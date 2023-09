GKV-Spitzenverband nimmt Versorgungswirklichkeit nicht wahr (Pressemitteilung).

Mit seinen heute vorgestellten Überlegungen zur Krankenhausversorgung nach der Corona-Pandemie zieht der GKV-Spitzenverband falsche Schlüsse aus den vergangenen 15 Monaten. Zudem verkennt er völlig die besondere und herausgehobene Leistungsfähigkeit des deutschen

Gesundheitswesens und der deutschen Krankenhäuser, gerade im internationalen Vergleich. „In Deutschland konnten alle Patienten jederzeit versorgt werden. Zudem konnten die

Krankenhäuser Patienten aus europäischen Nachbarstaaten versorgen. Diese

Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems und der Kliniken ist

weltweit wahrscheinlich einzigartig“, erklärte Dr. Gerald Gaß,

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Hinsichtlich der Erlössituation sind die Schlussfolgerungen von einem „goldenen

Krankenhausfinanzierungsjahr“ nicht zutreffend. Ein reiner Vergleich mit den

Vorjahreszahlen verschweigt die Preissteigerungen und die Lohnentwicklung.

Preisbereinigt wird die GKV in der größten Gesundheitskrise der Bundesrepublik

Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg weniger für die stationäre Versorgung

ausgegeben haben, als im Vorjahr. In die Gesamterlössumme müsste der

GKV-Spitzenverband zudem auch für 2019 ambulante Erlöse und

Wahlleistungseinahmen einrechnen. Die Mehrausgaben für beispielsweise

Schutzausrüstungen mindern ebenfalls die Erlössituation gravierend.

Auch die Aussagen zu den Pflegepersonaluntergrenzen weist die DKG zurück. In

der größten Krise mussten die Pflegepersonaluntergrenzen insbesondere für die

Intensivstationen aufgehoben werden, um die Versorgung sicherzustellen. „Die

Krankenhäuser haben im vergangenen Jahr mehr Pflegekräfte eingestellt, um den

besonderen Herausforderungen gerecht zu werden. Dies wird aus Zahlen der

Bundesagentur für Arbeit deutlich. Zu unterstellen, dass man die Untergrenzen

aussetzen wollte, um die Versorgung zu verschlechtern, ist schlichtweg falsch“,

so Gaß.

Auch der vom GKV-Spitzenverband erneut verbreitete Mythos, nur ein kleiner Teil

der Krankenhäuser habe an der Corona-Versorgung teilgenommen, ist durch Zahlen

leicht widerlegt. „Weit mehr als 1.000 Kliniken haben Corona-Prämien erhalten.

Sie waren also direkt an der Versorgung von Corona-Patienten beteiligt. Zudem

gab es in regionalen Netzwerken klare Absprachen, wer Corona-Patienten aufnimmt

und wer als Entlastung für diese Corona-Krankenhäuser zur Verfügung steht“,

stellte Gaß klar. Diese Zusammenarbeit ging bis zu den Reha-Kliniken und hat

wesentlich dazu beigetragen, dass die Versorgungsituation in Deutschland in der

gesamten Pandemie jederzeit für jeden Corona-Kranken, aber auch für jeden

anderen Patienten in den Krankenhäusern, hochwertig und qualitativ gesichert

blieb.

Quelle: Pressemitteilung, 16.06.2021