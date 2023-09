Experten-Bericht schafft Zuversicht (BDPK).

Als treffende Analyse und gute Grundlage für die Rückkehr der Kliniken zum Normalbetrieb wertet der BDPK den am Dienstag, 25. August 2020 vorgelegten Abschlussbericht des von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eingesetzten Expertenbeirats. Er zeichne ein realistisches Bild vom Beitrag der Kliniken zur Krisenbewältigung und zeige

Perspektiven für die Abfederung der

entstandenen und noch entstehenden finanziellen Belastungen. Um die stationäre

Versorgung dauerhaft krisenfest zu machen, müssten neben den Krankenhäusern

allerdings auch die Reha-Einrichtungen durch einen Corona-Zuschlag gestärkt

werden.

Der Beirat aus Wissenschaftlern sowie Vertretern der Kassen und der Kliniken

empfiehlt, wesentliche Teile der pauschalen Hilfszahlungen an Krankenhäuser am

30. September 2020 auslaufen zu lassen. Danach sollen die Kliniken einen

individuellen Ausgleich auf der Basis ihrer Einnahmen im Jahr 2019 erhalten.

Das gerade entstehende Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) solle entsprechend

ergänzt werden, schreibt die Kommission. BDPK-Präsidentin Dr. Katharina Nebel

sieht dies als Bestätigung der BDPK-Empfehlungen: „Wir hatten schon im März

dazu geraten, die Pauschale für leerstehende Betten nach den im Jahr 2019

erbrachten Leistungen krankenhausindividuell zu berechnen. Die Über- und

Unterkompensationen, auf die der Expertenbericht jetzt hinweist, hätten so

vermieden werden können. Ein Pauschalbetrag für alle Krankenhäuser konnte den

genauen finanziellen Bedarf der unterschiedlichen Krankenhäuser eben nicht

treffen.“

Die jetzt vorgestellten Regelungen sind nach Überzeugung der BDPK-Präsidentin

eine gute Grundlage für die Krankenhäuser, weiterhin angemessen auf die

Herausforderungen der Corona-Pandemie reagieren zu können. Es fehle allerdings

eine Regelung für den Reha-Bereich. Die bisherige Bewältigung der Krise sei

auch deshalb gelungen, weil die Krankenhäuser mit den Rehabilitationskliniken

als „Backup“ für die Versorgung der vielen kranken Menschen parat gestanden

hätten und gleichzeitig zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit

geschaffen wurden. „Dafür haben die Reha-Einrichtungen nicht nur lobende Worte,

sondern auch einen finanziellen Ausgleich verdient,“ meint die

BDPK-Präsidentin. Der BDPK plädiere deshalb dafür, dass Reha-Einrichtungen

einen gesetzlich geregelten Reha-Corona-Zuschlag erhalten, mit dem nicht nur

das Geleistete anerkannt wird, sondern auch die zukünftige Versorgung unter

Corona-Bedingungen sichergestellt sei.

Quelle: BDPK, 30.08.2020