Flächendeckende Notfallversorgung gesichert (GKV-Spitzenverband).

Aktuell haben wir um die 1.000 Krankenhäuser für den absoluten Notfall gelistet. Diese Häuser halten 85 Prozent aller bundesweiten Intensivbetten vor und sie können von 97 Prozent der Bevölkerung innerhalb einer halben Stunde mit dem Auto erreicht werden. Die flächendeckende Notfallversorgung ist also gesichert.

Bislang haben genau diese 1.000 Notfallkrankenhäuser auch das Gros der

Covid-Erkrankten qualifiziert versorgt. Sollten wir trotz aller

Vorsichtsmaßnahmen einen erhöhten Bedarf an Intensivbetten bekommen, werden

zuerst die Kliniken der umfassenden und erweiterten Notfallstufe freigehalten,

dann folgen die der Basisnotfallversorgung. In all diesen Notfallkrankenhäusern

können beatmungspflichtige Patientinnen und Patienten durch qualifiziertes

Personal und mit der erforderlichen Ausstattung gut versorgt werden“, so

Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband.

Mit Blick auf die andauernde Corona-Pandemie wurde mit dem ‚Dritten Gesetz zum

Schutz der Bevölkerung bei einer Epidemischen Lage von nationaler Tragweite‘

festgelegt, dass für Covid-Patienten und -Patientinnen unter bestimmten

pandemischen Voraussetzungen ausreichend Intensivbetten in

Notfallkrankenhäusern verfügbar sein müssen. Notfallkrankenhäuser sind

geeignete Kliniken, die für die Behandlung von Covid-Patienten und

–Patientinnen qualifiziert sind.

Anders als die ersten noch undifferenzierten Leerstandspauschalen konzentriert

sich die Hilfe jetzt auf die stark vom Infektionsgeschehen betroffene Regionen

und auf die Häuser mit erweiterter und umfassender Notfallversorgung.

Die Notfallstufen-Regelung des Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA (§ 136c Absatz

4 SGB V) sieht vor:

Krankenhäuser der umfassenden Notfallstufe halten eine Intensivstation mit

mindestens 20 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit vor,

Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung halten eine Intensivstation mit

mindestens zehn Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit vor,

Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung halten eine Intensivstation mit

mindestens sechs Betten vor, von denen mindestens drei mit Beatmungsmöglichkeit

ausgestattet sind.

Die jeweiligen Landesbehörden bestimmen die regionalen Krankenhäuser nach der

Notfallstufen-Regelung des G-BAs. Diese Notfallkrankenhäuser setzen zugunsten

der Covid-Patienten-Versorgung planbare Aufnahmen oder verschiebbare

Operationen aus. Für etwaige Einnahmeausfälle erhalten diese

Notfallkrankenhäuser ab dem 18.11.2020 Ausgleichszahlungen aus dem

Gesundheitsfonds. Der GKV-Spitzenverband veröffentlichte nun eine

standortbezogene Auflistung der Notfallkrankenhäuser, die nach den

Notfallstufen-Regelungen des G-BA voraussichtlich einer Notfallstufe zuzuordnen

sind.

