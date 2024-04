Gesundheitspolitik nimmt Versorgungslücken bewusst in Kauf (Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Gro#223;krankenhäuser).

Aktueller Reformeifer gefährdet Zukunft der Patientenversorgung Öffentliche Debatte um pädiatrische Versorgung nur ein Prolog Fehlanreize und fehlende Planung werden nicht behoben Gezielte Strukturentwicklung und wirksame Qualitätsinitiativen bleiben aus In Deutschland steigt die Gefahr, dass in der stationären Versorgungsstruktur

relevante Lücken entstehen. Die jüngst politisch beschlossenen Verschärfungen

der Rahmenbedingungen - zuletzt die Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen

(PPUG) – und eine Zuspitzung der Auswirkungen langjähriger Entwicklungsstränge

werden zu den fundamentalsten Veränderungen der Krankenhauslandschaft in

Deutschland seit der Wiedervereinigung führen.

Die dunklen Vorahnungen, die die Arbeitsgemeinschaft Kommunaler

Großkrankenhäuser (AKG) bereits vor rund einem Jahr als einer der ersten

Krankenhausverbände in Deutschland öffentlich äußerte, bewahrheiten sich in

diesen Wochen. Das PPUG kristallisiert sich immer mehr als reines

unkoordiniertes Krankenhausschließungsinstrument heraus.

Die Einhaltung der neu eingeführten Personaluntergrenzen in Zeiten eines völlig

leergefegten Arbeitsmarktes für qualifizierte Pflegekräfte ist nur durch

Kapazitätseinschränkungen möglich, was wiederum den wirtschaftlichen Betrieb,

auch von versorgungsrelevanten Krankenhausstandorten schwieriger oder sogar

unmöglich macht. Die Frage, wie in diesem ungesteuerten Prozess,

versorgungsrelevante Einheiten am Netz gehalten werden können, bleibt komplett

unbeantwortet. Im Bereich der pädiatrischen Versorgung lässt sich anhand der

gerade öffentlich geführten Diskussion um eingeschränkte Intensivkapazitäten

erahnen, welche Auswirkungen die aktuellen verschärften Entwicklungen für die

gesamte Versorgungsstruktur haben werden.

Die Gründe für die aktuelle Dramatik sind vielschichtig und über Jahre

gewachsen. Die einzelnen Hauptentwicklungslinien:

1. Mangelsituation Investitionsfinanzierung (Fördermittel der Bundesländer)

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass die Länder ihrer

Investitionsverpflichtung seit Jahrzehnten vollkommen unzureichend nachkommen.

Dabei darf zurecht darauf verwiesen werden, dass die begrenzten Mittel auf zu

viele Krankenhäuser verteilt werden müssen. Eine aktive Planung und Steuerung

der Krankenhausstrukturen haben in den vergangenen Jahren jedoch nie

stattgefunden. Dies hat langfristige Folgen für alle Krankenhäuser. Sie müssen

in veralteter Infrastruktur und zu hohen Kosten weiterarbeiten bzw.

gleichzeitig aus Eigenmitteln in den Erhalt der Strukturen und in die

Weiterentwicklung der medizinischen Leistungsfähigkeit investieren. Um diese

Belastungen auszugleichen, müssen die Krankenhäuser zusätzliche Gewinne

erwirtschaften. Die Systematik des Finanzierungsrahmens sowie die jüngste

Gesetzgebung schränken diese Möglichkeit jedoch zunehmend sein.

2. Endlichkeit der Wirtschaftlichkeitsreserven im DRG-System

Das DRG-System sieht vor, dass die tatsächlichen Behandlungskosten regelmäßig

in einem deutschlandweiten Querschnitt erhoben werden. Die Vergütung durch die

Krankenkassen wird entsprechend angepasst. Konkret bedeutet dies, dass jedes

Jahr die aktuellen Aufwände nachkalkuliert werden. Hierbei fließen erfolgreiche

Maßnahmen zur Kostensenkung aus der Vergangenheit ein. Systembedingt müssen

deshalb immer neue und zusätzliche Wirtschaftlichkeitsreserven gehoben werden,

die allerdings durch erfolgreiches Handeln in der Vergangenheit nicht mehr zur

Verfügung stehen. Über viele Jahre hinweg wurden die Tarifsteigerungen im

Krankenhausbereich nicht durch steigende Preise für die Leistungen kompensiert.

Dies bedeutet, dass ein wesentlicher Teil der erzielten

Wirtschaftlichkeitsverbesserung in die Refinanzierung der Tarifsteigerungen

geflossen ist. Bis heute erfolgt keine vollständige Refinanzierung der

Tarifsteigerungen. Dies gilt auch für den Bereich der Pflege, trotz der

politischen Versprechungen, dass diese Refinanzierung ab dem Jahr 2018

sichergestellt sei.

