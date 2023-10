Gutachten 2021 Sachverständigenrat Gesundheit

SVR Gesundheit Gutachten 2021: Digitalisierung für Gesundheit. Ziele und Rahmenbedingungen eines dynamisch lernenden Gesundheitssystems - Datensparsamkeit sei von der Lebenswirklichkeit überholt worden (SVR Gesundheit, PDF, 6 MB).

Besseren Schutz von Leben und Gesundheit mit höherer Datensicherheit vereinbaren. Leben und Gesundheit der Menschen in Deutschland könnten besser geschützt werden, wenn endlich die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen verantwortlich und wissenschaftlich sinnvoll genützt würden. Zu

diesem Schluss kommt der siebenköpfige Sachverständigenrat Gesundheit (SVR) in seinem aktuellen Gutachten, das heute Herrn Minister Spahn übergeben und anschließend in der Bundespressekonferenz vorgestellt wurde.

„Wir brauchen eine ehrliche Diskussion über bisherige Fehlentwicklungen. Die

Politik hat in den letzten Jahren Schritte in die richtige Richtung getan. Ziel

muss die Neuausrichtung der Gesundheitsversorgung sein: hin auf ein digitales,

ein systematisch lernendes Gesundheitssystem“, betont der SVR-Vorsitzende,

Prof. Dr. med. Ferdinand Gerlach, und führt aus:

„Auch der Sachverständigenrat hält es für unabdingbar, dass Gesundheitsdaten

nicht in falsche Hände fallen. Zugleich müssen sie in richtige Hände gelangen

können. In Hände, die Leben und Gesundheit schützen wollen. Die Angehörigen der

Heilberufe in Deutschland wollen dies. Ebenso die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler, die erforschen, was uns gesund erhält, was uns krank macht und

wie man Krankheiten heilen kann. Kluges Misstrauen sollte zu geeigneten

Schutzmaßnahmen führen – nicht Hilfe verhindern, denn Daten teilen heißt besser

heilen.“

Prof. Gerlach: „Die Menschen in Deutschland produzieren jeden Tag Abermillionen

Daten, darunter sehr viele, die ihre Gesundheit betreffen. Die meisten dieser

Daten wandern in die Arme von Datenkraken außerhalb der EU und werden von

diesen für kommerzielle Zwecke, Werbung und Angebote ausgewertet. Wenn es aber

darum geht, Gesundheitsdaten hierzulande zum Zwecke besserer

Gesundheitsversorgung zu sammeln – z.B. in einer elektronischen Patientenakte –

und sie für gezieltere

Forschung, Prävention, Diagnostik und Therapie verfügbar zu machen, dann werden

Probleme aufgetürmt, die eine sinnvolle Datennutzung fast unmöglich machen. Das

ist unverantwortlich. Länder wie Dänemark oder Estland, in denen auch die

Datenschutzgrundverordnung gilt, nutzen die Chancen der Digitalisierung sehr

viel besser.“

„Der Rat ist überzeugt, dass das Patientenwohl der Maßstab sein muss, an dem

Digitalisierung im Gesundheitswesen ausgerichtet und gemessen werden muss.

Damit meinen wir das Wohl aller aktuellen und zukünftigen Patientinnen und

Patienten. Dazu brauchen wir für Forschung und Versorgung verwertbare Daten.

Nicht nur die bislang schon zugänglichen Abrechnungsdaten z.B. über

verschriebene Medi­kamente, sondern auch die zugehörigen Behandlungsdaten etwa

über Allergien, Blut- oder Röntgenuntersuchungen.“

Der Gesundheitsökonom und stellvertretende SVR-Vorsitzende, Prof. Dr. rer. pol.

Wolfgang Greiner, ergänzt: „In der Corona-Pandemie hat sich zudem gezeigt, wie

wichtig es wäre, Gesundheitsdaten wie eine nachgewiesene Ansteckung mit

Bewegungs- und Kontaktdaten verknüpfen zu können, um zu erkennen, welche

Situationen wirklich risikoreich im Sinne von Infektionsketten sind. Mit diesem

Wissen könnten Maßnahmen zur Eindämmung viel gezielter sein.“

„Die Corona-Krise zeigt, dass es beim Thema Datennutzung nicht nur um den

effizienten Schutz von Leben und Gesundheit des Einzelnen und seiner

Mitmenschen geht, sondern auch darum, das Wirtschaftsleben ebenso wie Bildung,

Kultur und Freizeitaktivitäten nicht unnötig einzuschränken. Es geht um die

materiellen und

ideellen Grundlagen unserer Gesellschaft. Um beurteilen zu können, welche

Einschränkungen wirklich nötig und angemessen sind, müssen Forschende Daten

auswerten dürfen.“

Prof. Greiner unterstreicht: „Von der Lebenswirklichkeit längst überholte

Konzepte wie Datensparsamkeit helfen nicht weiter. Der Sachverständigenrat

knüpft hier an den Deutschen Ethikrat an, der in seiner Stellungnahme zu ‚Big

Data und Gesundheit‘ feststellte, einem Datenmissbrauch könne ‚mit

Handlungsformen und Schutzmechanismen des traditionellen Datenschutzrechts nur

unzureichend begegnet‘ werden. Der Sachverständigenrat hält es für an der Zeit,

mit geeigneten technischen Maßnahmen, mit empfindlichen Strafandrohungen und

wirksamen Kontrollen die Datensicherheit zu stärken und zugleich Möglichkeiten

zu schaffen, Daten für gezieltere Forschung und Versorgung zu nutzen.“

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen formuliert der Rat in seinem Gutachten

konkrete Empfehlungen zur patientenwohldienlichen Ausgestaltung der

elektronischen Patientenakte (ePA) ebenso wie zur treuhänderisch kontrollierten

Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung. Das Gutachten erörtert ferner

die Nutzung und Kostenerstattung von digitalen Gesundheitsanwendungen und die

Steigerung digitaler Gesundheitskompetenz in den Heilberufen im Besonderen und

bei den Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen. Es skizziert die normativen,

rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Digitalisierung und die

strategischen Schritte, die auf ein dynamisch lernendes Gesundheitssystem hin

zu tun sind.

Das Gutachten wird nun dem Bundestag und Bundesrat zugeleitet und am 17. Juni

2021 im Rahmen eines Symposiums mit der Fachöffentlichkeit diskutiert. Es ist

unter www.svr-gesundheit.de abrufbar und wird demnächst im Buchhandel

erscheinen.

Quelle: SVR Gesundheit, 24.03.2021