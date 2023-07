Geburtshilfliche Versorgung am Evangelischen Krankenhaus Lippstadt wird mit rund sechs Millionen Euro gefördert (MAGS NRW).

Erweiterung der Kinderklinik, Kreißsäle und ein neuer Sectio(Schnittentbindungs)-Operationssaal geplant. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms. Krankenhaus-Einzelförderung am Donnerstag, 18. November 2021, in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Arnsberg

einen Förderbescheid über rund sechs Millionen Euro an das Evangelische Krankenhaus Lippstadt übergeben. Die

Förderung erhält das Krankenhaus für die Erweiterung der Kinderklinik, der

Kreißsäle und einenneuen Sectio(Schnittentbindungs)-Operationssaal.

„Ich freue mich sehr, dass das Evangelische Krankenhaus Lippstadt mithilfe der

Landesförderung seine Kreißsäle erweitern und einen

Kaiserschnitt-Operationssaal einrichten kann. Auch durch die bauliche

Erweiterung der Kinderklinik wird sich die Versorgung der Patientinnen und

Patienten im nordöstlichen Teil des Kreises Soest spürbar verbessern. Durch den

Erweiterungsbau wird eine moderne patientenorientierte Struktur geschaffen, die

die Versorgung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere auch in Bezug auf die

Intensivmedizin und die Versorgung von Frühgeborenen, auf hohem Qualitätsniveau

sichert und dauerhaft stärkt. Die bauliche Erweiterung der geburtshilflichen

Abteilungen wird auch den steigenden Geburtenzahlen im Kreis Soest gerecht“,

erklärte Gesundheitsminister Laumann bei der Bescheid-Übergabe.

„Wir freuen uns sehr über die Fördermittel des Landes, die es uns ermöglichen,

die Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin als wichtige

Versorgungsschwerpunkte unseres Hauses weiter zu stärken und bedarfsgerecht zu

erweitern. Als Perinatalzentrum mit überregionalem Einzugsgebiet kommt die

Förderung direkt den werdenden Eltern und Familien zu Gute“, so Jochen Brink,

Vorsitzender Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Lippstadt.

Hintergrund:

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2021 wurden die

Förderschwerpunkte „Stärkung der geburtshilflichen Versorgung“ und „Stärkung

der Versorgung von Kindern- und Jugendlichen“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2021 ursprünglich Mittel in Höhe

von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der Vielzahl

an Anträgen ist diese Summe inzwischen um weitere knapp sechs Millionen Euro

erhöht worden, so dass insgesamt knapp 106 Millionen Euro für 24 Maßnahmen in

22 Krankenhäusern vergeben werden.

Quelle: MAGS NRW, 18.11.2021