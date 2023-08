Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl (DKG).

Der 44. Deutsche Krankenhaustag vom 15. bis 17. November 2021 wird ganz im Zeichen der neuen Legislaturperiode stehen. In gut zwei Wochen werden durch die Bundestagswahl die gesundheitspolitischen Weichen für die kommenden vier Jahre neu gestellt. Doch auf welche ordnungspolitischen Vorgaben und

Reformen müssen sich die Krankenhäuser und deren Beschäftigte in der bevorstehenden

Legislaturperiode einstellen? Und was können die Kliniken tun, um sich

langfristig optimal aufzustellen?

Unter dem Motto „Kurswechsel in der Krankenhauspolitik?!“ können sich alle

Interessierten ab dem 15. November per Livestream unter

www.deutscher-krankenhaustag.de über die neuesten Trends aus dem

Krankenhausbereich informieren. Der Kongress wird parallel zur weltweit größten

Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf stattfinden. „Die Debatte um die künftige

Ausrichtung des Gesundheitswesens wird nach der Bundestagswahl weiter an Fahrt

gewinnen. Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig eine

leistungsfähige und flächendeckende Krankenhausstruktur ist. Jetzt ist es an

der Zeit, über die zukünftige Versorgung zu diskutieren und zu entscheiden,

damit die Kliniken als das Rückgrat der Gesundheitsversorgung in Deutschland

ihre Aufgaben verlässlich und dauerhaft erfüllen können. Die Krankenhäuser sind

bereit für den Dialog. Der Krankenhaustag trägt mit seinem spannenden Programm

aus vielen Themenfeldern dazu bei“, erklärte der diesjährige Kongresspräsident

Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft

(DKG).

In der Auftaktveranstaltung ab 12 Uhr geht es insbesondere um die Erwartungen

an die künftige Bundesregierung und die Herausforderungen der Krankenhäuser in

den kommenden Jahren. Auch die Auswirkungen und Konsequenzen der

COVID-19-Pandemie auf Kliniken, Medizin, Pflege, Gesundheitsversorgung und

Gesundheitswirtschaft werden eine wesentliche Rolle spielen. Die bzw. der

designierte Bundesgesundheitsministerin oder Bundesgesundheitsminister wird

sich in einer Videobotschaft an das Kongresspublikum wenden. Anschließend

werden die Spitzen der Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag (GDK) in ihren

Statements aktuelle Entwicklungen beleuchten und zusammen mit Klaus

Holetscheck, Staatsminister im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und

Pflege und Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, diskutieren. Die

Verleihung des VLK-Zukunftspreises 2021 an Prof. Dr. Boris Augurzky, Leiter des

Kompetenzbereichs Gesundheit am Rheinisch-Westfälischen Institut für

Wirtschaftsforschung (RWI), beschließt die Auftaktveranstaltung. Im Anschluss

steht die Weiterentwicklung des Fallpauschalensystems im Fokus. Die

Veranstaltung „Das G-DRG-System 2022“ der DKG bietet ab 14:30 Uhr ein Forum für

Information und Diskussion rund um die Klinikvergütung.

Die vergangenen eineinhalb Jahre haben verdeutlicht, dass die weitere

Digitalisierung der Arbeitsprozesse ein zentraler Baustein für die

Zukunftsfähigkeit der Kliniken ist. Welche Voraussetzungen und Bedingungen

notwendig sind, um einen breiten Digitalisierungsschub in den Kliniken

auszulösen, wird im Rahmen der IT-Entscheiderfabrik diskutiert. In diesem Jahr

wird auch wieder der „Start up & Digitalisierungspreis“ vergeben. Neben der

Digitalisierung der Kliniken stehen zudem Themen wie die Ambulantisierung,

Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik sowie Mindestmengen und

Strukturprüfungen auf dem Kongressprogramm. Ein weiteres Highlight ist das

Forum „Pflege im Krankenhaus“, das Themen wie die neue Pflegeausbildung

praxisnah aufgreift. Ebenfalls Teil des Kongressprogramms ist die Verleihung

des „Awards Patientendialog 2021“, der Krankenhäuser und

Gesundheitseinrichtungen auszeichnet, die die Situation und Rolle von

Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen durch Information, Mitwirkung

und Mitentscheidung entscheidend stärken und verbessern.

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.deutscher-krankenhaustag.de.

Das vorläufige Programm ist auch als Anlage beigefügt.

Der Deutsche Krankenhaustag ist eine wichtige berufsgruppenübergreifende

Plattform für die deutschen Krankenhäuser und findet jährlich im Rahmen der

MEDICA statt. Gesellschafter der GDK sind die Deutsche Krankenhausgesellschaft

(DKG), der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) und der

Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK) Der Pflegebereich

ist durch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Schwesternverbände und

Pflegeorganisationen in Deutschland (ADS) und den Deutschen Berufsverband für

Pflegeberufe (DBFK) in die Arbeit der GDK eingebunden.

Quelle: DKG, 09.09.2021