3. Krankenhäuser füllen Lücken in unzureichender Versorgungsstruktur

Das deutsche Gesundheitssystem sieht weiterhin eine strenge Trennung der

ambulanten und stationären Versorgung vor. Alle politischen Versuche, dies

aufzuheben, blieben bislang Stückwerk. Gleichzeitig bewirken Innovationen und

Entwicklungen in der Medizin, dass immer mehr Behandlungen nicht mehr stationär

im Krankenhaus erfolgen müssen. Allerdings hält die Entwicklung der ambulanten

Versorgungsangebote mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Im Gegenteil: In der

Notfallversorgung werden die Krankenhäuser geradezu von Patienten mit

leichteren Erkrankungen und Verletzungen überlaufen. Bei planbaren Eingriffen

ist die Nachversorgung im ambulanten Bereich ohne intakte familiäre Strukturen

häufig nicht gesichert.

4. Erbrachte Leistungen werden nicht bezahlt (MDK Prüfungen)

In einem immer weiter zunehmenden Maße werden die Rechnungsstellungen der

Krankenhäuser auf Anforderung der Krankenkassen durch den Medizinischen Dienst

der Krankenversicherungen geprüft und in der Folge gekürzt. Der weit

überwiegende Anteil der Rechnungskürzungen und Zahlungsverweigerungen der

Krankenkassen bezieht sich auf Fragen der Indikation für die Behandlung als

solche, beziehungsweise die Liegezeit im Krankenhaus. In der Summe nehmen die

Rechnungskürzungen des Medizinischen Dienstes in den Krankenhäusern deutlich

zu. Diese Erlöse fehlen den Krankenhäusern in ihren Ergebnissen, zumal die

Leistungen als solche erbracht wurden.

5. Mangelsituation Pflege – Unnötig verschärft durch PPUG

Nachweislich hat der finanzielle Druck im Gesundheitssystem dazu geführt, dass

Pflegepersonal im Krankenhaus in Relation zu den Behandlungsfällen

kontinuierlich abgebaut wurde. Im internationalen Vergleich weist Deutschland

unterdessen eine äußerst niedrige Quote an Pflegekräften je

Krankenhausbehandlungsfall auf. Hier macht der Gesetzgeber eine komplette

Kehrtwende: Aus dem Druck Personal abzubauen wurde ein Druck, mehr Pflegekräfte

einzusetzen. Leistungserbringung und -vergütung wird an die Einhaltung von

Personaluntergrenzen gebunden.

Die bundesweit zusätzlich benötigten Pflegekräfte, um alle Vorgaben zu erfüllen

und gleichzeitig die Versorgung aufrecht zu erhalten, gibt es allerdings

derzeit nicht. Damit wird der Mangel an Fachkräften zusätzlich verstärkt, was

zu einem Wettbewerb um die zu wenigen vorhanden Pflegekräfte führt. Andere

Ansätze, die Arbeitsbelastung der Pflegenden zu senken, z. B. durch

Digitalisierung, Automatisierung oder Hilfskräfte, werden nicht gefördert,

sondern sogar behindert: Die zusätzliche examinierte Pflegekraft bekommt das

Krankenhaus gesondert vergütet, die Hilfskraft oder das digitale

Dokumentationssystem aber nicht. Das gleiche gilt für den Einsatz von

Leiharbeitskräften. In der Folge können die Krankenhäuser die Einhaltung der

Personalvorgaben im Wesentlichen nur durch die Verknappung von medizinischen

Versorgungskapazitäten einhalten.

Ergebnis: Indirekte Strukturpolitik gefährdet relevante Versorgungseinheiten

Neben möglichen Versorgungsengpässen für Patienten hat die Reduzierung der

Krankenhausbetten massive Auswirkungen auf die Krankenhäuser selbst:

