GVWG: Regelung zur ambulanten Notfallversorgung geht in die falsche Richtung (KKVD).

Zur heutigen Beratung eines Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) in erster Lesung im Deutschen Bundestag und zur Kritik von drei Ärzte-Verbänden an der darin enthaltenen Regelung für ein einheitliches Ersteinschätzungsverfahren in der ambulanten Notfallversorgung erklärt

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd):

„Es ist unbestritten, dass bei der Notfallversorgung Reformbedarf besteht.

Weiterhin wird in den Notaufnahmen der Krankenhäuser viel Zeit für die

Versorgung von Patienten aufgewendet, die in den Arztpraxen oder beim

kassenärztlichen Bereitschaftsdienst ebenfalls gut aufgehoben wären. Auch wenn

die seit 2012 eingerichtete Service-Telefonnummer 116117 und die seit 2016

gesetzlich verankerten Portalpraxen positive Trends bei der zielgenaueren

Patientensteuerung gesetzt haben, besteht noch Luft nach oben.

Der Reformvorschlag im GVWG geht allerdings in die falsche Richtung. Der

Gesetzentwurf sieht vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt

wird, ein qualifiziertes und standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren für

ambulante Notfallbehandlungen in Krankenhäusern zu entwickeln. Dieser Vorschlag

setzt an der falschen Stelle an, da ein solches Instrument zuerst im ambulanten

niedergelassenen Bereich bundesweit einheitlich etabliert werden sollte, um

eine zielgerichtete Patientensteuerung zu Haus- und Facharztpraxen zu

erreichen. Das hat der Bundesrat bereits in seiner Stellungnahme zum

Gesetzentwurf vom 12. Februar 2021 deutlich gemacht hat. Und so argumentieren

nun auch drei führende Ärzte-Verbände.

Die Krankenhäuser nehmen schon heute eine professionelle Einschätzung der

Behandlungsnotwendigkeit auf Basis eines strukturierten und validierten Systems

vor. Dies ist auch bereits verpflichtender Bestandteil der bestehenden

G-BA-Regelung zum gestuften System der Notfallstrukturen ab der

Basisnotfallversorgung. Die Erarbeitung eines zusätzlichen

Ersteinschätzungsverfahrens wird den Aufwand und die Kosten nur erhöhen und ist

daher nicht notwendig.

Ein konkreter Lösungsansatz wäre es vielmehr, Patienten stärker als heute an

die Hand zu nehmen und in die Versorgungswege zu lotsen, die ihrem jeweiligen

Bedarf entsprechen. Hierfür wäre ein strukturierter Prozess im niedergelassenen

Bereich hilfreich, wie er sich mit dem ausgearbeiteten Vorschlag eines

Gemeinsamen Notfallleitsystems (GNL) umsetzen ließe. Dieser vernünftige

Vorschlag liegt seit 2018 auf dem Tisch. Daran sollte weitergearbeitet werden

und damit könnten sich viele der bestehenden Probleme lösen lassen.“

Quelle: KKVD, 26.02.2021