir empfehlen daher dringend - in ähnlicher Weise

wie für das laufende Jahr - eine Budgetgarantie 2022 für die Krankenhäuser

auszusprechen. Die Kliniken haben faktisch keine Chance ihre laufenden Kosten

zu senken, um sie an die Mindereinnahmen aufgrund gesunkener Fallzahlen

anzupassen. Die Politik muss deshalb den Krankenhäusern zusichern, die

Erlösverluste aus dem Regelsystem auszugleichen, wenn sie einzelne Standorte

nicht gefährden will“, so Gaß.

Darüber hinaus begrüßen die Krankenhäuser, dass die GMK die besondere Rolle der

Kliniken und ihrer Beschäftigten in der Pandemie deutlich betont. Es ist auch

folgerichtig, dass die GMK fordert, dass mittelfristig die Finanzierung der

Krankenhäuser auf eine nachhaltige und tragfähige Grundlage gestellt werden

muss. „Damit kommen die Ministerinnen und Minister unsere Forderung nach einer

stärkeren Berücksichtigung der Vorhaltekosten nach. Wir begrüßen zudem

ausdrücklich, dass die GMK die besondere Bedeutung der Pflege würdigt und

fordert, dass sowohl die finanzielle Situation der Pflegekräfte, als aber auch

vor allen Dingen die politischen Rahmenbedingungen für eine gute Pflege

verbessert werden müssen, “ so Gaß.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 05.11.2021