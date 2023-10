Gesundheitsfonds in den ersten drei Quartalen 2020 mit 5 Mrd. Euro Defizit - überproportionaler Zuwachs bei Verwaltungskosten der Krankenkassen (Bundesgesundheitsministerium).

Die 105 gesetzlichen Krankenkassen haben im 1. bis 3. Quartal 2020 insgesamt ein Defizit von knapp 1,7 Mrd. Euro gebucht. Die Finanzreserven der Krankenkassen lagen zum Stichtag 30. September bei 17,8 Mrd. Euro. Dies

entspricht 0,81 Monatsausgaben und damit im Durchschnitt etwa dem Vierfachen

der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve. Der Gesundheitsfonds erzielte in

den Monaten von Januar bis September ein Defizit von -5,1 Mrd. Euro.

Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Pandemie hinterlässt immer deutlichere Spuren

bei den Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Daher werden wir

der gesetzlichen Krankenversicherung in diesem und auch im nächsten Jahr durch

einen zusätzlichen Bundeszuschuss unter die Arme greifen. So verteilen die

Lasten fair und leistungsgerecht auf verschiedene Schultern. Das ist in diesen

wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein gutes und richtiges Signal an

Beitragszahler und Arbeitgeber.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Einnahmen der Krankenkassen in Höhe von 194,7 Mrd. Euro standen im 1. bis 3.

Quartal Ausgaben von rund 196,3 Mrd. Euro gegenüber. Die Einnahmen der

Krankenkassen, die sie in erster Linie durch vorab festgelegte Zuweisungen aus

dem Gesundheitsfonds erhalten, sind um 4,0 Prozent gestiegen. Die Ausgaben für

Leistungen und Verwaltungskosten verzeichneten bei einem Anstieg der

Versichertenzahlen von 0,3 Prozent einen Zuwachs von 4,2 Prozent. Dies

entspricht dem Ausgabenzuwachs, den der GKV- Schätzerkreis für das Gesamtjahr

2020 erwartet hat. Der durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene

Zusatzbeitragssatz liegt weiterhin stabil bei 1,0 Prozent.

Finanzentwicklung nach Krankenkassenarten

Bis auf die landwirtschaftliche Krankenversicherung, die einen Überschuss von

rund 45 Mio. Euro erzielte, verbuchten alle Krankenkassenarten im 1. bis 3.

Quartal Defizite: die Ersatzkassen erzielten ein Minus von 280 Mio. Euro, die

Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) von 1,09 Mrd. Euro, die

Betriebskrankenkassen (BKK) von 95 Mio. Euro, die Innungskrankenkassen (IKK)

von 156 Mio. Euro und die Knappschaft von 101 Mio. Euro.

Ergebnis des Gesundheitsfonds

Der Gesundheitsfonds, der zum Stichtag 15. Januar 2020 über eine

Liquiditätsreserve in einer Größenordnung von rund 10,2 Mrd. Euro verfügte,

verzeichnete im 1. bis 3. Quartal 2020 ein Defizit von rund 5,1 Mrd. Euro.

Dieses Defizit ist neben den üblichen saisonalen Effekten maßgeblich auf

konjunkturbedingte Mindereinnahmen sowie auf Ausgleichszahlungen an

Leistungserbringer zurück zu führen.

Für die Ausgleichszahlungen für freigehaltene Krankenhausbetten sowie zum

Ausgleich von Belegungsrückgängen von Vorsorge – und

Rehabilitationseinrichtungen, den Ausbau von Intensivbetten, sowie zum

Ausgleich von Einkommenseinbußen für Heilmittelerbringer und die Zuschüsse für

Sozialdienstleister wurden aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bis

Ende September insgesamt rund 10,5 Mrd. Euro ausgezahlt. Davon hat der Bund als

Kompensation für die Ausgleichszahlungen aufgrund von Belegungsrückgängen in

Krankenhäusern für das 1. bis 3. Quartal rund 8,8 Mrd. Euro an den

Gesundheitsfonds erstattet.

Der Zuwachs der Beitragseinahmen blieb mit lediglich 2,1 Prozent – trotz der

Stabilisierung der Sozialversicherungseinnahmen durch die Regelungen beim

Kurzarbeitergeld – erheblich hinter den Veränderungsraten der Vorjahre mit

durchschnittlich deutlich über vier Prozent zurück. Deshalb war es wichtig,

dass der Bund die Einnahmen des Gesundheitsfonds durch einen ergänzenden

Bundeszuschuss in Höhe von 3,5 Mrd. Euro in der zweiten Jahreshälfte 2020

stabilisiert hat.

Entwicklungen bei den Ausgaben

Bei den Krankenkassen gab es im 1. bis 3. Quartal einen absoluten

Ausgabenzuwachs für Leistungen und Verwaltungskosten von 4,2 Prozent. Die

Leistungsausgaben stiegen um knapp 4,2 Prozent, die Verwaltungskosten um 5,8

Prozent.

Bei der Interpretation der Daten des 1. bis 3. Quartal ist grundsätzlich zu

berücksichtigen, dass die Ausgaben in vielen Leistungsbereichen von

Schätzverpflichtungen geprägt sind, da Abrechnungsdaten häufig noch nicht oder

nur teilweise vorliegen. Diese Unsicherheiten gelten insbesondere im Bereich

der vertragsärztlichen Vergütung.

