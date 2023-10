GWVG-Referentenentwurf und Festlegungen zur Reform der ambulanten Notfallversorgung (ZI).

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat am 28. Oktober 2020 den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GWVG) vorgelegt. Darin enthalten sind auch Festlegungen zur Reform der ambulanten Notfallversorgung. Anlässlich der heutigen Fachkonferenz des Zentralinstituts für die

kassenärztliche Versorgung (Zi) und der Charité zu den Perspektiven der Akut-

und Notfallversorgung erklärt der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von

Stillfried:

„Nicht selten stehen Menschen mit akuten Krankheitsbeschwerden vor der Frage,

ob sie sich damit an ihre Hausarztpraxis wenden oder sich spontan im

Krankenhaus vorstellen sollen. Statistiken zeigen, dass sich jeder zehnte

Versicherte im Akutfall an die Notfallambulanz einer Klinik wendet. Mindestens

ein Drittel bis etwa die Hälfte dieser Patientinnen und Patienten könnte aber

durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt behandelt werden. Dadurch

könnten Ressourcen geschont werden, die eigentlich der Versorgung medizinischer

Notfälle dienen. Seit dem 1. Januar 2020 haben gesetzlich Versicherte deshalb

die Möglichkeit, unter der Servicenummer 116117 der Kassenärztlichen

Vereinigungen (KVen) eine telefonische Ersteinschätzung der Akutbeschwerden zu

erhalten. Die Anrufer werden dazu von qualifiziertem Personal strukturiert

befragt. Die KVen vermitteln auf dieser Grundlage eine der Dringlichkeit

angemessene ärztliche Versorgung. Sie werden dabei durch die Software SmED

(Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland) unterstützt.

Der aktuell vom BMG veröffentlichte Entwurf des GWVG sieht in § 120 (Absatz 3b)

SGB V vor, dass zukünftig die Kassenärztliche Bundesvereinigung bundesweit

einheitliche Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und

standardisierten Ersteinschätzung des ambulanten medizinischen

Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden vorzunehmen hat, die sich an

Notfallambulanzen der Krankenhäuser wenden. Ziel dieser Ersteinschätzung ist

die Feststellung, ob das Krankenhaus die angemessene Versorgungsebene ist.

Dass eine solche Regelung eine sinnvolle Ergänzung der telefonischen

Ersteinschätzung sein kann, zeigt das Beispiel Dänemark. In dänischen

Notaufnahmen wird dem Grunde nach jeder Patient auf Basis einer entsprechenden

medizinischen Ersteinschätzung mit Voranmeldung behandelt. Dies erlaubt einen

hohen Effizienzgrad in der Organisation der Notaufnahmen, da die Arbeitsabläufe

und der Personalbedarf vorausschauend angepasst werden können. Zudem wird eine

effizientere Arbeitsteilung zwischen Arztpraxen und Notaufnahmen unterstützt.

Die dänischen Erfahrungen mit der Einführung einer entsprechenden Steuerung

zeigen, dass dadurch auch deutlich bessere Ergebnisse in der medizinischen

Versorgung erreicht werden konnten. Die Patientensicherheit wurde deutlich

gesteigert. Dies sollte zur Prüfung anregen, wie wir in Deutschland zentrale

Gedanken des dänischen Modells implementieren können. Eine regelhafte

Voranmeldung von Notfallpatienten in Notaufnahmen kann zum Beispiel auch in

Deutschland auf digitalem Wege erreicht werden. Bereitschafts- sowie

Kooperations- und Partnerpraxen, die ebenfalls in ein solches Anmeldungssystem

aufgenommen werden, könnten eine ressourcenschonende Arbeitsteilung in der

Akutversorgung unterstützen. Dafür gibt es konkrete Modellvorhaben in

Deutschland. Kurzum: Soweit der Fokus auf besseren Prozessen und weniger auf

der Schaffung neuer Institutionen liegt, sind auch im bestehenden System

Verbesserungen in der Akut- und Notfallversorgung greifbar.“

Quelle: ZI, 10.11.2020