Gutachten: Wissenschaftler belegen, dass Ausgleichszahlungen notwendig waren und ausgeweitet werden müssen

Zwischenergebnis des Gutachtens von RWI und TU: Wissenschaftler belegen, dass Ausgleichszahlungen notwendig waren und ausgeweitet werden müssen (Pressemitteilung).

Das im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit für den Expertenbeirat zu den Auswirkungen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes erstellte Gutachten zur Erlössituation bescheinigt, dass die Ausgleichszahlungen dringend notwendig waren, eine Überzahlung nicht stattgefunden hat und die

Krankenhäuser mit extremen Fallrückgängen und Erlösausfällen zu tun hatten. Und dies, obwohl in diesem Gutachten noch nicht einmal das vierte Quartal des Jahres mit den

schlimmsten Monaten der Pandemie umfasst ist“, erklärte Dr. Gerald Gaß, der designierte Hauptgeschäftsführer der DKG.

Gerade im vierten Quartal flossen auch die geringsten Ausgleichszahlungen. Die

meisten Krankenhäuser sind völlig leer ausgegangen. Dies macht deutlich, dass

auch die im Gutachten genannte durchschnittliche (Netto‐)Erlössteigerung von

2,4 Prozent bis Ende des Jahres vollständig aufgezehrt sein wird. Die

psychiatrischen Kliniken haben im vierten Quartal gar keine Ausfallzahlungen

erhalten, bei einem hohen Einbruch der Belegungen von durchschnittlich 15 bis

20 Prozent. Im Gesamtjahr haben die Ausgleichszahlungen also gerade einmal die

Erlösausfälle ausgeglichen. Für den Zeitraum zwischen Januar und September 2020

haben die Krankenhäuser pandemiebedingt rund 15,5 Prozent weniger Patienten

behandelt und somit hohe Erlösausfälle gehabt. Im Zeitraum bis Ende Mai waren

es gar rund 30 Prozent. „Damit belegt das Gutachten die Notwendigkeit des

Rettungsschirmkonzeptes mit Ausgleichszahlungen und mit dem Ganzjahresausgleich

zur wirtschaftlichen Absicherung der Krankenhäuser. Zudem beweist es, dass

Behauptungen über eine angebliche Überzahlung der Krankenhäuser schlichtweg

falsch sind. 12,5 Millionen ausgefallene Belegungstage führten zu

Erlösausfällen in Höhe der Ausgleichszahlungen“, so Gaß.

Der Untersuchungszeitraum des Gutachtens endet im September 2020. Doch gerade

in den Wochen danach, bis Mitte November, haben die Krankenhäuser überhaupt

keine Ausgleichszahlungen erhalten. Danach waren nur noch rund 25 Prozent der

Kliniken für einen Ausgleich berechtigt, Psychiatrien bekamen gar keine

Ausgleiche mehr. In derselben Zeit sorgte aber die zweite Infektionswelle für

extreme Fallrückgänge und Erlösausfälle. Deswegen hat der Beirat die

Wissenschaftler aufgefordert, das Gutachten für das ganze Jahr

weiterzuentwickeln. Das Ergebnis soll zur nächsten Beiratssitzung am 24.

Februar vorliegen.

Schon heute ist gesichert, dass die zweite Welle von den Krankenhäusern noch

viel mehr als die Welle im Frühjahr abfordert. Deshalb wird auch 2021 wieder

durch deutliche Erlösausfälle geprägt sein, die über das bestehende

Krankenhausfinanzierungssystem nicht aufgefangen werden können. Notwendig ist

deshalb auch in diesem Jahr ein Rettungsschirm aus Liquiditätssicherung und

Ganzjahresausgleich für alle Krankenhäuser. „Wir brauchen für das ganze Jahr

eine gesicherte wirtschaftliche Perspektive für die Deckung der Personal- und

Sachkosten eines Krankenhauses. Regelungen, die immer nur für vier Wochen und

nur für wenige Krankenhäuser verlängert werden, werden der hochproblematischen

Lage der Kliniken nicht gerecht. Der Ganzjahresausgleich führt auch nicht zu

Mehrausgaben, sondern stellt sicher, dass die für die Krankenhäuser

einkalkulierten Krankenkassenbeitragsanteile auch für die Deckung der Kosten

der Krankenhäuser eingesetzt werden“, so Dr. Gaß.

Quelle: Pressemitteilung, 11.02.2021