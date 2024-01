Gemeinsames Statement von DGCH, DGAI, BDC und BDA zur Wiederaufnahme elektiver Operationen (Pressemitteilung).

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) und Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) veröffentlichen Stellungnahme zur Wiederaufnahme von elektiven Operationen in deutschen Krankenhäusern Berlin, den 28. April 2020 – In Anbetracht neuer Bewertungen der COVID19-Neuinfektionen sind die Krankenhäuser dazu aufgerufen, planbare

Operationen schrittweise aufzunehmen und die Häuser wieder in einen

Normalbetrieb der Regelversorgung zu überführen.

Das langsame Hochfahren des Operationsbetriebs in den Krankenhäusern

geht einher mit einer sorgsamen Abwägung von wichtigen planbaren

Eingriffen, der regulären Versorgung von Notfällen sowie der Bereitstellung von

notwendigen Kapazitäten zur Behandlung der COVID-19-

Patienten. Bei der Auswahl der nun anstehenden Operationen sind die

Empfehlungen eines interdisziplinären/-professionellen Gremiums

dringend zu berücksichtigen.

Die DGCH sowie die DGAI haben eine gemeinsame Stellungnahme

verfasst, die der Berufsverband der Deutschen Chirurgen sowie der

Berufsverband der Deutschen Anästhesisten unterstützen. Ziel der

Empfehlungen ist die Reduktion der Anzahl wartender Patienten mit

aufgeschobenen operativen Eingriffen und die Organisation des Überganges in

einen geordneten Regelbetrieb mit COVID- und Non-COVID-Patienten.

Hier geht es zur vollständigen Stellungnahme:

https://www.bdc.de/gemeinsames-statement-von-dgch-dgai-bdc-und-bda-zurwiederaufnahme-von-elektiven-operationen-in-deutschen-krankenhaeusern/

Kontakt

Berufsverband der

Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)

Luisenstraße 58/59

10117 Berlin

Ingrid Mühlnikel

Claudia Kunze

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Tel: 030/28004-200

Fax: 030/28004-108

presse@bdc.de

www.bdc.de

Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)

Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) ist mit über

17.500 Mitgliedern die größte europäische Chirurgenvereinigung. Er

vertritt die berufspolitischen Interessen deutscher Chirurginnen und

Chirurgen in Klinik und Praxis.

Quelle: Pressemitteilung, 28.04.2020