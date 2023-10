Führungswechsel bei der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (Pressemitteilung).

Bei der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), dem Verband der rd. 360 Kliniken in Bayern mit über 210.000 Beschäftigten, steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Bereits vor Jahresfrist kündigte Siegfried Hasenbein an, nach 25-jähriger Tätigkeit, davon 17 Jahre als Geschäftsführer an der Spitze des Verbandes, Ende November 2020 in den

Ruhestand zu treten.

In dieser Woche, am 1. Oktober, trat sein künftiger Nachfolger, Roland

Engehausen (51), seinen Dienst bei der BKG an. Nach zwei Monaten Einarbeitung

wird Engehausen ab 1. Dezember die Geschäftsführung der BKG übernehmen. Auch

die beiden Tochtergesellschaften der BKG, der Bayerische Pflegeausbildungsfonds

GmbH (PAF) sowie das Bayerische Institut für Krankenhaus-Organisation und

-Betriebsführung GmbH (BIK) werden ab 01.12.2020 unter der neuen Leitung

geführt.

Vorstand und Hauptausschuss der BKG bestellten Roland Engehausen bereits im

Frühjahr dieses Jahres nach einer bundesweiten Ausschreibung einstimmig zum

neuen Geschäftsführer. Die BKG-Vorsitzende, Landrätin Tamara Bischof, zeigt

sich erfreut über das Verfahren: „Der neue Geschäftsführer kann auf einen

großen Vertrauensvorschuss aufbauen und uns gelingt ein reibungsloser und

kontinuierlicher Stabwechsel an der Spitze“ betont sie.

Mit Roland Engehausen gewinnt die BKG einen erfahrenen Kenner des

Gesundheitswesens. Vor seinem Wechsel nach München leitete Engehausen seit 2014

als Vorstandsvorsitzender die IKK Südwest, eine regionale Krankenkasse mit rd.

640.000 Versicherten in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.

In seiner beruflichen Laufbahn war Engehausen, der u. a.

Wirtschaftswissenschaften an der FU Berlin studierte, für verschiedene

Krankenkassen tätig, darunter auch für die Siemens BKK in München. Er ist gut

vernetzt in der Gesundheitspolitik und ein Kenner der Verbändestruktur im

Gesundheitswesen.

„Die neue Aufgabe als Geschäftsführer der BKG ist für mich eine ehrenvolle

Herausforderung. Ich möchte die gute Verbandsarbeit der vergangenen Jahre

zielstrebig fortführen und mit einem aktiven Austausch mit den BKG-Mitgliedern

und unseren Partnern im Gesundheitswesen die großen Zukunftsthemen gestalten.

Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit der bayerischen Krankenhäuser haben wir

dabei eine gute Startposition“ betonte Engehausen bei seinem Dienstantritt.

Als seine zentralen Anliegen nannte er eine auskömmliche Finanzierung sowie

eine qualitätsorientierte und digitale Weiterentwicklung der

Krankenhauslandschaft.

Der scheidende BKG-Geschäftsführer Siegfried Hasenbein zeigt sich über die

nahtlose Stabübergabe sichtlich zufrieden. „Die kommenden Wochen werden wir

nutzen, um gemeinsam alle laufenden Projekte zu besprechen sowie die

vielfältigen Kontakte auf Landes- und Bundesebene zu pflegen. Und die aktuelle

Lage rund um Corona wird uns ohne Frage zusätzlich auf Trab halten“ kündigte er

an.

Quelle: Pressemitteilung, 01.10.2020