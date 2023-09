Flexibilität des Personaleinsatzes dringend geboten (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Zum Beitrag des rbb-Magazins Kontraste Notfall Kindermedizin erklärt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum: Die dem Beitrag zugrunde liegende Argumentation, dass die Probleme in der Kindermedizin einzig durch das Fallpauschalensystem entstünden, greift zu kurz und lässt einen wesentlichen Aspekt vollständig außen vor. Durch immer mehr

Personalbesetzungsvorgaben und Strukturvorgaben, wird die Flexibilität des

Personaleinsatzes in Krankenhäusern zunehmend eingeengt. Dadurch kann in

Notsituationen nicht kurzfristig flexibel Personal eingesetzt werden. Die

Ausweitung von verpflichtenden Pflegepersonalquoten auf weite Teile der

Versorgung ohne die tatsächliche Bedarfssituation auf den Stationen zu

berücksichtigen, führt zu falschen Personalbindungen.

Hinzu kommen immer weiter hochgeschraubte ergänzende

Fachqualifikationsanforderungen die z. B. dazu führen, dass Pflegekräfte trotz

langjähriger praktischer Erfahrung in der Neonatologie bei Personalquoten nicht

berücksichtigt werden. Die Politik der künstlichen Verknappung von ohnehin

knappen Pflegekräften muss vor dem Hintergrund der realen Versorgungsengpässe

dringend auf den Prüfstand.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 15.11.2019