Gesundheitsfonds braucht zuverlässige Finanzierung (GKV-Spitzenverband).

Anlässlich der Planungen der Bundesregierung, den Bundeszuschuss für den Gesundheitsfonds im kommenden Jahr lediglich um 7 Milliarden Euro zu erhöhen, erklärt Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes: Es ist richtig und notwendig, dass die Bundesregierung

den Gesundheitsfonds unterstützen will. Die zuverlässige Finanzierung des Gesundheitsfonds ist die Basis für die gute Arbeit der gesetzlichen Krankenkassen. Für die absehbare

18-Milliarden-Lücke im kommenden Jahr reichen die jetzt angekündigten 7

Milliarden Euro bei weitem nicht. Und die Ankündigung, dass es noch mehr werden

könnte, ist angesichts der Bundestagswahlen nur ein leeres Versprechen. In der

Pandemie hat die gesetzliche Krankenversicherung im Hintergrund dafür gesorgt,

dass die Versorgungsstrukturen verlässlich funktioniert haben. Jetzt braucht

die Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung eine glasklare

gesetzliche Regelung, die eine verlässliche Haushaltsplanung der Krankenkassen

ermöglicht, um steigende Zusatzbeiträge zu vermeiden. Wir fordern die

Bundesregierung daher dringend auf, eine verbindliche Lösung zu vereinbaren,

die die Lücke im Gesundheitsfonds tatsächlich füllt“, so Dr. Doris Pfeiffer,

Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes

Hintergrund:

Die Bundesregierung hat sich auf eine einmalige Erhöhung des Bundeszuschusses

um 7 Milliarden Euro für 2022 sowie eine Entlastung des Gesundheitsfonds um

Pandemiekosten in Höhe von 2,7 Milliarden Euro für 2021 geeinigt.

Die Krankenkassen brauchen Planungssicherheit. Im Oktober 2021 tagt der

GKV-Schätzerkreis, der ermittelt, wie hoch der Zusatzbeitragssatz im Jahr 2022

sein muss. Bei seinen Berechnungen darf er lediglich feststehende gesetzliche

Regelungen berücksichtigen, keine vagen Absichtserklärungen. Das

Schätzerkreisergebnis ist die verbindliche Grundlage für die Haushaltsplanung

der Krankenkassen. Aufgrund der Bundestagswahl ist davon auszugehen, dass es

nach den letzten Sitzungswochen im Juni keine gesetzlichen Regelungen mehr zu

den GKV-Finanzen gibt, bevor der Schätzerkreis entscheidet. Was jetzt an

gesetzlichem Rahmen nicht verbindlich geregelt wird, können die Krankenkassen

bei ihren Haushaltsplänen nicht berücksichtigen. Deshalb braucht es jetzt eine

verbindliche Festlegung statt der geplanten Absichtserklärung, dass, falls die

7 Mrd. Euro nicht reichen, auch noch mehr Geld an den Gesundheitsfonds fließen

könnte.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 12.05.2021