Die Beschleunigung des Ausgabenanstiegs im 3. Quartal nach einem Rückgang im

isolierten 2. Quartal spiegelt vor allem eine wieder erhöhte Inanspruchnahme

von Leistungen in verschiedenen Leistungsbereichen in den Sommermonaten wieder.

Nach der deutlichen Steigerung der Corona-Fallzahlen seit Mitte Oktober und dem

damit verbundenen erneuten schrittweisen Lockdown muss erneut mit einer

rückläufigen Leistungsinanspruchnahme außerhalb der Versorgung von

Covid-19-Patienten gerechnet werden.

Ausgabenentwicklung in einzelnen Leistungsbereichen

Nach einem Ausgabenrückgang im 2. Quartal ist es im 3. Quartal im Zuge einer

Normalisierung des Leistungsgeschehens – teilweise verbunden mit erwartbaren

„Nachholeffekten“ – wieder zu steigenden Ausgaben gekommen. Das gilt

insbesondere für den Bereich der ärztlichen Behandlung, deren Zuwachs nach

einem Anstieg von 4,5 Prozent im 1. Halbjahr auf 7,4 Prozent für das 1. bis 3.

Quartal gestiegen ist. Da für das 2. und 3. Quartal noch keinerlei

Abrechnungsdaten der Ärzte vorliegen, sind diese Veränderungsraten noch sehr

unsicher und in hohem Maße von Einschätzungen der Krankenkassen geprägt.

Auch bei den Krankenhausausgaben, die im 1. Halbjahr noch um 2,4 Prozent

zurückgingen, verbuchten die Krankenkassen im 1. bis 3. Quartal wieder einen

Anstieg von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass die Krankenhäuser bis Ende September rund 8,8 Mrd. Euro

aus Steuermitteln für freigehaltene Betten erhielten.

Die Ausgaben für Arzneimittel stiegen im 1. bis 3. Quartal um 6,1 Prozent. Hier

haben sich die Ausgabenzuwächse im Jahresverlauf abgeflacht. Dabei führt auch

die Absenkung der Mehrwertsteuer in der zweiten Jahreshälfte zu Entlastungen.

Zweistellige Zuwachsraten gab es hingegen weiterhin bei den

Krankengeldausgaben, die einen Anstieg von 12 Prozent verzeichneten. Im

Vergleich zum Halbjahr mit einem Plus von mehr als 14 Prozent ist hier jedoch

ein rückläufiger Trend zu beobachten.

Ausgabenrückgänge gab es im 1. bis 3. Quartal 2020 im Vergleich zum

entsprechenden Vorjahreszeitraum bei zahnärztlicher Behandlung (-0,4 Prozent),

bei Zahnersatz (-7,2 Prozent), Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen (-15,2

Prozent) sowie Früherkennungsmaßnahmen (-2,2 Prozent).

Der im Vergleich zu den gesamten Leistungsausgaben überproportionale Zuwachs

bei Verwaltungskosten der Krankenkassen von 5,8 Prozent ist zum Teil auf eine

erhöhte Bildung von Altersrückstellungen bei einzelnen Krankenkassen

zurückzuführen. Auffällig sind im Kassenartenvergleich insbesondere hohe

Ausgabensteigerungen bei den AOKn sowie der Knappschaft.

Weitere Entwicklung

Die bisherigen Ausgabenzuwächse der Krankenkassen von 4,2 Prozent im 1. bis 3.

Quartal bewegen sich bislang im Rahmen der Prognose des GKV-Schätzerkreises,

der für das Gesamtjahr 2020 eine Veränderungsrate von 4,3 Prozent

prognostiziert hat.

Die vorläufigen Finanzergebnisse der Krankenkassen für das Gesamtjahr 2020

werden erst Anfang März 2021 vorliegen. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus

dem Frühjahr 2020 ist aber davon auszugehen, dass es in der laufenden zweiten

Corona-Welle wieder zu deutlichen Entlastungseffekte auf der Ausgabenseite der

Krankenkassen kommen wird, die auch im ersten Quartal 2021 anhalten könnten.

Eine in der Realität günstigere Ausgabenentwicklung im Vergleich zur Prognose

des Schätzerkreises erscheint deshalb sowohl für das laufende als auch für das

kommende Jahr nicht unwahrscheinlich.

Mit dem Maßnahmenpaket, dass der Bundestag mit dem GVPG in 2. und 3. Lesung

beschlossen hat, werden die Voraussetzungen für eine stabile

Finanzierungsgrundlage der GKV auch im kommenden Jahr geschaffen. Die drohende

Finanzierungslücke für 2021 wird durch einen ergänzenden Bundeszuschuss von 5

Mrd. Euro, eine leistungsgerechte Abführung aus den Finanzreserven der

Krankenkassen in Höhe von 8 Mrd. Euro sowie die Anhebung des durchschnittlichen

Zusatzbeitragssatz um 0,2 Beitragssatzpunkte geschlossen. Damit kann die vom

Bundeskabinett im Juni beschlossene Sozialgarantie zur Begrenzung des

Gesamtsozialversicherungsbeitrags auf unter 40 Prozent auch in 2021 eingehalten

werden.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 04.12.2020