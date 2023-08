Fach- und Rehabilitationskliniken müssen beim geplanten Insolvenzschutz für Kliniken mitberücksichtigt werden - Abgestuftes Versorgungssystem in der Geriatrie muss erhalten bleiben (Bundesverband Geriatrie).

Fach- und Rehabilitationskliniken müssen beim geplanten Insolvenzschutz für Kliniken mitberücksichtigt werden - Abgestuftes Versorgungssystem in der Geriatrie muss erhalten bleiben Für das gesamte Gesundheitswesen steht die akute Bewältigung der Corona-Krise im Mittelpunkt. Somit ist es richtig, dass alle Beteiligten der Akutversorgung

die maximale Unterstützung erhalten und die Kliniken Sicherheit bekommen, die

Krise auch finanziell bewältigen zu können.

Geriatriespezifische Fachabteilungen und Fachkrankenhäuser und insbesondere

geriatriespezifische Rehabilitationseinrichtungen sind ein wichtiger Teil im

Versorgungssystem und müssen daher mit unter den finanziellen Schutzschirm der

Bundesregierung genommen werden.

Um Platz für eventuelle Isolationsbereiche zu schaffen beziehungsweise die

verfügbaren Kräfte zu bündeln, werden aktuell im großen Umfang in

geriatriespezifischen Fachabteilungen der Krankenhäuser, in Fachkliniken und

geriatriespezifischen Rehabilitationseinrichtungen die Patientenzahlen

verringert, die Behandlungsplätze komplett freigehalten oder sogar

Einrichtungen geschlossen. Die Einrichtungen tun alles, um die Akutversorgung

optimal zu unterstützen beziehungsweise die entsprechenden Strukturen für

schwerere Fälle frei zu halten.

Wie vom Bundesminister Jens Spahn in Aussicht gestellt, muss den Kliniken in

dieser Situation ausreichender Schutz vor Insolvenz zur Seite gestellt werden.

Dieser muss auch Fachkliniken und besonders auch Rehabilitationseinrichtungen

umfassen, um insbesondere in der Geriatrie das gesamte abgestufte

Versorgungssystem zu sichern. Die Einrichtungen brauchen den vollen Rückhalt

von Politik und Kostenträgern, da bei ihnen durch den unmittelbaren Wegfall der

Belegung ein unmittelbares Insolvenzrisiko besteht.

