GKV-Finanzstabilisierungsgesetz: Gesetzliche Krankenkassen sollen angemessenen Beitrag leisten

Anfang Juli hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem die Finanzlage der Gesetzlichen Krankenkassen stabilisiert werden soll. Er sieht unter anderem höhere Beiträge der Versicherten und Budgetdeckelungen für Ärztinnen und Ärzte vor,

die neue Patientinnen und Patienten aufnehmen. Dr. Pedram Emami, Präsident der Ärztekammer Hamburg, forderte die Kassen mit Blick auf die anstehende parlamentarische

Beratung des Entwurfs auf, ebenfalls einen

angemessenen Beitrag zu leisten. „Die Gesetzlichen

Krankenkassen haben ihre jährlichen Ausgaben in den

vergangenen zehn Jahren um rund 100 Millionen Euro

erhöht. Die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds sind

aber nur um gut 60 Millionen Euro gestiegen. Da ist es

höchste Zeit zu schauen, welche Ausgaben wirklich

sinnvoll sind“, so Emami.

Auch aus Sicht der Vizepräsidentin PD Dr. Birgit Wulff

kann es nicht sein, dass das Einsparpotential regelhaft nur

auf der Leistungsseite und hier insbesondere bei den

Ärztinnen und Ärzten verortet wird. Es sei ein Gebot der

Fairness, auch die Kostenstrukturen der Krankenkassen

für Versicherte und Behandelnde transparent

offenzulegen.

Die Kassen seien auch aufgerufen, ihre Kosten für die

Verwaltung oder für die Qualitätssicherung und

Überwachung kritisch zu beleuchten. „Da sind in den

vergangenen Jahren Einrichtungen und Institute

entstanden und ausgebaut worden, deren Nutzen

fragwürdig ist, die aber viel Geld kosten. Aufräumen statt

Beiträge aufstocken – das sollte die Devise der Kassen für

die anstehenden Beratungen zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz sein“, sagte Emami.

Quelle: Ärztekammer Hamburg, 18.07.2022