Verminderte Kapazitäten führen zu weniger Behandlungsfällen und zu weniger

Erlösen. Das reduzierte Erlösvolumen reicht in der Folge nicht mehr aus, um die

in Gänze vorgehaltenen Strukturen zu refinanzieren, die andererseits aus

Versorgungsgründen aufrechterhalten werden sollen. Finanzielle und

versorgungsbedingte Defizite sind die logische Folge. Eine fatale Kausalkette

ist in Gang gesetzt worden. Eine grundlegende Reform der Krankenhauslandschaft,

oder zumindest eine öffentliche Diskussion darüber, wird noch von der Mehrheit

der Politiker in Landes- und Bundesparlamenten abgelehnt oder einfach

ignoriert. Gleichzeitig wird aber der ökonomische Druck auf die Krankenhäuser

massiv erhöht. Dass diese Entwicklung zwingend auch versorgungsrelevante

Krankenhausstandorte gefährdet, wird jedoch politisch weitgehend ignoriert. In

der öffentlichen Diskussion in den Medien ist dagegen derzeit eine Erhöhung der

Sensibilität erkennbar. Die durchaus differenzierte Berichterstattung über

empfundene Mangelsituationen in der pädiatrischen Intensivversorgung folgt

nicht mehr dem klassischen Muster Schwarz und Weiß – auf der einen Seite das

ökonomisch getriebene Krankenhaus und auf der anderen Seite der nicht

ausreichend versorgte Patient – sondern es wird differenzierter auf die

Rahmenbedingungen eingegangenen, die zu möglichen Versorgungsengpässen

führen.

Die ungesteuerte Entwicklung der Versorgungsangebote könnte schon bei der

nächsten Grippewelle bundesweit für die Patientinnen und Patienten spürbar

werden.

Länder in Ohnmacht vor Reformtempo des BMG

Zur Erinnerung: In Deutschland sind die Bundesländer für die Planung der

Krankenhausstrukturen zuständig. Der Bundesgesetzgeber legt lediglich die

einheitlichen Rahmenbedingungen für den Krankenhausbetrieb fest. Während in

immer mehr Bundesländern Verlautbarungen die Runde machen, dass jeder

bestehende Krankenhausstandort erhalten bleiben soll, schafft der

Bundesgesundheitsminister mit seinen Reformen Fakten. Eine gesellschaftliche

und politische Diskussion über die wünschenswerte und nachhaltig finanzierbare

Krankenhausversorgung bleibt dabei aus. Der Zwiespalt zwischen gesellschaftlich

Wünschenswertem und wirtschaftlich Tragfähigem wird währenddessen immer größer.

Krankenhäuser und ihre Beschäftigten werden in diesem Spannungsfeld gegenüber

den Patienten aufgerieben. Wer die Zeit bis zur nächsten echten Reform der

Versorgungslandschaft übersteht, wird dem Zufall überlassen. Eine nachhaltige

Versorgungslandschaft kann so nicht entstehen. Das Auftreten von

Versorgungslücken ist vorauszusehen.

Ziel der Strukturentwicklung ist richtig

Die zentrale Frage bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung in Deutschland

ist nicht, wie viele Krankenhäuser wir brauchen, sondern, wie die Strukturen so

weiterentwickelt werden, dass jeder Bürger versteht, wo er für seinen konkreten

Bedarf die bestmögliche Versorgung erhält. Dazu brauchen wir einen öffentlichen

Diskurs und endlich eine Krankenhausplanung, die diese Bezeichnung auch

verdient und eine angemessene Weiterentwicklung ambulanter

Versorgungsangebote.

Die AKG begrüßt eine grundlegende Neuordnung der Krankenhausstrukturen mit

einem System aus klar definierten und aufeinander aufbauenden

Versorgungsaufträgen.

Dafür werden bundesweit einheitliche Anforderungen, anreizgerechte

Vergütungsstrukturen, eine solide Investitionsfinanzierung und eine nachhaltige

Patientensteuerung benötigt. Durch neue Finanzierungsansätze für Vorhaltekosten

oder Strukturanforderungen ist dabei die bestehende Pattsituation zwischen Bund

und Ländern zu überwinden.

Die Anhebung von Mindestmengen sowie eine Ausweitung von Strukturvorgaben ist

in der aktuellen Situation ein zielführender Beitrag für eine sinnvolle

Verteilung der knappen Personalressourcen.

Zur Vermeidung kurzfristiger Versorgungsengpässe auf dem Weg zu einer neuen

Versorgungslandschaft muss vor allem die angekündigte Reform der

Notfallversorgung zügig und konsequent angegangen werden.

Damit die technologischen Potentiale aus der Vernetzung der

Versorgungsstrukturen auch tatsächlich zu einer Verbesserung in der Versorgung

beitragen, muss der Gesetzgeber bei seinen Digitalisierungsanstrengungen die

Rolle der relevanten Leistungserbringer stärken.

Eine nachhaltige Reform der Krankenhausstrukturen wird jedoch nur dann die

notwendige Akzeptanz in einer breiten Öffentlichkeit finden, wenn Sie auch mit

einer spürbaren Verbesserung der ambulanten Versorgung verknüpft wird.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser, 12.11.2019