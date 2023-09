Ergebnisse des Beirats: Sachgerechte Weiterentwicklung des Rettungsschirms für Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Der vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eingesetzte Beirat aus Krankenkassen und Krankenhäusern zur Bewertung des Corona-Rettungsschirms hat im Rahmen mehrerer Arbeitstreffen eine sachgerechte Weiterentwicklung des Rettungsschirms für die Zeit ab dem 1. Juli 2020 erarbeitet. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) geht davon aus, dass die gemeinsam mit den

Krankenkassenvertretern gefundenen Kompromisslinien jetzt vom

Bundesgesundheitsministerium aufgegriffen und zügig in eine Rechtsverordnung

überführt werden.

Wichtigster Diskussionspunkt im Beirat war die Differenzierung der bisher

einheitlich festgelegten Freihaltepauschale zu Refinanzierung der nicht

belegten Betten, die zur Bewältigung der Corona Pandemie durch die

Krankenhäuser auch weiterhin zur Verfügung gestellt werden. Die Deutsche

Krankenhausgesellschaft hat dabei deutlich gemacht, dass eine Differenzierung

der Freihaltepauschale nicht dazu genutzt werden darf, das Gesamtvolumen des

Erlösausgleichs abzusenken.

„Die jetzt gefundene Lösung, wonach alle Krankenhäuser ab dem 1. Juli in fünf

Kategorien eingeteilt werden und der pauschale Erlösausgleich sich stärker als

bisher an den tatsächlichen Erlösverlusten der einzelnen Krankenhäuser

orientiert, führt zu einem differenzierteren Lastenausgleich und stärkt vor

allem die Krankenhäuser mit hohen Intensivkapazitäten und teuren

Vorhaltekosten“, so DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß. Anstelle der bisher

einheitlichen Zahlung von 560 Euro pro Belegungstag tritt nun eine

differenzierte Pauschale die zwischen 360 Euro und 760 Euro variiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Kliniken ist die definitive Feststellung

der Verhandlungspartner, dass die im Rettungsschirm festgelegte Refinanzierung

der Pflegepersonalkosten eine absolute Untergrenze darstellt, die aber bei

nachgewiesener Unterfinanzierung für einzelne Kliniken auch einen vollen

Mehrkostenausgleich zum Jahresende ermöglicht.

Die bisher im Rettungsschirm festgelegte Refinanzierung der Mehrkosten für die

persönliche Schutzausstattung der Mitarbeiter, Masken Schutzkittel Handschuhe

etc. in Höhe von 50 Euro pro Fall soll weitergeführt und für die Behandlung von

COVID-Patienten verdoppelt werden.

Für die Refinanzierung der freien Kapazitäten im Bereich der psychiatrischen

Krankenhäuser hat der Beirat ab 1. Juli ebenfalls neue Pauschalen vereinbart.

Die Beiratsmitglieder der Krankenhäuser haben den ab 1. Juli niedrigeren

Pauschalen in Höhe von 280 Euro bei vollstationäre Behandlung und 190 Euro für

Tageskliniken zugestimmt, nachdem von Seiten der Krankenkassen akzeptiert

wurde, dass die ursprünglich von den Kassen eingebrachte rückwirkende Korrektur

der bereits bis Ende Juni ausgezahlten Geldern nicht realisiert wird. Die

jetzt deutlich niedrigeren Pauschalen für die psychiatrischen Kliniken waren

ein sehr schwieriger Verhandlungsgegenstand, denn sie können die Erlösverluste

dieser Fachkliniken ab 1. Juli bei weitem nicht ausgleichen. Nur in der

Gesamtbetrachtung auch der bisherigen Zahlungen bis Ende Juni ist diese

Absenkung aus Sicht der DKG kompromissfähig.

„Uns ist bewusst, dass wir auch bei dieser Weiterentwicklung des

Rettungsschirms nicht allen individuellen Problemlagen der rund 1.900

betroffenen Krankenhäuser gerecht werden können. Es wird nach wie vor eine

Reihe von Kliniken geben, für die durch individuelle Budgetverhandlungen oder

auch darüber hinaus gehende Regelungen wirtschaftliche Verluste durch die

Coronakrise ausgeglichen werden müssen. Darauf haben unsere Vertreter im Beirat

auch hingewiesen“, erklärte der DKG-Präsident.

Zentral bleibt für die Klinikvertreter ebenfalls die Forderung im Raum, dass

für die Zeit ab dem 1. Oktober 2020 Anschlussregelungen gefunden werden müssen,

da die Krankenhäuser auch in den dann folgenden Monaten ihr

Regelleistungsvolumen ganz überwiegend noch nicht erreichen können. Die

weiterhin notwendige Reservevorhaltung für die Pandemie aber auch besondere

Infektionsschutzmaßnahmen führen zu einer mittelfristigen Unterbelegung und

damit niedrigeren Erlösen in den Kliniken bei gleich bleibend den oder zum Teil

sogar hören Kosten als in den Vorjahren.

„Allen Verhandlungspartnern im Beirat ist diese Problemlage bewusst und die

konstruktive Arbeitsatmosphäre gibt uns die Zuversicht, dass wir auch hier

wirksame Vereinbarungen für die Zukunft treffen können“, stellte Gaß fest. Der

Beirat wird seine Beratungen am 22. Juni 2020 fortsetzen. Gegenstand der

Beratungen soll dann unter anderem der Handlungsbedarf des Gesetzgebers und der

Selbstverwaltungspartner mit Blick auf die Budgetverhandlungen 2020 sein.

Quelle: Pressemitteilung, 04.06.2020