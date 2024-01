Ganzheitliches Krisenmanagement in der Corona-Krise: Indikatorensystem zu Gesundheit, Wirtschaft und sozialen Aspekten einführen

Ganzheitliches Krisenmanagement in der Corona-Krise: Politik sollte Indikatorensystem zu Gesundheit, Wirtschaft und sozialen Aspekten einführen (RWI Essen).

Das Krisenmanagement in der aktuellen zweiten Phase der Pandemie muss neben dem Gesundheitsschutz auch die Entwicklungen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich in den Blick nehmen. Dafür sollte ein Indikatorensystem aufgestellt werden, das gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte gleichermaßen

berücksichtigt. In einem aktuellen Positionspapier legt das RWI –

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung einen Vorschlag für ein solches

Corona-Dashboard vor. Dieses sollte zeitnah von den Krisenstäben in Bund und

Ländern eingeführt werden. Darüber hinaus sollte mit umfangreichen

repräsentativen Tests und empirischen Studien zu den Wirkungskanälen von

Maßnahmen die evidenzbasierte Grundlage für die politischen Entscheidungen

gestärkt werden.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Für künftige politische Entscheidungen müssen die gesundheitsbezogenen,

wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen der Krise im Grundsatz

gleichberechtigt betrachtet und zwischen den Wirkungen auf diese drei

Dimensionen abgewogen werden. Dafür sollten die Krisenstäbe in Bund und Ländern

ein regelmäßig aktualisiertes und kompaktes „Corona-Dashboard“ verwenden. Die

darin gesammelten Erkenntnisse könnten von Experten aus verschiedenen

Disziplinen regelmäßig ausgewertet werden, um die unausweichlichen politischen

Abwägungen beratend zu unterstützen.

Die Indikatoren sollten auf kleinräumiger Ebene erhoben und möglichst präzise

und in hoher Frequenz zur Verfügung stehen. Auf diese Weise können die

Entscheidungen über notwendige Maßnahmen die regionalen Unterschiede

berücksichtigen.

Gesundheitsbezogene Indikatoren: Ein erneutes exponentielles Wachstum der

Neuinfektionen muss verhindert werden. Als Indikatoren herangezogen werden

sollten sämtliche Daten des Infektionsgeschehens wie (i) der

Reproduktionsfaktor R, (ii) die Anzahl an Neuinfektionen und der aktuell

Infizierten, (iii) die Anzahl der Quarantäne- und (iv) der Todesfälle.

Weiterhin sind die Versorgungskapazitäten des Gesundheitssystems zu beobachten:

(v) die Anzahl der Intensivbetten, (vi) der Beatmungsplätze, (vii) die

Auslastung der Intensivstationen durch COVID-Patienten und (viii) die

allgemeine Auslastung der Krankenhäuser. Nicht zuletzt spielen

Kontrollmaßnahmen eine große Rolle: (ix) die Anzahl der (durchgeführten) Tests

sowie (x) die Anzahl maximal möglicher Tests.

Wirtschaftliche Indikatoren: Besonders drei Handlungsfelder sind für die

wirtschaftliche Lage relevant. Am Arbeitsmarkt ist die Zahl an (i) Insolvenzen,

(ii) Kurzarbeitern und (iii) Arbeitslosen festzuhalten. Bei den Unternehmen

stellen vor allem Daten zu (iv) der Geschäftslage (Auftragseingänge, etc.), (v)

den Geschäftserwartungen und (vi) Beschäftigungsplänen wichtige Kennzahlen dar.

Die öffentlichen Haushalte werden stark belastet, der Umfang der

Stabilisierungs-Maßnahmen muss also ebenfalls beobachtet werden: (vii) das

Volumen der gewährten Soforthilfen, (viii) die Höhe der Liquiditätshilfen sowie

(ix) das Volumen der gestundeten Steuern.

Soziale Indikatoren: Viele Aspekte der sozialen Dimension der Krise entziehen

sich dem rein marktwirtschaftlichen Geschehen. Zentral dafür ist (i) die

Einstellung und Zuversicht der Bevölkerung sowie (ii) die Akzeptanz der

Maßnahmen. Dazu müssten zeitnah Erhebungen stattfinden. Betreuungs- sowie

Unterrichtsausfälle von der frühkindlichen bis zur weiterführenden Bildung

sollten anhand (iii) des Anteils nicht verwirklichter Kita-Betreuungsstunden,

(iv) des Anteils ausfallender Stunden Regelunterricht in Grundschulen sowie (v)

in weiterführenden Schulen ebenfalls festgehalten werden. (vi) Gemeldete

Vorfälle von häuslicher Gewalt, sowohl physischer und psychischer Natur, sowie

(vii) Statistiken über die Nutzung von Frauenhäusern können Aufschluss über den

Persönlichkeitsschutz geben.

Darüber hinaus müssen groß angelegte, repräsentative Testungen durchgeführt

werden, auch bei Bürgern ohne Symptome. Die bislang vorliegenden Daten können

keinen befriedigenden Aufschluss über die Ausbreitung der Corona-Pandemie

geben. Aktuell bleiben viele Infizierte mit fehlenden oder geringen Symptomen

ungetestet. Auch hochkomplexe Simulationsmodelle gleichen eine unzureichende

Datenbasis nicht hinreichend aus.

Bei der Einordnung der Wirkung von Abwehrmaßnahmen muss zwingend zwischen

Korrelation und Kausalität unterschieden werden. Anpassungen der Bevölkerung

und Unternehmen an Hygiene- und Abstandsregeln könnten schon jetzt einen großen

Teil der Neuinfektionen verhindern, auch ohne strikte Lockdown-Maßnahmen und

Kontaktverbote. Diese Wirkungskanäle können nicht durch

Plausibilitätsüberlegungen oder Unternehmensbefragungen aufgedeckt werden.

Notwendig sind vielmehr zeitnah durchgeführte empirische Studien insbesondere

zu der Frage, wie es den Unternehmen in der betrieblichen Praxis gelingt,

Abstand und Hygiene sicherzustellen.

„Für unsere aktuelle Situation gibt es keine Erfahrungswerte. Repräsentative

Tests auf Infektionen sowie empirische Untersuchungen der Anpassungsfähigkeit

von Bürgern und Unternehmen können Grundlage für weitere Lockerungen sein“,

sagt RWI-Präsident Christoph M. Schmidt. „Ein stetiges Monitoring von wichtigen

Entscheidungskriterien über ein ganzheitliches Corona-Dashboard sollte

politische Abwägungen leiten und die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung

erleichtern. Die Regierung wäre gut beraten, ein solches Monitoring zeitnah

umzusetzen. Die datengestützte Berücksichtigung regionaler Unterschiede könnten

die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität und den Gesundheitsschutz

besser miteinander vereinen.“

Quelle: RWI Essen, 08.05.2020