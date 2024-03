Fachanhörung Krebsregisterdatengesetz: Krebsregister kann Versorgung erheblich verbessern (VdEK).

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) unterstützt das von der Politik geplante Krebsregisterdatengesetz, mit dem ein zentrales Krebsregister für Deutschland eingeführt werden soll. Ein Krebsregister, in dem Daten aus den bestehenden Landeskrebsregistern zusammengeführt werden, eröffnet große Chancen für

die medizinische Forschung. Damit lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die die Versorgung der Betroffenen verbessern und womöglich viele Leben retten können“, erklärte Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek,

anlässlich der heutigen Fachanhörung des Gesetzes im

Bundesgesundheitsministerium (BMG).

Der vdek fordert ein zentrales Krebsregister bereits seit vielen Jahren, das

jetzt geplante Register ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nach Ansicht

des vdek sollten aber auch Daten der gesetzlichen Krankenkassen in das Register

einfließen. So ließe sich unter anderem aufzeigen, ob die langjährige Einnahme

von Medikamenten Einfluss auf das Entstehen von Krebserkrankungen hat.

Mehrfachzahlungen sind unnötige Belastung der Solidargemeinschaft

Kritisch bewertete Elsner die Regelungen zur Vergütung der Landeskrebsregister.

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass jedes Krebsregister die

Krebsregisterpauschale erhält, wenn es Daten über eine krebskranke Person

entgegennimmt. Derzeit erhält allein das Register die Vergütung, bei dem der

Patient erstmals gemeldet wurde. Eine derartige Mehrfachzahlung der Pauschale

bedeute eine unnötige Belastung der Solidargemeinschaft, so die

vdek-Vorstandsvorsitzende. Statt einer Mehrfachzahlung der Pauschale sollten

die klinischen Krebsregister dafür Sorge tragen, dass der digitale

Datenaustausch untereinander funktioniert. Damit könne der Abstimmungsaufwand

gering gehalten werden.

Quelle: VdEK, 13.01.2021