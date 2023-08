Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz) (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 423 kB).

Kabinett beschließt Entwürfe für Gesetzespakete zur Unterstützung des Gesundheitswesens bei der Bewältigung der Corona-Epidemie Bundesgesundheitsminister Spahn: „Gesundheitswesen stützen, damit es noch besser schützen kann“ 23. März 2020 Um das Gesundheitswesen und die Pflege bei der Bewältigung der Corona-Epidemie

zu unterstützen, hat das Kabinett heute zwei von Bundesgesundheitsminister

Spahn vorgelegte Formulierungshilfen für Gesetzentwürfe beschlossen. Mit dem

„COVID19-Krankenhausentlastungsgesetz“ werden die wirtschaftlichen Folgen für

Krankenhäuser und Vertragsärzte aufgefangen. Mit dem "Gesetz zum Schutz der

Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" wird die

Reaktionsfähigkeit auf Epidemien verbessert.

Ärzte, Pflegekräfte – alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, brauchen gerade

jetzt unsere volle Unterstützung. Deswegen kompensieren wir Einnahmeausfälle,

bauen Bürokratie ab und setzen Sanktionen aus. Und wir sorgen dafür, dass wir

schneller in epidemischen Lagen reagieren können. Wir bündeln Kompetenzen, so

dass wir künftig in einer Lage wie dieser binnen Stunden für Ärzte,

Pflegekräfte, Apotheker und alle anderen, die weit über das normale Maß

anpacken, Bürokratie wegnehmen, Regeln anpassen, Vergütungen erhöhen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Formulierungshilfe für einen „Gesetzentwurf zum Ausgleich COVID-19 bedingter

finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer

Gesundheitseinrichtungen“ (COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz)

Die Bundesregierung unterstützt Krankenhäuser, Vertragsärzte und Pflege, um die

Auswirkungen der Corona-Epidemie schultern zu können. Krankenhäuser werden

unterstützt, um die Versorgungskapazitäten für eine wachsende Anzahl von

Patienten mit einer Coronavirus-Infektion bereitzustellen. Ebenfalls abgefedert

werden Honorareinbußen der niedergelassenen Ärzte. Auch Pflegeeinrichtungen

sollen befristet von Bürokratie entlastet und ebenfalls finanziell unterstützt

werden.

Krankenhäuser erhalten einen finanziellen Ausgleich für verschobene planbare

Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für die Behandlung von Patienten

mit einer Coranavirus-Infektion frei zu halten. Für jedes Bett, das dadurch im

Zeitraum vom 16. März bis zum 30. September 2020 nicht belegt wird, erhalten

die Krankenhäuser eine Pauschale in Höhe von 560 Euro pro Tag. Der Ausgleich

wird aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, der aus dem

Bundeshaushalt refinanziert wird, bezahlt.

Krankenhäuser erhalten einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro für jedes

Intensivbett, das sie zusätzlich schaffen. Die Kosten dafür werden aus der

Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds finanziert. Darüber hinaus sollen die

Länder kurzfristig weitere erforderliche Investitionskosten finanzieren.

Für Mehrkosten, insbesondere bei persönlichen Schutzausrüstungen, erhalten

Krankenhäuser vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 einen Zuschlag je Patient in

Höhe von 50 Euro, der bei Bedarf verlängert und erhöht werden kann.

· Der so genannte "vorläufige Pflegeentgeltwert" wird auf 185 Euro

erhöht. Das verbessert die Liquidität der Krankenhäuser und wird auch zu

erheblichen Zusatzeinnahmen für die Kliniken führen.

Die Rechnungsprüfung durch den Medizinischen Dienst wird zur Entlastung der

Krankenhäuser umfassend erleichtert, der so genannte

"Fixkostendegressionsabschlag" für das Jahr 2020 ausgesetzt und deutlich mehr

Flexibilität bei den Erlösausgleichen eingeräumt.

Die Liquidität der Krankenhäuser wird durch eine auf fünf Tage verkürzte

Zahlungsfrist in diesem Jahr zusätzlich gestärkt.

Unter bestimmten Voraussetzungen können zur Entlastung der Krankenhäuser auch

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen Krankenhausleistungen erbringen.

Niedergelassene Ärzte sowie Psychotherapeuten werden bei einer zu hohen

Umsatzminderung aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme durch Patienten mit

Ausgleichszahlungen sowie mit zeitnahen Anpassungen der Honorarverteilung

geschützt.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten die zusätzlichen Kosten für die

Finanzierung außerordentlicher Maßnahmen, die während des Bestehens der

epidemischen Notlage erforderlich sind (wie zum Beispiel die Einrichtung von

„Fieberambulanzen“), von den Krankenkassen erstattet.

