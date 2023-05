AWMF mit Vorschlägen zu Leistungsgruppen und Strukturanforderungen für die Krankenhausversorgung (AWMF).

80 Fachgesellschaften der AWMF haben sich an einer Initiative der Ad-hoc-Kommission Versorgungsstrukturen der AWMF beteiligt. Zur Ausgestaltung der von der Regierungskommission vorgeschlagenen Leistungsbereiche und Leistungsgruppen zur Krankenhausreform wurden Ergänzungen, Zusammenführungen

sowie strukturelle Anforderungen formuliert. Vielfach fand dabei ein interdisziplinärer Austausch über die notwendigen Strukturen statt. Die Fachgesellschaften in der AWMF

unterstützen damit die geplante Krankenhausreform mit der künftigen Vergütung in

Leistungsgruppen und einem festen Anteil an Vorhaltekosten.

Die Ad-hoc-Kommission hat heute die ersten Ergebnisse der Ausarbeitung an das BMG und an

die Regierungskommission übergeben. Dazu gehört auch ein Vorschlag für eine Definition

von Fachkliniken, der den Verantwortlichen in den Ländern als Hilfestellung dienen kann. Die

wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften legen großen Wert auf interdisziplinäre

und interprofessionelle Strukturen für eine gute Zusammenarbeit sowie auf bewährte

Qualitätsanforderungen, wie z.B. der zertifizierten Zentren für die Versorgung von

Patient*innen mit Krebserkrankungen oder der Traumazentren in der Unfallchirurgie. Im

Vordergrund steht eine patientenorientierte, wissenschaftlich fundierte und

ressourcenbewusste Versorgung.

Die Einteilung der Krankenhäuser in drei Versorgungsstufen wird von der Mehrheit der

Fachgesellschaften als positiv bewertet. Einzelne Fachgebiete sind nicht berücksichtigt (z. B.

Psychiatrie). Es ist noch zu klären, an welchen Strukturen die Versorgungsstufen genau

festgemacht werden und ob einzelne Abteilungen eines Krankenhauses davon abweichend

zugeordnet werden können. So ist z.B. die Pädiatrie als eigenes Fachgebiet nicht überall

sachgerecht in das Gesamtkonzept eines Allgemeinkrankenhauses einzugliedern.

Über die verschiedenen Leistungsgruppen könnten Abteilungen und Krankenhäuser

eindeutig charakterisiert werden.

Bei der von der Regierungskommission vorgeschlagenen Versorgungsstufe 1 mit integrierter

ambulanter und stationärer Versorgung und einer ersten Notfallstufe sind noch viele Fragen

offen. Die Überwindung der Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, die

personelle Ausstattung und die Festlegung der Verantwortlichkeiten bedürfen einer klaren

Ausgestaltung. Die AWMF und die in ihr zusammengeschlossenen wissenschaftlichen

medizinischen Fachgesellschaften werden sich weiterhin aktiv an der Reform beteiligen.

