Fairer Dialog ist Voraussetzung für nachhaltige Krankenhauspolitik (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Fair diskutieren, fair entscheiden, fair handeln - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat am 16. September in Berlin mit einem Krankenhausgipfel den Auftakt einer Reformkampagne für die deutsche Krankenhauspolitik gesetzt. Teilgenommen haben nicht nur zahlreiche Vertreter des Gesundheitswesens, sondern auch Bundesgesundheitsminister

Jens Spahn und seine Brandenburgische Landeskollegin Ursula Nonnemacher.

„Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig eine leistungsfähige und

flächendeckende Krankenhausstruktur ist. Jetzt ist es an der Zeit, über die

zukünftige Versorgung zu sprechen und zwar nicht über die Krankenhäuser,

sondern mit ihnen. Diese Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, was

tatsächlich systemrelevant ist. Ohne eine gute Gesundheitsversorgung ist auch

Deutschlands Volkswirtschaft massiv gefährdet. Nicht zuletzt die

Krankenhauskapazitäten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken

haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland den Lockdown

vergleichsweise milde und kurz halten konnte. Allein diese Faktoren machen

deutlich, dass es unabdingbar ist, eine Politik für die Krankenhausversorgung

in die Wege zu leiten, die nachhaltig die gesundheitliche Daseinsversorgung

sichert“, erklärte DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß.

Krankenhausplanung darf nicht länger in Form eines kalten Strukturwandels durch

Insolvenzen stattfinden. Stattdessen fordern die Krankenhäuser einen Dialog mit

den politisch Verantwortlichen im Bund und den Ländern ein, um die Versorgung

der Bevölkerung weiterhin sicherstellen zu können. Die seit Jahrzehnten

anhaltende chronische Unterfinanzierung, vor allem durch Ausbleiben

ausreichender Investitionskostenfinanzierung der Länder, droht die bisher gute

Krankenhausversorgung zu gefährden.

Das aktuelle Krankenhauszukunftsprogramm ist ein wichtiger erster Schritt, um

die Investitionskraft der Kliniken zu stärken. „Bund und Länder müssen sich

aber darauf verständigen, diese Finanzierung zu verstetigen“, so Gaß. Die

aktuelle Verstärkung der Investitionsförderung durch einzelne Länder muss

bundesweit und dauerhaft ihren Niederschlag finden.

Die Krankenhäuser und die Deutsche Krankenhausgesellschaft stehen weiterhin zu

ihrem Wort, notwendige Strukturveränderungen verantwortlich mitzugestalten.

„Uns ist klar, dass dazu auch der Abbau von nachweisbar nicht

bedarfsnotwendigen Kapazitäten und Klinikstandorten gehören kann. Genauso

notwendig sind klare Bekenntnisse von Politik und Kostenträgern zum Erhalt der

Versorgungssicherheit auch in strukturschwachen Gebieten und ein Ende der

Misstrauenskultur, die das deutsche Gesundheitswesen lähmt. Wir müssen

sektorenübergreifend denken und unterschiedliche Ziele wie Qualität,

Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit in ein gesundes Gleichgewicht

bringen“, forderte Gaß.

Neben der Krankenhausplanung muss es auch um das Finanzierungssystem gehen.

Schon vor der Coronakrise hat sich eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern

dieser Aufgabe, die jetzt noch an Bedeutung gewonnen hat, gestellt. Die

ausschließlich leistungsbezogene Finanzierung der Daseinsvorsorge über die DRGs

ist kein zukunftsfähiges Konzept. Was wir brauchen, sind geeignete

Finanzierungsmodelle, die den unterschiedlichen Aufgabenstellungen unserer

Krankenhausstrukturen gerecht werden.

Wir müssen das Personal in den Krankenhäusern wieder in den Mittelpunkt

stellen. Denn eines hat die Pandemie klar verdeutlicht: Ohne engagierte und

kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wir die gute

Gesundheitsversorgung nicht aufrechterhalten. Dies gilt sowohl für das

medizinische als auch für das pflegerische Personal. Die angespannte

Personalsituation erfordert Konzepte, wie die Arbeit insbesondere in der Pflege

attraktiver gestaltet werden kann. Schon lange sehen sich Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Krankenhäuser mit überbordender Bürokratie und Überregulierung

konfrontiert. Wir brauchen aber mehr Zeit für die Patientinnen und

Patienten.

Auch die bisherige Qualitätsdiskussion muss auf den Prüfstand. Qualitäts- und

Strukturvorgaben müssen den Patienten dienen und dürfen nicht zur schleichenden

Strukturbereinigung missbraucht werden. Die deutschen Krankenhäuser leisten

über alle Versorgungsstufen hervorragende Arbeit. Das stellt auch das

zuständige Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG)

anhand mehrerer Millionen Behandlungsfälle jedes Jahr aufs Neue fest.

„Die Krankenhäuser sind bereit für den Dialog. Wir haben zu den verschiedenen

Themenfeldern unsere Ideen vorgestellt. Und wir sind zu einer offenen, fairen

Diskussion und zu Entscheidungen bereit. Lösungen im Sinne der Patientinnen und

Patienten können wir nur gemeinsam finden. Es geht um unverzichtbare

Diskussionen zu herausfordernden und kontroversen Themen. Es geht darum,

gemeinsam mit der Politik auf Bundes- und Landesebene und den Krankenkassen die

Bedingungen zu definieren, wie der Krankenhaussektor seinen Auftrag als

Rückgrat der Gesundheitsversorgung in Deutschland verlässlich und dauerhaft

erfüllen kann“, erklärte der DKG-Präsident.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 16.09.2020