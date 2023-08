Herzstiftung mit neuem Vorstand (Pressenachricht).

Die Mitglieder der Deutschen Herzstiftung haben ihren neuen Vorstand gewählt und damit die Ausrichtung des Vereins für die nächsten vier Jahre und darüber hinaus festgelegt. Zum Vorsitzenden

des neunköpfigen Vorstands wurde erneut Prof. Dr. med. Thomas Voigtländer gewählt. Der Kardiologe und Ärztliche

Direktor des Agaplesion Bethanien-Krankenhauses Frankfurt am Main hatte bereits

im Herbst des vergangenen Jahres die Nachfolge von Prof. Dr. med. Dietrich

Andresen (Berlin) angetreten. „Dietrich Andresen hat großartiges geleistet,

indem er die Digitalisierung der Herzstiftung insbesondere in Aufklärung und

Information erfolgreich vorangetrieben hat“, betonte Voigtländer auf der

Jahreshauptversammlung der Herzstiftung in Frankfurt am Main. Auch habe

Andresen dazu beigetragen, die Laien-Reanimation „als elementaren Baustein im

Kampf gegen den plötzlichen Herztod in der Bevölkerung zu verankern“.

Aktivitäten der Herzstiftung (www.herzstiftung.de) in Forschung und Aufklärung

zur Senkung der Sterblichkeit durch den plötzlichen Herztod will Voigtländer

mit Unterstützung des neuen Vorstands mit hoher Intensität verfolgen.

Impulsgeber für Versorgung von Herzpatienten

Voigtländer sieht die Deutsche Herzstiftung „bestens für die zukünftigen

Aufgaben gerüstet“. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen/-innen könne er in

den Schwerpunktbereichen Prävention, Aufklärung/Information sowie

Forschungsförderung und Angeborene Herzfehler an die „hervorragende Arbeit“ des

bisherigen Vorstands anknüpfen. Als Patientenorganisation ist die Deutsche

Herzstiftung Anlaufstelle Nummer Eins für Betroffene und Interessierte, wenn es

um Prävention, Aufklärung/Information und Forschungsförderung auf dem Gebiet

der Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht. „Wir möchten unsere Rolle als Impulsgeber

für innovative patientennahe Herz-Kreislauf-Forschung, für digitale und

unabhängige medizinische Informationsangebote – nah an den Bedürfnissen der

Patienten - noch weiter ausbauen“, betont der neue Vorstandsvorsitzende.

Beispielgebend für diesen Kurs sind u. a. die beiden jüngsten

Sonderforschungsinitiativen mit einem beträchtlichen Fördervolumen in Höhe von

jeweils rund 1 Mio. Euro: zu den Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf das

Herz-Kreislauf-System und zur häufigsten Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern.

Beide Förderinitiativen haben das Ziel, die klinische Versorgung dieser

Patientengruppen zu verbessern. Zukunftweisend auf dem Gebiet der digitalen

Herz-Kreislauf-Prävention ist die neu entwickelte HerzFit-App, die die

Herzstiftung gemeinsam mit dem Projekt DigiMed Bayern und dem vom Bayerischen

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderten Deutschen Herzzentrum

München (DHM) sowie weiteren Partnern wie Techniker Krankenkasse und TU München

auf den Weg gebracht hat. Entwickelt wurde die HerzFit-App unter der

Federführung des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Herzstiftung,

Prof. Dr. med. Heribert Schunkert, Ärztlicher Direktor des DHM. Deutlich

ausgebaut wurden u. a. der Bereich des Ehrenamts in der Herzstiftung und die

Präventionsprogramme „Skipping Hearts“, ein bundesweites Bewegungsprogramm für

Grundschulkinder, und das Nichtraucher-Projekt „Rauchzeichen“.

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ihre gesundheitlichen Folgen müssen in ihrer

Relevanz für die gesamte Gesellschaft gesehen werden, denn sie betreffen alle

Menschen, junge wie alte“, stellt Prof. Voigtländer klar. „Unsere Kernaufgabe

wird sein, in Politik und Gesellschaft das Bewusstsein für diesen Zusammenhang

noch mehr zu schärfen und der Herzstiftung als Stimme der Patienten besonders

in der Gesundheitspolitik für die Belange vieler Millionen

Herz-Kreislauf-Patienten in Deutschland noch mehr Gehör zu verschaffen.“

„Weiblicher, internationaler, jünger“

Für eine effiziente Umsetzung ihrer Ziele steht der Herzstiftung und ihren

107.000 Mitgliedern für die Amtszeit 2022-2026 ein Kompetenz-Team aus

renommierten Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Medizin

zur Verfügung, das nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden „weiblicher,

jünger und mit internationaler Erfahrung“ aufgestellt ist. Neu in den Vorstand

gewählt wurden Prof. Dr. med. Christiane Tiefenbacher, Kardiologin,

Marien-Hospital Wesel, Prof. Dr. med. Stephan Achenbach, Kardiologe,

Universitätsklinikum Erlangen, Präsident der European Society of Cardiology

(ESC), Prof. Dr. med. Stefan Hofer, Anästhesist/Notfallmediziner,

Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, im Vorstand Elternvertreter herzkranker

Kinder, und Prof. Dr. med. Bernhard Schwaab, Kardiologe, Curschmann-Klinik

Timmendorfer Strand, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und

Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR). Weitere Mitglieder des

Vorstands sind Vera Cordes, Medizinjournalistin und Moderatorin, Hamburg, Prof.

Dr. med. Jan Gummert, Herzchirurg, Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad

Oeynhausen/Ruhr-Universität Bochum, und RA Gunter Anders, Dreieich, als

Schatzmeister.

Die Deutsche Herzstiftung e. V. (www.herzstiftung.de) wurde 1979 gegründet und

ist heute mit über 107.000 Mitgliedern die größte gemeinnützige und unabhängige

Anlaufstelle für Patienten und Interessierte im Bereich der

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu den Hauptaufgaben der Herzstiftung gehört es,

Patienten in unabhängiger Weise über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deren

Vorbeugung sowie über aktuelle Diagnose- und Therapiemöglichkeiten aufzuklären.

Bekannt ist die Herzstiftung außerdem durch ihre bundesweiten

Aufklärungskampagnen und als wichtige Förderinstitution in der

Herz-Kreislauf-Forschung. Die hohe Qualität ihrer Informationsangebote beruht

nicht zuletzt auf der Expertise der rund 500 Herzspezialisten im

Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Vorstandsvorsitzender ist der

Kardiologe Prof. Dr. Thomas Voigtländer (Frankfurt a. M.), Schirmherrin ist

Barbara Genscher.

Quelle: Pressenachricht, 27.06.2022