Die Ausgleichzahlungen für die Freihaltung von Bettenkapazitäten durch die

Verschiebung planbarer Operationen, Eingriffe und Aufnahmen in Krankenhäusern

bedeuten Mehrausgaben für den Bundeshalt in Höhe von voraussichtlich rund 2,8

Mrd. Euro in 2020. Für die GKV entstehen durch das Hilfspaket im

Krankenhausbereich in diesem Jahr geschätzte Mehrausgaben in Höhe von rund 5,9

Mrd. Euro, von denen 1,5 Mrd. Euro direkt aus der Liquiditätsreserve des

Gesundheitsfonds finanziert werden. Die Mehrausgaben im Bereich der

vertragsärztlichen Versorgung sind nicht quantifizierbar.

Die ambulante und stationäre Pflege wird durch das befristete Aussetzen von

Qualitätsprüfungen, Änderungen bei der Durchführung von Begutachtungen und den

Verzicht auf die – nach geltendem Recht obligatorischen – Beratungsbesuche bei

Pflegebedürftigen entlastet.

Pflegeeinrichtungen wird durch eine Regelung die Sicherheit gegeben, durch die

Pandemie bedingte finanzielle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen über die

Pflegeversicherung erstattet zu bekommen.

Für die Aufrechterhaltung der Versorgung kann insbesondere von den gesetzlichen

und vertraglichen Vorgaben und Rahmenbedingungen zur Personalausstattung

abgewichen werden. Pflegekassen wird zudem ein weiterer Gestaltungsspielraum

zur Vermeidung von pflegerischen Versorgungslücken in der häuslichen Versorgung

eingeräumt.

Junge Menschen in Ausbildung, die sich in der aktuellen Krise engagieren und

einen wertvollen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems leisten, werden

keine Nachteile beim Bezug von BAföG nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

erleiden.

Formulierungshilfe für einen „Gesetzentwurf zum Schutz der Bevölkerung bei

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“

Um auf eine Epidemie effektiv reagieren zu können, müssen schnell

Entscheidungen getroffen werden. Dazu soll der Bund in einer „epidemischen Lage

von nationaler Tragweite“ für einen befristeten Zeitraum zusätzliche

Kompetenzen erhalten.

Eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ wird so definiert, dass

entweder die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie ausruft und die

Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit droht oder eine

bundesländerübergreifende Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren

Krankheit droht.

In diesem Fall ist es möglich, dass die Bundesregierung eine solche Lage

erklärt. Der Deutsche Bundestag oder der Bundesrat erhalten das Recht, die

Aufhebung dieser Feststellung zu verlangen.

Das Bundesministerium für Gesundheit wird u. a. ermächtigt, durch

Allgemeinverfügung oder durch Rechtsverordnung Vorkehrungen zum Schutz der

Bevölkerung zu treffen und die Gesundheitsversorgung sicher zu stellen, etwa

durch:

Vorschriften für den grenzüberschreitenden Reiseverkehr, etwa wenn im Bahn- und

Busverkehr Meldepflichten eingeführt werden,

Melde- und Untersuchungspflichten,

Regelungen, die im Normalfall durch die Selbstverwaltungspartner getroffen

werden,

Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Arzneimitteln,

Schutzausrüstung und Labordiagnostik,

Flexibilisierung von Vorschriften in medizinischen und pflegerischen

Einrichtungen.

Ferner enthält der Gesetzentwurf Ausnahmen vom Baurecht, um etwa kurzfristig

medizinische Einrichtungen errichten zu können.

Zudem wird eine Entschädigungsregelung für Eltern geschaffen, deren Kindern der

Besuch einer Betreuungseinrichtung durch entsprechende behördliche Schließungen

nicht mehr möglich ist. Sie erhalten bis zu sechs Wochen 67% ihres

Verdienstausfalls (maximal 2016 Euro).

Das „COVID19-Krankenhausentlasungsgesetz“ bedarf nicht der Zustimmung des

Bundesrates. Das „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage

von nationaler Tragweite“ bedarf der Zustimmung des Bundesrates.

Beide Gesetzentwürfe sollen diese Woche abschließend vom Deutschen Bundestag

sowie vom Bundesrat beschlossen werden.

Sie treten im Wesentlichen am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Quelle: Bundesgesunheitsministerium, 23.03.2020