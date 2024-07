Finanzieller Spielraum der Krankenhäuser wird immer enger: Fehlende Investitionsmittel belasten die Krankenhäuser des Klinikverbunds Hessen (Pressemitteilung).

In einer Pressemitteilung hat die Hessische Krankenhausgesellschaft darauf hingewiesen, dass in Hessen auch im Jahr 2022 wiederum mindestens 150 Mio. Euro für die Finanzierung der notwendigen Investitionen der hessischen Krankenhäuser fehlen. Diese Lücke in der

Investitionskostenfinanzierung belastet auch die öffentlichen und kommunalen Kliniken des Klinikverbunds Hessen erheblich", stellt Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen fest. Für

eine zukunftssichere Krankenhausversorgung seien ausreichende Investitionen in

den Erhalt und die Entwicklung der baulichen Substanz und der Medizintechnik

unumgänglich. Während in vergleichbaren wirtschaftlichen Betrieben ein Anteil

der Investitionen an den Gesamtkosten von mindestens 8% als notwendig angesehen

werde, decke die Investitionsförderung des Landes Hessen lediglich die Hälfte

davon, den Rest müssten die Krankenhäuser selbst aus den Einnahmen

erwirtschaften.

"Die gute Nachricht ist, dass sich das Land Hessen grundsätzlich bei der

Krankenhausfinanzierung relativ stark engagiert und im Ländervergleich im

oberen Drittel angesiedelt ist", so Schaffert. Dennoch reiche der den

Krankenhäusern zur Verfügung gestellte Betrag – der zudem überwiegend über eine

Umlage durch die Kommunen finanziert ist – nicht aus, da es den Krankenhäusern

nicht mehr möglich sei, Eigenanteile für Investitionen aus den laufenden

Einnahmen zur erwirtschaften.

Die Behandlungserlöse deckten aufgrund gesunkener Fallzahlen nicht einmal mehr

die steigenden Kosten bei Personal, Sachbedarf und Energie. Pandemiebedingte

Ausgleichszahlungen und Versorgungszuschläge glichen dies nur zum Teil aus.

Zudem seien die Erlöse zunehmend zweckgebunden, und viele Kosten,

beispielsweise Personalkosten für die Pflege, müssten von den Krankenhäusern

vorfinanziert werden. Dadurch werde auch die Liquidität erheblich belastet.

Die kommunalen Träger der Krankenhäuser des Klinikverbunds Hessen könnten die

Eigenmittel für die Investitionen ebenfalls nicht beisteuern, zumal sie über

die Kommunal- und Krankenhausumlage sowieso den überwiegenden Anteil der Mittel

für die Krankenhausfinanzierung in Hessen zu tragen hätten. In vielen Kommunen

sei die finanzielle Lage angespannt und finanzielle Spielräume zugunsten ihrer

Krankenhäuser seien durch die Kommunalaufsicht eingeschränkt.

"Laut Krankenhausfinanzierungsgesetz haben die Bundesländer die wirtschaftliche

Sicherung der Krankenhäuser im Bereich der Investitionskosten zu übernehmen –

ohne Wenn und Aber, dieser Verpflichtung kommen die Länder insgesamt und leider

auch Hessen nicht nach", betont Schaffert. Trotz der vorgenommenen und

beabsichtigten Steigerungen im Haushalt des Landes wäre nach Berechnungen der

Deutschen und der Hessischen Krankenhausgesellschaft ein Gesamtförderbetrag von

mindestens 460 Millionen Euro pro Jahr für die notwendigsten Investition bei

den hessischen Krankenhäusern erforderlich.

Daher schließe sich der Klinikverbund Hessen der Forderung der Hessischen

Krankenhausgesellschaft und aller Krankenhäuser in Hessen an: "Im Einvernehmen

mit den hessischen Kommunen und Kommunalverbänden fordern wir daher die

hessische Landesregierung und die Abgeordneten des hessischen Landtages als

Haushaltsgesetzgeber auf, die bestehende Lücke zwischen der tatsächlichen

Investitionsförderung und dem dargelegten tatsächlichen Bedarf in den kommenden

Haushalten aus Landesmitteln zu schließen", erklärt Schaffert.

Quelle: Pressemitteilung, 11.02.2022