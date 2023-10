GVWG: vdek unterstützt Regelungen zu Verbesserungen der Versorgungsqualität (Presemitteilung).

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) begrüßt die im Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) geplanten Maßnahmen zu Verbesserungen der Qualität vor allem in der stationären Versorgung, insbesondere die Regelungen zu den Mindestmengen, zum Ausbau des strukturierten Zweitmeinungsverfahrens bei planbaren

Eingriffen und zur Etablierung eines bundeseinheitlichen Ersteinschätzungsverfahrens in Notfallambulanzen.

Anlässlich der heutigen Fachanhörung im Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

erklärt Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek: „Mindestmengen, etwa bei

Leber- oder Nierentransplantationen haben sich als ein sehr wirkungsvolles

Instrument zur Verbesserung der Versorgungsqualität in den Krankenhäusern

erwiesen. Es ist richtig und gut, dass der Gesetzgeber den Gemeinsamen

Bundesausschuss (G-BA) damit beauftragt, weitere Mindestmengen festzulegen,

Anforderungen an Struktur- und Prozessqualität mit zu definieren und

Ausnahmentatbestände für Krankenhäuser bei Nichterreichen der Mindestmengen

abzuschaffen. Diese Regelungen bieten eine gute Basis, die qualitätsorientierte

Ausrichtung der Krankenhauslandschaft voranzutreiben.“

Zweitmeinungsverfahren und Notfallambulanzen

Positiv bewertet Elsner auch den geplanten Ausbau des strukturierten

Zweitmeinungsverfahrens bei planbaren Operationen durch den G-BA. Auch hier

habe sich zum Beispiel in Selektivverträgen gezeigt, dass der Anspruch der

Versicherten auf eine ärztliche Zweitmeinung - etwa vor einer Rücken-Operation

- eine bessere Beurteilung des Eingriffs ermöglicht und vor unnötigen

Eingriffen schützt.

Sinnvoll sei auch das Vorhaben, in Notfallambulanzen ein bundeseinheitliches

Ersteinschätzungsverfahren in Abstimmung zwischen DKG, KBV und GKV-SV zu

entwickeln. „Insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Strukturreform der

Notfallversorgung aufgrund der Pandemiesituation noch auf sich warten lässt,

ist dies ein erster Ansatz, um mehr ‘Licht in die BlackBox‘ Notfallambulanz zu

bringen“, betont Elsner.

Doppelvergütung ärztlicher Leistungen

Ebenfalls im Referentenentwurf enthalten ist eine Regelung, die die

Doppelvergütung bestimmter ärztlicher Leistungen etwa für Neupatienten

verhindern soll, die durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) seit

2019 extrabudgetär honoriert werden. „Es ist gut, dass die Politik die

coronabedingt unzureichende Bereinigung der Budgets angehen will, die ansonsten

zu jährlich bis zu zwei Milliarden Euro ungerechtfertigter Mehrkosten führt“,

so Elsner. Der derzeit vorgesehene Lösungsansatz ist jedoch nicht ausreichend.

Stattdessen sollte das Verfahren zur Bereinigung des vertragsärztlichen Budgets

im Jahr 2021 neu gestartet werden.

Morbi-RSA Sonderregelungen

Das sogenannte Sammelgesetz enthält darüber hinaus einige Sonderregelungen zum

Finanzausgleich der Krankenkassen – dem Morbi-RSA. In Zukunft sollen die

IST-Kosten des Kinderkrankengeldes im Risikostrukturausgleich (RSA) der Kassen

vollständig ausgeglichen werden. Für die RSA-Zuweisungen für im Ausland lebende

Versicherte sollen ab 2023 die landesspezifischen Kosten ermittelt werden.

Zudem wird der Wissenschaftliche Beirat zur Weiterentwicklung des RSA beim

Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) beauftragt, neue Zuweisungsverfahren beim

regulären Krankengeld zu entwickeln. „Die Ersatzkassen begrüßen diese

Regelungen ausdrücklich. Sie ergänzen die bereits vollzogenen RSA-Reformen in

sinnvoller Weise. Der IST-Kostenausgleich für die Zuweisungen für

Auslandsversicherte und Krankengeld ist ausnahmsweise sachgerecht, da

Krankenkassen nicht durch Steuerungsaktivitäten Einfluss auf die Kosten nehmen

können. Die Einführung sollte jedoch schon ab 2022 umgesetzt werden. Die

technischen Voraussetzungen wären gegeben“, so Elsner abschließend.

Stellungnahme zum Download

Quelle: Presemitteilung, 19.11.2020