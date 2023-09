Gut zwei Millionen Euro für die DRK Kamillus Klinik Asbach (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz).

Mit rund 2,34 Millionen Euro fördert das Land die DRK Kamillus Klinik Asbach, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler heute in Mainz mitteilte. Die Landesmittel wurden für die Neuordnung der Liegendkrankenvorfahrt und der Notaufnahme sowie für die

hierfür notwendige Verlegung des Schlaflabors der Klinik bewilligt. Derzeit erfolgt die Anlieferung von Liegendkranken, die in der Notaufnahme behandelt werden sollen, noch über den Haupteingang der Klinik. Dort kommt es

bei der Anlieferung von Notfallpatientinnen und -patienten immer wieder zu

Überschneidungen mit wartenden Patientinnen und Patienten sowie mit

Besucherinnen und Besuchern der Klinik. Außerdem ist der Weg zwischen

Haupteingang und Notaufnahme lang und umständlich zurückzulegen. Um diese

Situation zu verbessern, wird eine neue Einfahrt für die Anlieferung der

Notfallpatientinnen und -patienten mit unmittelbarer Anbindung an die

Notaufnahme errichtet. Dafür muss das derzeitige Schlaflabor in das erste

Untergeschoss verlegt werden. Im Bereich des bisherigen Schlaflabors entstehen

dann moderne und gut ausgestattete Räume für die Notaufnahme.

„Ich freue mich sehr, dass mit der Bewilligung von Fördermitteln eine deutlich

verbesserte Anbindung der Liegendkrankenvorfahrt an die Notaufnahme erreicht

werden kann. Durch die verkürzten Transportwege und die neuen Räume für die

Notaufnahme ist eine schnelle und störungsfreie Notfallbehandlung möglich, die

den Patientinnen und Patienten zugutekommt und gleichzeitig die

Arbeitsbedingungen für das Klinikpersonal verbessert “, so die Ministerin.

Quelle: Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, 19.12.2018