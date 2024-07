Forderungen 2022 der Hamburgische Krankenhausgesellschaft (HKG, PDF, 162 kB).

Die COVID-19 Pandemie hat deutlich gemacht, welche Bedeutung leistungsfähige Krankenhäuser für die Versorgung der Bevölkerung haben. Die Grenzen einer rein leistungsbezogenen Finanzierung wurden immer dann deutlich, wenn kurzfristig Reservekapazitäten für die Pandemiebewältigung benötigt wurden. Die

Krankenhäuser haben in der Pandemie unter sehr schwierigen Bedingungen Großes geleistet. Die in dieser extremen Belastungssituation gewonnenen Erkenntnisse müssen in

die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen einfließen.

[...]

Quelle: HKG, 09.12.2021