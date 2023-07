Finanzentwicklung der GKV im 1. Halbjahr 2022 (Pressenachricht).

Die 97 gesetzlichen Krankenkassen haben im ersten Halbjahr 2022 rund 287 Mio. Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Die Finanzreserven der Krankenkassen betrugen Ende Juni 9,6 Mrd. Euro bzw. rund 0,4 Monatsausgaben und entsprachen damit dem Zweifachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach:

„Die gesetzlichen Krankenkassen werden dieses Jahr in den schwarzen Zahlen

bleiben. Grund dafür sind größere Rücklagen und ein zusätzlicher Steuerzuschuss

von 14 Mrd. Euro. Der entfällt allerdings im kommenden Jahr. Um die

Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vor zu hohen Belastungen zu schützen,

hat die Bundesregierung den Entwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes

beschlossen. Mit diesem Gesetz werden wir die GKV-Finanzen für 2023

konsolidieren und die Lasten fair auf alle Schultern verteilen.“

Den Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von 143,5 Mrd. Euro

standen Ausgaben in Höhe von 143,8 Mrd. Euro gegenüber. Die Ausgaben für

Leistungen und Verwaltungskosten verzeichneten bei einem Anstieg der

Versichertenzahlen von 0,1 Prozent einen Zuwachs von 5,4 Prozent. Der

durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene Zusatzbeitragssatz zum

Quartalsende lag mit 1,36 Prozent leicht oberhalb des Ende Oktober 2021 für das

Jahr 2022 bekannt gegebenen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 1,3

Prozent.

Unterschiedliche Finanzentwicklung nach Krankenkassenarten

Die Knappschaft erzielte einen Überschuss von 37 Mio. Euro, die

Innungskrankenkassen und die nicht am Risikostrukturausgleich teilnehmende

Landwirtschaftliche Krankenkasse einen Überschuss von jeweils 32 Mio. Euro. Die

Ersatzkassen (-235 Mio. Euro), die Allgemeinen Ortskrankenkassen (-98 Mio.

Euro) und Betriebskrankenkassen (-56 Mio. Euro) erzielten hingegen Defizite.

Ergebnis des Gesundheitsfonds

Der Gesundheitsfonds, der zum Stichtag 17. Januar 2022 über eine

Liquiditätsreserve in einer Größenordnung von rund 7,9 Mrd. Euro verfügte,

verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 ein Defizit von 2,1 Mrd. Euro. Dieses ist

saisonüblich und lässt keinen Rückschluss auf die Entwicklung im weiteren

Jahresverlauf zu. So fließen die Ausgaben des Gesundheitsfonds als monatliche

Zuweisungen in konstanter Höhe an die Krankenkassen, während die Einnahmen

unterjährig erheblich schwanken und insbesondere im letzten Quartal aufgrund

der Verbeitragung von Jahressonderzahlungen wie beispielsweise dem

Weihnachtsgeld höher ausfallen.

Die Beitragseinnahmen (ohne Zusatzbeiträge) stiegen im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent. Vor dem Hintergrund der aktuell erheblichen

wirtschaftlichen Risiken bleibt die Gesamtjahresentwicklung abzuwarten.

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie trägt der Bund weiterhin einen Großteil der

Ausgaben für pandemiebedingte Zahlungsverfahren, die aus der Liquiditätsreserve

des Gesundheitsfonds vorfinanziert werden. Hierunter fallen unter anderem

Aufwendungen für Corona-Testungen und für Impfungen gegen COVID-19 sowie

Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser. Insgesamt wurden rund 16,8 Mrd. Euro aus

der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt und vom Bund

refinanziert.

Entwicklungen bei den Ausgaben

Die Krankenkassen verzeichneten im ersten Halbjahr 2022 einen Zuwachs für

Leistungsausgaben und Verwaltungskosten von 5,4 Prozent. Die Leistungsausgaben

stiegen dabei um 5,2 Prozent, die Verwaltungskosten um 11,3 Prozent. Zu

berücksichtigen ist, dass die Rate bei den Leistungsausgaben auf einer

Corona-bedingt niedrigen Basis aufsetzt und daher mit Blick auf die Entwicklung

im weiteren Jahresverlauf mit Vorsicht zu interpretieren ist. Der sehr

deutliche Anstieg der Verwaltungskosten ist weiterhin maßgeblich auf die

Bildung von hohen Altersrückstellungen einer einzelnen Krankenkasse im ersten

Quartal zurückzuführen und dürfte sich im weiteren Jahresverlauf deutlich

abflachen.

