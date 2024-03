Forderung: Konkretes, zeitnahes Handeln, statt bekannte Diskussionen in neuer Krankenhaus-Kommission zu wiederholen

Wir sind aktuell dabei, uns von einer guten Krankenhausversorgung zu verabschieden... (Presseinformation).

Gesundheitsökonom Thomas Busse sieht Einsetzung der Krankenhaus-Kommission durch Gesundheitsminister Lauterbach eher kritisch und fordert eine schnellere Lösung. Der Frankfurter Gesundheitsökonom Prof. Thomas Busse hat sich eher kritisch zur

Einsetzung einer Krankenhaus-Kommission durch den Gesundheitsminister Karl Lauterbach geäußert, die schriftliche Stellungnahmen zu einzelnen Fragen der

Krankenhausversorgung abgeben soll. Generell sei nichts gegen die Bündelung von

Kompetenzen einzuwenden, um Probleme - wie bspw. die aktuelle Situation von

Krankenhäusern - anzugehen und zu lösen, meint der Professor für

Pflegemanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt

UAS): „Aber brauchen wir wieder eine Kommission, die breit diskutiert, um dann

festzustellen, was bekannt ist? Dass das Fallpauschalensystem seit Jahren

falsche Anreize setzt, dass wir zu viele stationäre Krankenhausbetten und

Krankenhausstandorte nur in Ballungsgebieten vorhalten, dass das Zusammenspiel

zwischen ambulanter und stationärer Versorgung nicht gut funktioniert, dass die

Notfallversorgung im ländlichen Raum immer schlechter wird oder dass die Pflege

in der Krankenhausversorgung nicht die Rolle spielt, die sie eigentlich spielen

müsste?“ Busses Antwort lautet – nein. Er plädiert stattdessen dafür, nicht

wieder nur zu reden, sondern endlich zu handeln und keine weitere kostbare Zeit

ins Land ziehen zu lassen. Handeln könne aus seiner Sicht keine Kommission,

sondern dies könnten nur die politisch Verantwortlichen.

„Was spricht dagegen, zeitnah das aktuelle Fallpauschalensystem nicht immer

weiter gesetzgeberisch auszuhöhlen und zu verkomplizieren, sondern konkret und

zeitnah zu reformieren? Was spricht dagegen, den tatsächlichen Bedarf an

Krankenhausbetten und Standorten zu erheben und daran zukünftige Investitionen

auszurichten oder was spricht dagegen bspw. festzulegen, wie viel Prozent der

Krankenhausbetten zukünftig in öffentlicher Hand bleiben müssen, um den

Versorgungsauftrag seitens des Staates tatsächlich auch sicherstellen und einer

drohenden Privatisierungswelle oder Monopolisierung entgegentreten zu können?“,

erläutert Busse und gibt damit der Kommission sowie der Politik die dringende

Empfehlung hierauf zeitnah Antworten zu finden. Er bemängelt, dass sich die

Probleme der Krankenhäuser seit Jahren im Hinblick auf deren Finanzierung,

Strukturen oder insbesondere auf deren Attraktivität für Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter sichtbar verschärft hätten. Diese Probleme seien bereits

hinlänglich bekannt und müssten endlich einmal konkret und zeitnah angegangen

werden.

Aus seiner Sicht sollten die politischen Entscheidungsträger strukturelle Ziele

benennen und diese dann auch kurz- und mittelfristig verfolgen. „Unverbindliche

Kommissionsvorschläge können dazu neigen, dringend notwendige Reformprozesse zu

verschleppen, Entscheidungsträger ihrer Verantwortung zu entbinden und lösen

die anstehenden Probleme letztlich erfahrungsgemäß nicht wirklich“, so Busse.

„Wir sind aktuell dabei, uns von einer guten Krankenhausversorgung zu

verabschieden und dem gilt es mit Taten und nicht mit Worten

entgegenzutreten!“

Der Bundesminister für Gesundheit, Prof. Dr. Karl Lauterbach, hat Anfang Mai

die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte

Krankenhausversorgung“ berufen. Besetzt ist die Kommission mit 15 Expertinnen

und Experten aus der Versorgung (Pflege und Medizin), der Ökonomie, der

Rechtswissenschaften und einem an das Bundesministerium für Gesundheit

angebundenen Koordinator. Erarbeitet werden sollen schriftliche Stellungnahmen

zu einzelnen Fragen der Krankenhausversorgung. Wie im Koalitionsvertrag

vereinbart, sollen die Empfehlungen Grundlagen für Krankenhausreformen ab dem

Jahr 2023 werden.

Zur Person

Prof. Thomas Busse ist seit 2001 Professor für Pflegemanagement an der

Frankfurt UAS. Er ist Gesundheitsökonom und leitet den Master-Studiengang

Pflege- und Gesundheitsmanagement am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

der Frankfurt UAS. Darüber hinaus ist er Leiter des Zentrums für

Gesundheitswirtschaft und -recht (ZGWR) der Hochschule.



Zentrum für Gesundheitswirtschaft und -recht (ZGWR)

Das Zentrum für Gesundheitswirtschaft und -recht (ZGWR) bündelt die Kompetenzen

der Frankfurt University of Applied Sciences auf den Gebieten

Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsökonomie und Gesundheitsrecht und dient als

Plattform für die interdisziplinäre, fachbereichsübergreifende Kooperation. Das

wissenschaftliche Zentrum wurde 2009 im Zusammenwirken der Fachbereiche

Wirtschaft und Recht sowie Soziale Arbeit und Gesundheit gegründet. Das ZGWR

führt u.a. alle zwei Jahre die bundesweite Befragung „OP-Barometer“ zur

Arbeitssituation von OP- und Anästhesie-Pflegekräften im OP-Bereich durch.

