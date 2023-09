Erhalt der Krankenkassenzuschläge für Brustzentren gefordert (Ärztekammer Westfalen-Lippe).

Die Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) setzt sich weiterhin für den Erhalt der Krankenkassenzuschläge für Brustzentren und damit für eine nachhaltige Finanzierung der in Nordrhein-Westfalen seit 15 Jahren erfolgreich etablierten

Struktur der Brustzentren ein. Die Kammerversammlung der ÄKWL fordert deshalb

den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf, Brustzentren auch zukünftig

eigenständig als zuschlagsfähige Zentren vorzusehen, wie es in einem von der

Versammlung einstimmig angenommenen Antrag des ÄKWL-Vorstandes heißt. Das

Parlament der westfälisch-lippischen Ärzteschaft verlangt zudem von den

Gesetzgebern auf Bundes- und Landesebene, den Ländern den erforderlichen

Gestaltungsfreiraum zurückzugeben, um unter Berücksichtigung der

Versorgungsstrukturen im jeweiligen Bundesland zuschlagsfähige Zentren über die

Landeskrankenhausplanung auch ergänzend zu den G-BA-Vorgaben zu benennen. In

diesem Zusammenhang begrüßt das Ärzte-Parlament das diesbezügliche Engagement

der NRW-Landesregierung und des zuständigen Landtagsausschusses und spricht

sich dafür aus, dieses Anliegen auf Landesebene auch weiterhin zu verfolgen.

Kammerpräsident Dr. Hans-Albert Gehle: „Der Beschluss des Gemeinsamen

Bundesausschusses zur Neuregelung der Finanzierung von klinischen

Spitzenzentren birgt zwei große Gefahren: zum einen für die bisher hohe

Versorgungsqualität von Brustkrebspatientinnen, zum anderen für die

flächendeckende und wohnortnahe Versorgung in Brustzentren.“ Bereits Mitte des

Jahres hatte die ÄKWL auf die gravierenden Auswirkungen des G-BA-Beschlusses

hingewiesen und dafür votiert, diese Änderungen zurückzunehmen.

Seit 2005 werden in Nordrhein-Westfalen Brustzentren ausgewiesen und erhielten

bisher für ihre besonderen Leistungen einen finanziellen Ausgleich in Form

eines Zuschlags. Die Brustzentren müssen dafür besondere Qualitätsanforderungen

erfüllen, die über eine Standardversorgung bei Brustkrebs hinausgehen: zum

Beispiel ein besonderes Qualitätsmanagementsystem, eine gesonderte Befragung

der Patientinnen nach der Behandlung, eine spezielle „Brustsprechstunde“ oder

eine psychoonkologische Betreuung. Der Zuschlag für die zusätzlichen Leistungen

ist nach der G-BA-Entscheidung entfallen.

Gehle abschließend: „Diese bundesweit einmalige Struktur hat zu einer

deutlichen Verbesserung der Versorgung von Brustkrebserkrankten geführt. Es ist

zu befürchten, dass die Mehrleistungen der Brustzentren in NRW, die einen

nachgewiesenen Qualitätszuwachs und Mehrwert für Patientinnen mit sich bringen,

angesichts der fehlenden Finanzierung künftig nicht mehr erbracht werden

können.“

Quelle: Ärztekammer Westfalen-Lippe, 28.11.2020