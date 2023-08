Gesetzentwurf ist eine herbe Enttäuschung (KKVD).

Zum heute bekannt gewordenen Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Finanzierung der Krankenhäuser angesichts der Corona-Pandemie erklärt Ingo Morell, stellvertretender Vorsitzender des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd): Was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nun vorschlägt, ist eine herbe

Enttäuschung für die Krankenhäuser und deren Mitarbeiter. Wie von Minister

Spahn gefordert, tun sie gerade alles Menschenmögliche, um sich auf die

Versorgung von mit dem neuartigen Corona-Virus infizierten Patienten

bestmöglich vorzubereiten. Eine Rückenstärkung in dieser schwierigen Situation

sieht anders aus.

Es soll keine Finanzierungspauschale für die wichtige Schutzausrüstung der

Mitarbeiter in den Kliniken geben. Auch bleiben die zeitraubenden

Dokumentationspflichten weitgehend in Kraft. Die angekündigten Finanzhilfen von

4,5 Milliarden Euro zur Pflegefinanzierung sollen im nächsten Jahr wieder an

die Kassen zurückgezahlt werden. Zudem sollen für jedes bis Ende September

aufgestellte oder vorgehaltene Intensivbett nur 30.000 Euro gezahlt werden. Die

kalkulierten Kosten belaufen sich jedoch auf 85.000 Euro.

Die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter hatten sich erhofft, dass sich der

Bundesgesundheitsminister im Kampf gegen die Corona-Pandemie hinter sie stellt

und ihnen den Rücken frei hält. Mit diesem Gesetzentwurf sendet der Minister

das falsche Signal. Der Gesetzentwurf muss nun im Kabinett oder spätestens vom

Bundestag grundlegend im Sinne der Krankenhäuser geändert werden.“

Quelle: KKVD, 21.03.2020