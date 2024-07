Expertenanhörung zur neuen Krankenhausplanung: Erzielte Fortschritte sind ohne feste Finanzzusage wertlos (KGNW).

Die neue Krankenhausplanung für Nordrhein-Westfalen bietet aus Sicht der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) sehr wirksame Instrumente, um die bisherige Versorgungsstruktur nachhaltig zu verändern. Wenn im kommenden Jahr die regionalen Planungsverfahren beginnen, sollten alle Beteiligten

sehr sorgsam damit umgehen. Das gemeinsame Ziel muss eine noch sicherere, qualitativ noch hochwertigere und dabei wohnortnahe

Krankenhausversorgung für alle Patientinnen und Patienten sein“, mahnte Jochen

Brink, Präsident der KGNW, im Vorfeld der Expertenanhörung des Landtags an

diesem Mittwoch zur neuen Planungssystematik. Eine neue Krankenhausplanung

bedeute nicht nur, dass eine in bestimmten Leistungsgruppen hohe

Versorgungsdichte etwa in Ballungsräumen reduziert werden kann. Zugleich

müssten die Strukturen in vielen ländlichen Regionen gestützt werden, um eine

gute Erreichbarkeit für die Menschen dort zu gewährleisten.

Jochen Brink betonte: „Die neue Krankenhausplanung, die sich stärker an

Qualitätskriterien orientiert, kann und wird nur gelingen, wenn die dadurch

ausgelösten Veränderungen vollständig finanziert werden. Denn die Kosten für

den Aufbau neuer Krankenhausbetten sind in etwa so hoch wie für den Abbau

bestehender Betten. Einen solchen Eingriff in bestehende Versorgungsstrukturen

können die Krankenhäuser nicht aus eigenen Mitteln und genauso wenig aus der

Investitionsförderung bezahlen: Das gefährdet die Daseinsvorsorge, statt sie

mit Augenmaß zu modernisieren.“ Die Krankenhäuser bräuchten aber genau diese

Sicherheit, um vertrauensvoll in die konkreten Planungsgespräche zu gehen.

Land muss verlässliche Grundlage für Krankenhäuser schaffen

Die KGNW hat deshalb bereits früher gefordert, die Landesregierung müsse für

die beabsichtigten Veränderungen mindestens rund 200 Millionen Euro jährlich

über die kommende Legislaturperiode hinaus bereitstellen. Dies müsste über eine

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2022 zugesichert werden, um auch über

die Landtagswahl hinaus eine verlässliche Basis zu schaffen. Die tatsächliche

Summe richtet sich nach dem erforderlichen Strukturumbau. Zu einer

Modernisierung der Versorgungsstrukturen sind die Krankenhäuser grundsätzlich

bereit. „Wenn die Kliniken sich im kommenden Jahr auf konkrete Veränderungen

einlassen sollen, muss das Land als Urheber dieser Planungssystematik zuvor im

Landeshaushalt die dazugehörigen Finanzmittel reservieren. Das ist bislang

jedoch nicht erkennbar“, kritisierte Brink.

Bei der Umsetzung der Krankenhausplanung in den 16 Versorgungsgebieten des

Landes müsse die regionale Planung dem Gedanken der Daseinsvorsorge folgen,

forderte der KGNW-Präsident. „Für die Patientinnen und Patienten muss es

einfacher und nicht komplizierter werden, die richtige ambulante oder

stationäre Behandlung zu erhalten.“ Die KGNW begrüßt es deshalb, dass für die

Krankenhausplanung eine kontinuierliche Evaluation vereinbart worden ist. Dies

wird dem gemeinsamen Gedanken eines lernenden Systems gerecht. Diese Evaluation

muss dabei dem Ziel von Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten sowie

dem Anspruch an eine praxistaugliche Umsetzung Rechnung tragen. Weiter erklärte

Jochen Brink: „Es ist nicht auszuschließen, dass durch die neuen Vorgaben zum

Beispiel einzelne Häuser die wirtschaftliche Balance verlieren und ins Wanken

geraten, obwohl wir sie dringend bräuchten. Oder dass die Patientinnen und

Patienten plötzlich Probleme bekommen, ein wohnortnahes Krankenhaus zu finden.

Das bedeutet, der Planungsprozess muss permanent auf seine Auswirkungen auch in

den einzelnen Regionen überprüft werden, damit eine sichere Versorgung bestehen

bleibt.“

Quelle: KGNW, 01.12.2021