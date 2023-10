FAIR - diskutieren, entscheiden, handeln (Hessische Krankenhausgesellschaft).

Die deutschen Krankenhäuser haben am 16. September 2020 in Berlin mit einem Krankenhausgipfel den Auftakt einer Reformkampagne für die deutsche Krankenhauspolitik gesetzt. Teilgenommen haben nicht nur zahlreiche Vertreter des Gesundheitswesens, sondern auch

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seine Brandenburgische Landeskollegin Ursula Nonnemacher.

Eschborn, 17. September 2020 Die Hessische Krankenhausgesellschaft begrüßt und unterstützt diesen Auftakt zu

Reformen, die auch in Hessen dringend nötig sind. Denn gerade die Corona-Pandemie zeigt,

dass eine leistungsfähige und flächendeckende Krankenhausstruktur ein unverzichtbarer

Bestandteil unserer Gesellschaft und Daseinsvorsorge ist.

Eine fehlende oder veraltete Krankenhausstrukturpolitik, eine chronische

Unterfinanzierung im Bereich von Investitionen, Überbürokratisierung und eine verschleppte

Digitalisierung sind Probleme, die auch die Krankenhäuser in Hessen betreffen „Es gilt, die

Erfahrungen aus den letzten Monaten für die Zukunft zu nutzen und Strukturen entsprechend

anzupassen. Deutlich wurde, wie wertvoll eine enge Kommunikation und Zusammenarbeit des ambulanten

und stationären Sektors, aber auch zwischen Leistungserbringer und Krankenkassen

ist. Letzten Endes muss immer der Patient im Mittelpunkt aller Überlegungen und Diskussionen

stehen. In der Krisensituation hat das in Hessen hervorragend funktioniert, nach der Krise

sollten wir dies gemeinsam im Sinne des Patientenwohls fortführen“, sagt Herr Prof. Dr.

Steffen Gramminger, Geschäftsführender Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft.

Die Kampagne der deutschen Krankenhäuser stellt daher acht Handlungsbereiche in den

Mittelpunkt:

 eine konstruktive Versorgungsstrukturdebatte,

 Entbürokratisierung als Befreiungsschlag,

 Qualitätssicherung als Regulativ, weniger Kostencontrolling,

 auskömmliche Finanzierung statt Vergütungsdeckelung,

 ausreichende Investitionsmittel gegen Modernisierungsstau,

 Digitalisierungsoffensive für mehr Effizienz,

 Personalsicherung zur Zukunftssicherung,

 und Überwindung starrer Sektorengrenzen statt Zugangsbeschränkungen für Versorgung aus einem Guss.

Von besonderer Bedeutung für die Kliniklandschaft in Hessen sind dabei vor

allem der Ausbau und die Förderung einer sektorenübergreifende Vernetzung für

eine flächendeckende Versorgung der Patienten auf hohem Qualitätsniveau unter

Einbeziehung der Kostenträger, eine Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs

sowie die Weiterentwicklung der Digitalisierung mit ausreichender Finanzierungsdecke.

„Die Krankenhäuser in Hessen führen gerne diesen Dialog mit der Politik, der

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, den Kostenträgern und weiteren Beteiligten

des Gesundheitswesens. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg. In den letzten

Monaten haben sich viele Türen geöffnet, so dass in vielfältigen Punkten ein gegenseitiges Verständnis

entwickelt werden konnte. Daraus muss sich nun eine Gesundheitsstrukturplanung entwickeln.“, so

der Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Dr. Christian Höftberger.

Die HKG – Ein Kurzporträt

Der Verband

Die Hessische Krankenhausgesellschaft e.V. (HKG) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Hessen, in dem

über 150 Akutkrankenhäuser des Landes mit zusammen rd. 36.000 Krankenhausbetten

und einer Gesamtbeschäftigtenzahl von rd. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern zusammengeschlossen sind. Die HKG ist Interessenvertretung der

Krankenhäuser in der gesundheitspolitischen Diskussion, nimmt gesetzlich

übertragene Aufgaben

im Gesundheitswesen wahr und unterstützt ihre Mitglieder durch individuelle

Beratung.

Der Vorstand

Die Hessische Krankenhausgesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, der

gemäß Verbandssatzung aus 20

Personen besteht, die die Krankenhausträgergruppen in Hessen repräsentieren und

von der Mitgliederversammlung für eine Amtszeit von jeweils 4 Jahren gewählt

werden. Der Vorstand für die Amtsperiode 2020 – 2023 wurde

auf der Mitgliederversammlung am 7. November 2019 gewählt.

Vorsitzender des Vorstands ist der Präsident, stellvertretender Vorsitzender

der Vizepräsident, die den Verband

nach außen vertreten. Die Vorstandsmitglieder der HKG einschließlich des

Präsidenten und Vizepräsidenten nehmen diese Funktionen im Ehrenamt wahr und

sind hauptberuflich in anderen Organisationen des Gesundheitswesens tätig.

Der Geschäftsführende Direktor

Der Geschäftsführende Direktor der HKG trägt hauptamtlich die

Gesamtverantwortung für die satzungsgemäßen

Aufgaben der HKG und die Leitung der Geschäftsstelle

Quelle: Hessische Krankenhausgesellschaft, 17.09.2020