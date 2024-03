Freistaat Bayern investiert in Infrastruktur an Universitätsklinika (Medienmitteilung).

Haushaltsausschuss des Landtags genehmigt wichtige Projekte am Klinikum rechts der Isar und am Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg – Wissenschaftsminister Markus Blume: Hochschulmedizin ist Motor des medizinischen Fortschritts – Investitionen in Infrastruktur sind der Treibstoff

MÜNCHEN. Der Haushaltausschuss des Bayerischen Landtags hat die Baufreigabe für

die Sanierung der OP-Abteilung in der Frauenklinik des Klinikums der

Universität Erlangen-Nürnberg erteilt und die Gesamtkosten für den Neubau eines

Zentrums für Multiple Sklerose und Neurowissenschaftliche Forschung am Klinikum

rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM) genehmigt.

Wissenschaftsminister Markus Blume: „Unsere Hochschulmedizin ist der Motor des

medizinischen Fortschritts. Ihre Leistungen in Forschung, Lehre und

Krankenversorgung sind internationale Spitze. Unsere Investitionen in die

Infrastruktur an den Klinika sind der Treibstoff für eine noch bessere

Versorgung der Patientinnen und Patienten und für innovative translationale

Forschung. Jeder Euro lohnt sich, um Menschen zu helfen und zu heilen.“

Der OP-Bereich der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen wird im Zuge

der Sanierung in funktioneller, technischer und hygienischer Sicht auf den

neusten Stand der Technik gebracht. Da sowohl die Anzahl als auch die

Komplexität der Eingriffe in diesem Bereich zugenommen hat, sorgt ein geplanter

Erweiterungsbau, der unter anderem neue Operationssäle mit modernster

Ausstattung beinhalten wird, zudem für dringend benötigte zusätzliche Fläche –

all das im Einklang mit dem Denkmalschutz, denn die Altbauten der Frauenklinik

sind eingetragene Denkmäler. Die Kosten der Maßnahme sollen sich auf rund 45

Millionen Euro belaufen.

Das neue Zentrum für Multiple Sklerose und Neurowissenschaftliche Forschung für

den Schwerpunkt Neurowissenschaften der TUM School of Medicine & Health und des

Münchner Clusters für Systemneurologie (SyNergy) dient der Stärkung der

Zusammenarbeit zwischen Forscherinnen und Forschern im Bereich der

Neuroinflammation und der Neurodegeneration. Zudem entwickeln und etablieren

Klinikerinnen und Klinikern hier zusammen mit Forschenden aus dem

Grundlagenbereich ein besonderes integratives Behandlungskonzept. Dadurch wird

eine beispielhafte interaktive Forschungsinfrastruktur geschaffen, die für die

Exzellenzstrategie der TUM von außerordentlicher Bedeutung ist. Der Baubeginn

ist noch für 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 46

Millionen Euro.

Quelle: Medienmitteilung, 19.04.2022