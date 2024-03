Positionspapier: Fachärzte sollen ambulant und stationär arbeiten (SpiFa, PDF, 2 MB).

Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) äußert sich in seinem Positionspapier ausführlich zur gesundheitspolitischen Agenda der Koalitionsparteien und zeigt sich gesprächsoffen. Mit seinem Positionspapier Nachhaltiger Fortschritt für die fachärztliche

Versorgung unserer Patientinnen und Patienten in Klinik und Praxis“ nimmt der SpiFa den Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP unter die

Lupe und bezieht klar Stellung, welche gesundheitspolitischen Weichen für die

Zukunft gestellt werden müssen. Dr. Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender des

SpiFa hierzu: „Deutschland bedarf eines Gesundheitswesens, das ebenso

nachhaltig, wie krisenfest und resilient ist und hierfür ist mehr denn je eine

mutige, ideologiefreie Gesundheitspolitik gefordert. Mit unserem

Positionspapier stellen wir klar, welche Maßnahmen aus Sicht der Fachärztinnen

und Fachärzte in Deutschland sinnvoll und notwendig sind, und unterbreiten der

Bundesregierung Lösungsvorschläge und Angebote zur Weiterentwicklung eines

freiheitlichen, gerechten und nachhaltigen Gesundheitswesens in Deutschland.“

Im Fokus des Papiers stehen die fachärztlichen Brennpunktthemen, darunter die

Lösung der Versorgungsprobleme an der Schnittstelle ambulant-stationär sowie

elementare Fragestellungen zur Gesundheitsfinanzierung. Hierzu Dr. Helmut

Weinhart, 2. Vorsitzender des SpiFa: „Im Vordergrund steht für uns die

Sicherstellung der fach-ärztlichen Versorgung gerade auch unter den Vorzeichen

des gravierenden Fachkräftemangels in Deutschland. Dazu ist eine Steigerung der

Attraktivität des freien Berufs Arzt und der Ausübung ambulanter ärztlicher

Tätigkeit genauso nötig, wie die Sicherstellung der Vergütung derselben. Wir

brauchen eine vollständige Aufhebung der Budgets für ärztliche Tätigkeiten. Und

die Fachärztinnen und Fachärzte in Klinik und Praxis brauchen endlich eine dem

aktuell medizinisch-wissenschaftlichen Standard entsprechende und

betriebswirtschaftlich kalkulierte Gebührenordnung für Ärzte.“ Weitere Themen

des Papiers sind u.a. die Aus- und Weiterbildung, die Digitalisierung im

Gesundheitswesen, Krankenhausplanung und -finanzierung.

SpiFa-Hauptgeschäftsführer Robert Schneider hebt den Mitgestaltungswillen der

Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland hervor: „Mit diesem Papier setzen

wir ein deutliches Signal. Wir fordern die Koalitionsparteien zum mutigen

Handeln auf, um endlich längst überfällige Reformen auf den Weg zu bringen.

Gleichermaßen ist unser Positionspapier aber auch ein Gesprächsangebot.

Reformen und politische Weichenstellungen brauchen Expertise. Der SpiFa

vertritt über 160.000 Fachärztinnen und Fachärzte aus allen Bereichen der

ärztlichen Versorgung. Wir sind bereit, Gesundheitspolitik mitzugestalten und

bieten hierfür einen Zugang zu einem Schatz aus Daten, Fakten und Erfahrungen

aus der fachärztlichen Praxis an.“

Quelle: SpiFa, 24.02.2022