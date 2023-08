Hamburgische Krankenhausgesellschaft formuliert Forderungskatalog für 2019 (Pressemitteilung, PDF, 360 kB).

Weg vom Schreibtisch – zurück zu den Patienten Einen großen Teil ihrer Arbeitszeit verbringen die – in Vollzeitstellen umgerechnet – über 5.000 Ärzte, mehr als 9.000 Pflegekräfte und mehr als 3.000 Funktionskräfte in Hamburger Krankenhäusern inzwischen

gezwungenermaßen am Schreibtisch.

Sie könnten sich wieder deutlich mehr ihren Patienten widmen,

wenn Verwaltungsarbeiten spürbar abgebaut würden – allein

dies wäre ein wesentlicher Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Doch das

Gegenteil ist der Fall: Bürokratie, detaillierte

Strukturvorgaben, Nachweispflichten und Kontrollen nehmen

immer weiter zu. Dahinter stehen zum einen der Regulationswille der

Gesundheitspolitik, getrieben von Misstrauen gegenüber den Krankenhäusern, und

zum anderen handfeste finanzielle Interessen der Krankenkassen.

Die Kontrollkultur macht die Arbeit im Krankenhaus zunehmend

unattraktiv. Daher ist die zentrale Stellschraube gegen den

Fachkräftemangel ein spürbarer Bürokratieabbau.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 11.01.2019