Finanzdruck steigt - RSA-Reform als Gesamtpaket verabschieden (VdEK).

Uwe Klemens, ehrenamtlicher Vorsitzender des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek), hat auf der vdek-Neujahrs-Pressekonferenz gefordert, die geplante Reform des Finanzausgleichs zwischen den Krankenkassen, Morbi-RSA, zügig und als Gesamtpaket zu verabschieden. Die im gleichen Gesetzgebungsverfahren

vorgesehenen Kompetenzeinschränkungen der Selbstverwaltung müssten

zurückgenommen werden.

Markt- und Finanzsituation bei den Ersatzkassen

„Trotz schwieriger Wettbewerbssituation konnten sich die Ersatzkassen gut am

Markt behaupten und ihre Marktposition als stärkste Kassenart weiter ausbauen.

Insgesamt waren im Dezember 2019 28,1 Millionen Menschen bei den Ersatzkassen

versichert, ein Plus von rund 68.000 Versicherten“, erklärte Klemens. Von der

geplanten Reform des Finanzausgleichs Morbi-RSA (Verabschiedung voraussichtlich

im Februar 2020) versprechen sich die Ersatzkassen eine Verbesserung ihrer

Wettbewerbssituation. Denn allein aufgrund von Fehlstellungen im Morbi-RSA

fehlten den Ersatzkassen laut RSA-Schlussausgleich 2018 rund 1 Milliarde Euro

für die Versorgung ihrer Versicherten, aufsummiert auf zehn Jahre waren es rund

6,5 Milliarden Euro.

Gesetzliche Mindestreserve der Kassen absenken!

Allerdings werden die eklatanten Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil von

Ersatzkassen, BKKen und IKKen noch 2020 weiterbestehen, da die Änderungen erst

2021 finanzwirksam würden. Für das Jahr 2020 forderte Klemens im Kontext der

Beratungen zum Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG) entlastende Maßnahmen

bei den Finanzen. „2020 wird ein schwieriges Jahr. Bereits 2019 muss die

gesetzliche Krankenversicherung (GKV) voraussichtlich ein Defizit von mehr als

eine Milliarde Euro verbuchen, und die Ausgaben steigen weiter rasant an. Für

2020 erwarten wir ein Plus von 5,2 Prozent pro Versicherten gegenüber dem

Vorjahr. Eine Absenkung der gesetzlichen Mindestreserve der Krankenkassen - wie

bei der Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds - von derzeit 25 auf 20 Prozent

einer Monatsausgabe würde den Krankenkassen mehr Spielräume bei der

Beitragssatzgestaltung geben.“

Keine Kompetenzeinschränkungen der Sozialen Selbstverwaltung im GKV-SV

Dringende Nachbesserungen beim GKV-FKG forderte Klemens auch in Bezug auf die

Ausgestaltung des geplanten Lenkungs- und Koordinierungsausschusses (LKA) als

neues Gremium beim GKV-Spitzenverband (GKV-SV). Der LKA soll neben dem

hauptamtlichen Vorstand und dem Verwaltungsrat als weiteres Gremium etabliert

werden. Er soll bei versorgungsbezogenen Entscheidungen des Vorstands

zustimmen, etwa bei Verträgen, Richtlinien und Rahmenvorgaben. Außerdem soll

der LKA zu Themen Beschlüsse fassen dürfen, die in die Zuständigkeit des

Verwaltungsrates des GKV-SV fallen. „Dies ist ein gravierender Eingriff in die

Rechte der Sozialen Selbstverwaltung und würde zu erheblichen

Kompetenzeinschränkungen führen“, so Klemens.

Quelle: VdEK, 16.01.2020