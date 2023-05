Gemeinsames Positionspapier von BvDU und DGU zum Ambulanten Operieren in der Urologie

Ambulantes Operieren in der Urologie: Fachgesellschaften sehen noch Nachbesserungsbedarf (Pressemeldung).

Die Politik arbeitet aktuell an einem Konzept zur Vergütung bei ambulanten Operationen. Dies ist eines der zentralen Themen der Strukturveränderungen in der deutschen Gesundheitsversorgung der kommenden Jahre und ein weiterer Schritt zur Überwindung der Sektorengrenzen stationär-ambulant. Geschaffen

werden muss ein zukunftsfähiges System, das die bedarfsgerechte, flächendeckende und wohnortnahe Versorgung sowohl in Krankenhäusern als auch bei den niedergelassenen Ärzten ermöglicht – mit einer für beide Seiten

gleichermaßen attraktiven Finanzierung und Planungssicherheit. Dieses

Positionspapier zum Ambulanten Operieren in der Urologie ist in enger

Zusammenarbeit der beiden Verbände, BvDU und DGU, entstanden.

Grundsätzlich begrüßen beide urologischen Verbände die Ambulantisierung. Die

Ausgestaltung wirft jedoch Fragen, Kritikpunkte und Forderungen auf

Grundsätzlich wird die Ambulantisierung seitens beider urologischer Verbände,

dem Berufsverband der Deutschen Urologie (BvDU) und der Deutschen Gesellschaft

für Urologie (DGU), begrüßt. Ziel ist die Kosteneinsparung für die

Krankenkassen durch Verlagerung nicht zwingend erforderlicher stationärer

Operationen in den ambulanten Sektor, ohne Qualitätsverlust der hochwertigen

medizinischen Versorgung.

Die Ausgestaltung wirft jedoch Fragen, Kritikpunkte und Forderungen beider

Verbände auf. Die Grundlage des ambulanten Operierens findet sich im

Sozialgesetzbuch in § 115b SGB V. Für Krankenhäuser sind ambulante Operationen

bislang nicht kostendeckend zu erbringen. Dies gilt gleichermaßen im

vertragsärztlichen Bereich. Aktuell besonders problematisch ist die fehlende

(vergessene) Berücksichtigung der Vergütung/Erstattung von Sachkosten im Gebiet

der Urologie, insbesondere bei endourologischen Eingriffen. Zusätzlich werden

im ambulanten Bereich die seit 2012 enorm gestiegenen Hygienekosten bei der

Vergütung im EBM immer noch nicht berücksichtigt. Der Berufsverband hat in

diesem Zusammenhang mehrfach ein neues Vergütungsmodell gefordert, welches

leistungsbezogen eine kostendeckende Abrechnungsgrundlage bietet – für Kliniken

und ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte gleichermaßen.

Positionen und Forderungen von BvDU und DGU

Attraktive und gleiche Vergütung für Kliniken, wie für Vertragsärzte

Neben einer Basisfinanzierung für Ausstattungs-, Vorhalte- und

Fortbildungskosten muss das Operationsspektrum die Besonderheit des Erbringers

der operativen Leistungen bezüglich des von ihm therapierten Patientenspektrums

abbilden. Um die Zielsetzung, OPs in Zukunft verstärkt ambulant durchzuführen,

zu erreichen, müssen vor allem zu Beginn als Anreiz für erforderliche

Investitionen und zum Aufbau notwendiger Strukturen im Umfeld von

Krankenhäusern und bei Vertragsärzten verstärkt Gelder einfließen.

Aufnahme zusätzlicher Leistungen in den AOP-Katalog

Aufnahme der Prostatabiopsie, der Urodynamik, des Wechsels suprapubischer

Katheter sowie der Nephrostomie und der Botox-Therapie in den AOP-Katalog.

Vergütung

Die Kosten für Hygiene und Aufbereitung der Medizinprodukte müssen an den Stand

der Technik angepasst und entsprechend der Anpassung an gesetzlich

vorgeschriebene Anforderungen übernommen werden. Sachkosten müssen 1:1

übernommen werden. Die Überprüfung der Kontextfaktoren für Ausnahmefälle ist

mit einem deutlichen Mehraufwand verbunden und muss adäquat honoriert werden.

Vorhalte- und Strukturkosten müssen adäquat erstattet werden.

Für ambulante Operationen muss ein Vergütungssystem geschaffen werden, welches

alle tatsächlichen Kosten abbildet und dynamisch an den Stand des Wissens und

an zukünftige technische Entwicklungen angepasst wird. Dieses kann als

Aufwertung des EBM-Kataloges, als Neu-Erarbeitung von Hybrid-DRG´s oder in Form

von Fallpauschalen erfolgen.

Weitere Zusammenarbeit von BvDU und DGU im Rahmen des Ambulanten Operieren in

der Urologie

BvDU und DGU werden zusammen weiter daran arbeiten, die hochwertige

medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten auch beim ausgeweiteten

Katalog zum ambulanten Operieren aufrecht zu erhalten sowie Planungs- und

Zukunftssicherheit für urologische Zentren, egal ob vertragsärztlich oder

klinikgebunden, zu gewährleisten. Weiter arbeiten beide Verbände daran, die

sektorenübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern, die Verzahnung von

Vertragsarzt- und Krankenhausmedizin voran zu treiben sowie neue Konzepte zu

entwickeln und diese in die politische Diskussion mit einzubringen. Weitere

Positionspapiere, wie in Kürze die Positionierung von BvDU und DGU zum

stationären Bereich, werden folgen.

Unter diesem Link lesen Sie die vollständige gemeinsame Stellungnahme des BvDU

und der DGU.

Quelle: Pressemeldung, 10.05.2023