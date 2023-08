Gutes neues Jahr für die Krankenhausversorgung? (Klinikverbund Hessen).

Der Klinikverbund Hessen e. V. sieht für das Jahr 2022 große Anforderungen und Herausforderungen für die Krankenhäuser. Für den Klinikverbund Hessen wird auch das Jahr 2022 große Herausforderungen und Belastungen für die öffentlichen Krankenhäuser in Hessen bringen. Trotz der aktuell noch sinkenden Fallzahlen der Patientinnen und Patienten mit

COVID-Erkrankung bliebe die Ungewissheit über die Auswirkungen der

Omikron-Variante auf die Krankenhausversorgung weiter bestehen. „Die in der

Patientenversorgung tätigen Menschen sind zum großen Teil erschöpft und oft

auch frustriert, weil einerseits ein Ende der Pandemie nicht abzusehen ist und

andererseits weiterhin bürokratische und aufwandsverursachende

Rahmenbedingungen bestehen und sogar noch im neuen Jahr dazu gekommen sind, die

der Versorgung Ressourcen entziehen“, stellt Reinhard Schaffert,

Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen fest. Beispiele seien die Ausweitung

der bürokratischen und unflexiblen Personaluntergrenzen, obwohl der

Koalitionsvertrag als Ersatz dafür die kurzfristige Einführung des

Personalbemessungsinstruments PPR 2.0 vorsehe sowie die mit Jahresbeginn in

Kraft getretenen Prüfquoten und Strafzahlungen im Rahmen der Abrechnungsprüfung

durch den Medizinischen Dienst, wodurch der personelle und administrative

Aufwand der Krankenhäuser dafür deutlich erhöht werde. Die Motivation von

Menschen zu einer Tätigkeit in der Krankenhausversorgung werde unter diesen

Bedingungen immer schwieriger. Dadurch verstärke sich der Mangel an klinischen

Fachkräften. „Ich fürchte wir werden noch in diesem Jahr erleben, dass

vielerorts aufgrund des Fachkräftemangels Krankenhäuser ihre Leistungen stark

einschränken müssen“, betont Schaffert

Auf der einen Seite sei keine Entlastung in Sicht, es würden im Gegenteil

weitere Ressourcen der Versorgung entzogen und die Möglichkeit eines flexiblen

bedarfsgerechten Personaleinsatzes weiter eingeschränkt. Auf der anderen Seite

seien die Krankenhäuser nach wie vor strukturell unterfinanziert. Zwar würden

pandemiebedingten Mehrkosten bzw. Mindererlöse mit dem Versorgungszuschlag für

die Covid-Behandlung und mit Ausgleichspauschalen zum Teil berücksichtigt, die

grundsätzlichen Probleme der Krankenhausfinanzierung wie die unzureichende

Investitionsförderung und fehlende Berücksichtigung der Vorhaltekosten sowie

Liquiditätsmangel durch verzögerte Budgetverhandlungen seien weiterhin

ungelöst. „Es ist ein Unding, dass trotz des politischen Versprechens, die

Pflegepersonalkosten vollständig zu erstatten, die Krankenhäuser diese jedoch

in der Pandemiesituation seit zwei Jahren vorfinanzieren müssen, weil der

vorläufige Pflegentgeltwert die Kosten nicht annähernd deckt und die

Verhandlungen über das Pflegebudget durch Verzögerungen und Infragestellung der

vorgelegten Kosten nicht zum Abschluss kommen,“, stellt Schaffert fest. Dies

belaste die Liquidität und die wirtschaftliche Stabilität der Krankenhäuser

erheblich. „Vielleicht sollte einfach sechs Wochen nach Aufforderung zur

Verhandlung die Forderung des Krankenhauses als vorläufig festgesetzt gelten,

dies würde die Motivation zu schnellen Verhandlungen bei den Kassen beflügeln,“

schlägt Schaffert vor.

Große Bedenken hätten die öffentlichen Krankenhäuser in Hessen auch wegen der

laufenden Tarifverhandlungen mit der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.

Abgesehen von den geforderten Gehaltssteigerungen, die dann an anderer Stelle

wieder eingespart werden müssten, seien die Vorstellungen des Marburger Bundes

hinsichtlich starrer Dienstzeitbegrenzungen nicht mit dem Betrieb eines

Krankenhauses zu vereinbaren. Bereits in den letzten Jahren seien im ärztlichen

Bereich die Anzahl der Ruf- und Bereitschaftsdienste deutlich reduziert und

begrenzt worden. „Aber ein Krankenhaus muss 24 Stunden an sieben Tagen in der

Woche betriebsbereit sein, da braucht es auch bei den Ärztinnen und Ärzten eine

gewisse Flexibilität, um beispielsweise Urlaubs- und Krankheitszeiten

überbrücken zu können, ohne dass dazu teure Honorarärzte geholt werden müssen“,

meint Schaffert.

Darüber hinaus habe der Marburger Bund bei der letzten Hauptversammlung

allgemeine Forderungen aufgestellt, die von einer Kostenerstattung für alle

therapeutischen Berufe bis hin zu Klimaschutzmaßnahmen der Krankenhäuser

reichten. Unabhängig von der Frage, ob solche Themen zu den Aufgaben einer

Ärztegewerkschaft gehörten, täten die Krankenhäuser bereits in vielen der

geforderten Bereiche alles, was unter den gegebenen finanziellen

Rahmenbedingungen möglich sei. Krankenhäuser könnten jedoch nicht einfach

Mehrkosten über die Preise an die Verbraucher weitergeben, die Finanzierung der

Krankenhäuser sei gesetzlich gedeckelt und bereits für die Kernaufgaben

unzureichend.

„Die Mitgliedshäuser des Klinikverbunds Hessen werden auch im Jahr 2022 eine

hochwertige Krankenhausversorgung in Hessen leisten und wir werden uns als

Verband engagiert dafür einsetzen, dass dies auch weiterhin möglich ist“,

betont Schaffert. Dazu diene auch die Diskussion und Erarbeitung von Lösungen

mit Akteuren aus der Gesundheitsversorgung, Krankenkassen sowie Bundes- und

Landespolitik um die Zukunft der Krankenhausversorgung bei dem vom

Klinikverbund Hessen ausgerichteten Kongress Zukunft Gesundheit am 14. Februar

2022 in Wiesbaden.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 04.01.2022