Fachkräftemangel: NRW-Kinderkliniken steht das Wasser bis zum Hals (Ärztekammer Westfalen-Lippe).

Münster. Den Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen steht das Wasser bis zum Hals. Mit diesen Worten warnt der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL), Dr. Hans-Albert Gehle, vor einem dramatischen Engpass bei der klinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Grund ist nach Ansicht des

Kammerpräsidenten fehlendes Pflegefachpersonal. „Für eine gute

Patientenversorgung unserer Kinder brauchen wir einfach mehr Fachkräfte.“ Die

aktuelle Situation der Kinderkliniken sei von einer sehr hohen Auslastung

gekennzeichnet, vielfach müssten bereits jungen Patientinnen und Patienten

abgewiesen werden. Die im Winter anstehende Infektionswelle mit akuten

Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege sei absehbar kaum zu bewältigen,

sagt Gehle.

Laut einer Umfrage des Verbandes der Leitenden Kinder- und Jugendärzte und

Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD) wurden in Nordrhein-Westfalen in etwa zwei

Drittel der Kinderkliniken bereits Betten reduziert, nur etwa 30 Prozent der

Kliniken arbeiteten demnach mit voller Kapazität. Die aktuellen

Pflegepersonaluntergrenzen würden von etwa zwei Drittel der Kliniken nicht

eingehalten, aber 30 Prozent der Kliniken hielten sich daran, mit der

Konsequenz, dass Betten geschlossen und Kinder abgewiesen oder verlegt werden

müssten.

Vor diesem Hintergrund spricht sich ÄKWL-Präsident Gehle zum einen für eine

befristete Aussetzung der Verordnung zu den Pflegepersonaluntergrenzen aus, zum

anderen fordert er die Einrichtung neuer Pflegeschulen sowie eine bessere

Unterstützung der Ausbildung in der Kinderkrankenpflege. „Die Finanzierung der

Schulen und der Ausbildung muss durch das Land gesichert sein. Denn eine

Gesundheitsgefährdung der Kinder, weil zu wenig auf die Versorgung der Kinder

spezialisiertes Pflegefachpersonal vorhanden ist, dürfen wir uns nicht leisten.

Und wenn die Kliniken dann nach Prüfungen des Medizinischen Dienstes noch

weniger Geld bekommen, können sie auch keine neuen Pflegefachkräfte

einstellen.“ Bereits in der Debatte um das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe

und damit der Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung hatte die ÄKWL

auf einen sich verschärfenden Mangel an Fachkräften in den Pflegeberufen,

insbesondere auch bei der Kinderintensivpflege, hingewiesen. „Unsere damaligen

Prophezeiungen bewahrheiten sich heute leider“, so Kammerpräsident Gehle. „Hier

muss die Politik schnell gegensteuern.“

Quelle: Ärztekammer Westfalen-Lippe, 29.10.2021