Erstes Landeskrankenhausgesetz für Schleswig-Holstein beschlossen - Entscheidender Schritt zur Weiterentwicklung der stationären Versorgung (Landesportal Schleswig-Holstein).

Der Landtag hat heute (10.12.) das neue Landeskrankenhausgesetz beschlossen und damit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zugestimmt. Gesundheitsminister Heiner Garg betonte in seiner Rede vor dem Landtag: Nicht erst die Coronavirus-Pandemie hat gezeigt, welche Bedeutung das Landeskrankenhausgesetz hat. Bereits seit 2019 arbeiten wir intensiv an diesem

großen Gesetzesvorhaben. Schleswig-Holstein hat bislang als einziges Bundesland noch kein

Landeskrankenhausgesetz. Das ändern wir jetzt endlich. Wir schaffen damit ein

zentrales Element zur Qualitätssicherung und Zukunftsgestaltung der stationären

Versorgung.“

Der Minister führte aus: „Das Landeskrankenhausgesetz wird dazu beitragen, die

Versorgung an 92 Klinikstandorten mit bettenführenden Abteilungen und weiteren

Standorten der Tageskliniken zu verbessern. Über 600.000 Patientinnen und

Patienten werden jährlich in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein

behandelt. Und genau darum geht es: Die strukturellen Voraussetzungen so

weiterzuentwickeln, um die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und

Patienten für die kommenden Jahre zu erreichen. Damit ist unser Land in der

Gesundheitsversorgung zukünftig besser aufgestellt, wovon letztlich alle

Menschen in Schleswig-Holstein profitieren werden.“

Die zentralen Inhalte des neuen Landeskrankenhausgesetzes im Überblick:

Mit dem Landeskrankenhausgesetz erhält das Land zukünftig mehr

Gestaltungsmöglichkeiten: Im Krankenhausplan kann verstärkt auf Zentren und die

Wahrnehmung von besonderen Aufgaben an einzelnen spezialisierten Standorten

hingewirkt und die Qualitätssicherung noch mehr in den Fokus genommen werden.

Das Land kann damit etwa für Erkrankungen mit hohen Fallzahlen wie zum Beispiel

Schlaganfälle zukünftig die Krankenhäuser benennen, die für die Versorgung am

besten geeignet sind. Ziel ist es, dass die Patientinnen und Patienten in das

Krankenhaus gebracht werden, in dem sie die für ihre Erkrankung bestmögliche

Behandlung erhalten.

Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass es mit dem Landeskrankenhausgesetz

erstmals eine Rechtsaufsicht über die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein geben

wird. Diese wird sicherstellen, dass die Regelungen des

Landeskrankenhausgesetzes tatsächlich eingehalten werden. Hintergrund ist auch

hier die Stärkung der Patientensicherheit, da beispielsweise Abmeldungen von

Krankenhäusern von der Notfallversorgung stärker reglementiert und auch

sanktioniert werden können. Diese Rechtsaufsicht wird das

Gesundheitsministerium ausüben.

Gesetzlich geregelt wird auch die Aufnahmeverpflichtung und die

Dienstbereitschaft der Notaufnahme. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

sind demnach vorrangig zu versorgen und Krankenhäuser auch bei voller

Auslastung zur Erstversorgung von stationären Notfallpatienten verpflichtet.

Zudem werden die Krankenhäuser verpflichtet, sich an dem landesweiten

Behandlungskapazitätennachweis zu beteiligen. Zukünftig können Rettungsdienste

dadurch sehr viel einfacher feststellen, wo freie Kapazitäten in einer Region

sind.

Es gibt Patientinnen und Patienten, die einen besonderen Betreuungsbedarf

haben. Dazu gehören Kinder, Menschen mit Handicap oder Demenz sowie

Patientinnen und Patienten, die im Sterben liegen. Das Gesetz gibt nun vor,

dass die Krankenhäuser auf die besonderen Bedürfnisse dieser Patientengruppen

besonders eingehen müssen und zum Beispiel Begleitpersonen soweit wie möglich

mit aufzunehmen sind.

In Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie enthält das Landeskrankenhausgesetz

zukünftig Vorgaben zur Vorhaltung persönlicher Schutzausrüstung und die

Verpflichtung zur Erstellung von Pandemieplänen. Auf die Bedeutung des

Infektionsschutzes wird über die ausführliche Regelung in der Landesverordnung

zur Infektionsprävention hinaus im Gesetz noch einmal hingewiesen.

Die Krankenhäuser werden zukünftig verpflichtet, sich auf interne und externe

Schadenslagen durch das Aufstellen und Fortschreiben von Alarm- und

Einsatzplänen vorzubereiten. Auch dies dient der Sicherheit der Patientinnen

und Patienten. Das Gesundheitsministerium wird gemeinsam mit dem

Innenministerium zukünftig verstärkt das Thema Krankenhausalarmplanung zum

Beispiel im Rahmen gemeinsamer Übungen bearbeiten.

Mit dem Gesetz wird auch der Landeskrankenhausausschuss erweitert. Die

Patientenombudsperson erhält damit die Möglichkeit, an den Sitzungen des

Landeskrankenhausausschusses mit beratender Stimme teilzunehmen. Damit sollen

die Anliegen von Patientinnen und Patienten noch stärker berücksichtigt werden.

Die Regelungen zur Investitionsförderung werden modernisiert und an die

aktuellen bundesgesetzlichen und haushaltsgesetzlichen Rahmenbedingungen

angepasst. Die Kreise und kreisfreien Städte werden dadurch bei der Bewilligung

und Prüfung der pauschalen Fördermittel entlastet. Diese Aufgabe wird zukünftig

vollständig vom Gesundheitsministerium wahrgenommen.

Das Verfahren bei einem Krankenhausträgerwechsel erhält erstmals einen

gesetzlichen Rahmen. Es wird klargestellt, dass der Versorgungsauftrag

tatsächlich neu vergeben wird.

Quelle: Landesportal Schleswig-Holstein, 10.12.2020