Hessen: Freie Demokraten fordern durchdachte Krankenhausplanung (FDP Fraktion).

Kliniken benötigen ausreichend Landesmittel. Planung muss auch Praxen und Gesundheitszentren berücksichtigen. Mit Digitalisierung gegen ausufernde Bürokratie. Yanki PÜRSÜN, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion der Freien Demokraten im Hessischen Landtag, hat die

Landesregierung aufgefordert, eine durchdachte Krankenhausplanung vorzulegen. „Ausreichend Investitionsmittel sind die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit der hessischen Krankenhäuser. Dafür

muss die Landesregierung ausreichend Landesmittel in die Hand nehmen, um die

Grundlage für die beste Versorgung mit bester Qualität zu legen“, erklärt

Pürsün anlässlich der heutigen Plenardebatte zur Finanzierung von

Krankenhausinvestitionen. „Die Kliniken geraten auch ohne Pandemie immer wieder

in finanzielle Schieflage. Das führt zu einem Sparzwang, in dessen Folge

weniger Personal eingesetzt werden kann und die Beschäftigten das kompensieren

müssen“, erklärt Pürsün.

Er weist in diesem Zusammenhang auch auf Kliniken hin, die nicht mal mehr im

Ansatz rentabel seien und schließen müssten. „Der Verlust von Krankenhäusern

reißt erstmal eine Lücke in die Gesundheitsversorgung der jeweiligen Region. Um

solche Lücken zu verhindern, brauchen wir eine Gesundheitsplanung aus einem

Guss: ein abgestimmtes Netzwerk klassischer Krankenhäuser, ambulanter Praxen

und moderner Gesundheitszentren im ganzen Land für die beste

Gesundheitsversorgung.“ Außer dem Aufbrechen alter Strukturen seien aber auch

neue Ideen erforderlich, betont Pürsün und fordert, die Vorzüge der

Digitalisierung und den technologischen Fortschritt zu nutzen. „Außer dem

Mangel an Pflegepersonal ist es die ausufernde Bürokratie, die Krankenhäuser

lähmt. Deswegen muss es das Ziel sein, Aktenberge und Faxgeräte der

Vergangenheit zuzuschreiben. Mit klugen Investitionen in digitale Alternativen

können wir Pflegern und Ärzten wieder mehr Luft für ihre Arbeit im Dienste der

Menschen geben“, betont Pürsün und weist darauf hin, dass andere Länder bei

diesen digitalen Konzepten wesentlich weiter seien als Hessen.

Außer der Finanzierung vermissen die Freien Demokraten auch die Optimierung der

Gesundheitsversorgung: „Die Landesregierung muss endlich nachhaltig handeln.

Ungeachtet des tatsächlichen Investitionsbedarfs Beträge auf hessische

Krankenhausträger zu verteilen und den Rest den Kommunen zu überlassen, ist

nicht zeitgemäß. Die landespolitische Aufgabe, die Unterfinanzierung der

Krankenhäuser zu beheben, lässt sich nicht durch ein immer stärkeres

Einverleiben kommunaler Mittel lösen.“ Es sei unfassbar, dass die

Landesregierung trotz hoher Steuereinnahmen keine anständige Finanzierung der

Krankenhausinvestitionen gestemmt bekomme, kritisiert Pürsün. „Die strukturelle

Unterversorgung führt dazu, dass die Krankenhäuser Investitionen aus Mitteln

finanzieren müssen, die eigentlich an anderer Stelle verplant sind.

Leidtragende dieser Abwärtsspirale sind am Ende die Bürgerinnen und Bürger, die

eine gute Gesundheitsversorgung erwarten.“

Quelle: FDP Fraktion, 23.02.2022