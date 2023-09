Gutachten Belegabteilungen in Krankenhäusern schwinden zusehends

Belegabteilungen in Krankenhäusern schwinden zusehends - Studie: Das Belegarztwesen im sektorenübergreifenden Wettbewerb: Versorgungsspektrum, Interdependenzen und Versorgungsunterschiede (Zentralinstitut f.d. kassenärztliche Versorgung, PDF, 6 MB).

Studie der Universität Köln: Belegärzte leisten wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der stationären Versorgung in ländlichen Regionen Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Gefahr, wenn Belegarztwesen nicht durch Vergütungsreform abgesichert wird Vertragsärzte leisten als Belegärzte vor allem in ländlichen Regionen

Deutschlands einen ganz maßgeblichen Beitrag zur Sicherstellung der stationären

Versorgung. Ohne sie würde in immer mehr Fachabteilungen der Kliniken das Licht

ausgehen. Die Leidtragenden wären die Patientinnen und Patienten, die immer

weitere Wege zum nächsten Krankenhaus auf sich nehmen müssten. Denn

unattraktive finanzielle Rahmenbedingungen führen dazu, dass es für

Vertragsärzte wenig reizvoll ist, belegärztlich tätig zu sein. Um dem

entgegenzuwirken, muss das belegärztliche System dringend durch eine umfassende

Vergütungsreform abgesichert werden.“

Dies forderte der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die

kassenärztliche Versorgung (Zi), Dr. Dominik von Stillfried, heute anlässlich

der Veröffentlichung der durch das Zi geförderten Studie „Das Belegarztwesen im

sektorenübergreifenden Wettbewerb: Versorgungsspektrum, Interdependenzen und

Versorgungs-unterschiede“. Verfasst wurde das Gutachten am Institut für

Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft der

Universität Köln.

Insgesamt weist die Studie, die im Rahmen der jährlichen Forschungsförderung

des Zi unterstützt wurde, einen starken Rückgang der Belegabteilungen in

deutschen Krankenhäusern aus. Zwischen 2012 und 2017 sank die Zahl der in den

strukturierten Qualitätsberichten dokumentierten Belegabteilungen von 1.403 auf

1.201. Dieser Rückgang kann jedoch nicht zwangsläufig mit einer Substitution

der Versorgungsstrukturen in Hauptabteilungen oder in nicht bettenführenden

Abteilungen erklärt werden. Generell wird in den Fachgebieten Urologie,

Orthopädie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Augenheilkunde noch ein

nennenswerter Versorgungsanteil über belegärztliche Abteilungen erbracht. Nimmt

man die Verbreitung der belegärztlichen Abteilungen auf der Ebene der Stadt-

und Landkreise in den Blick, fällt auf, dass in den belegärztlich häufig

tätigen Fachgebieten, wie der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie der

Augenheilkunde, Belegabteilungen oftmals alleiniger stationärer Versorger im

Kreis sind. Somit tragen sie in einigen Fachgebieten maßgeblich zum Erhalt der

stationären Versorgung bei, insbesondere in Bayern, Niedersachsen,

Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz mit anteilig 16 bis 20 Prozent.

Quelle: Zentralinstitut f.d. kassenärztliche Versorgung, 26.02.2020