Überproportional stark gestiegen sind die Ausgaben im Bereich der

Schutzimpfungen (16,5 Prozent), bei Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen

(15,9 Prozent) sowie im Bereich der Heilmittel (12,5 Prozent). Der Anstieg bei

den Schutzimpfungen ist vorrangig auf die Gruppe der Herpes-Zoster-Impfstoffe

(Impfungen gegen Gürtelrose) zurückzuführen. Die Kosten für Corona-Impfstoffe

fallen nicht darunter; diese werden vom Bund und nicht von den Krankenkassen

finanziert. Bei den Heilmitteln wirken neben Vergütungsanpassungen zum Beginn

dieses Jahres auch weiterhin die hohen unterjährigen Preisabschlüsse des

Vorjahres, die vor allem im ersten Halbjahr zur Dynamik der Ausgaben beitragen.

Im Bereich der Rehabilitation und Vorsorge liegt die Entwicklung in den starken

Corona-bedingten Einbrüchen des Jahres 2020 und des 1. Quartals 2021

begründet.

Die Ausgaben für Arzneimittel wuchsen mit 6,7 Prozent weiterhin

überproportional stark und weisen im Vergleich mit den zwei anderen großen

Ausgabenbereichen der GKV (Krankenhaus und Ärzte) weiterhin die höchste Dynamik

auf.

Die Ausgaben für ambulant-ärztliche Behandlungen sind im 1. Halbjahr um 2,3

Prozent gestiegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gesetzliche

Korrekturmaßnahmen derzeit ausgabendämpfend wirken, um ungewollte

Doppelfinanzierungen für besondere ärztliche Leistungen nach dem Terminservice-

und Versorgungsgesetz zu korrigieren.

Die Ausgaben für Krankenhausbehandlungen sind um 4,0 Prozent gestiegen. Im Jahr

2020 wurden die Pflegepersonalkosten aus den DRG-Pauschalen ausgegliedert.

Diese Ausgaben wuchsen im ersten Halbjahr um 10 Prozent, nachdem die

Krankenkassen bereits im Jahr 2021 14 Prozent höhere Ausgaben für

Pflegepersonalkosten als noch 2020 verbuchten.

Die Krankengeldausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4

Prozent und entwickelten sich damit nach einer schwächeren Dynamik im Jahr 2021

wieder auf hohem Niveau fort. Auch die Aufwendungen für Kinderkrankengeld

steigen weiterhin (2,2 Prozent).

Bei der Interpretation der Daten des 1. Halbjahres ist grundsätzlich zu

berücksichtigen, dass die Ausgaben in vielen Leistungsbereichen, insbesondere

bei Ärzten und Zahnärzten, von Schätzungen geprägt sind, da Abrechnungsdaten

für den betrachteten Zeitraum häufig noch nicht oder nur teilweise vorliegen.

Weitere Entwicklung

Für das Jahr 2022 konnte der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der GKV

durch die Zahlung eines ergänzenden Bundeszuschusses von 14 Mrd. Euro

weitestgehend stabilisiert werden. Dieser Zuschuss entfällt jedoch im Jahr 2023

vollständig. Mit dem am 27. Juli 2022 im Bundeskabinett beschlossenen

Gesetzentwurf für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hat die Bundesregierung

verschiedene Maßnahmen ergriffen, um auch im kommenden Jahr eine stabile und

verlässliche Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung sicherzustellen.

Die Belastungen werden auf verschiedene Schultern verteilt: Neben höheren

Bundesmitteln werden Reserven des Gesundheitsfonds und der Krankenkassen

herangezogen sowie Effizienzreserven insbesondere im Arzneimittelbereich

gehoben, um den Anstieg der Zusatzbeiträge im kommenden Jahr zu begrenzen.

Der GKV-Schätzerkreis, der Mitte Oktober zusammenkommt, hat die Aufgabe, die

Ausgaben und Einnahmen der GKV für das laufende und das kommende Jahr auf Basis

dann vorliegender aktuellster Erkenntnisse – auch unter Berücksichtigung des

Gesetzentwurfs für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz – zu prognostizieren.

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse gibt das BMG im Anschluss den

durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitragssatz für das Jahr 2023

bekannt.

Quelle: Pressenachricht, 07.09.2022