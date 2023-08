Hessen: Reform der Notfallversorgung muss funktionierende Strukturen integrieren (Bundesärztekammer).

Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser durch ein sektorenübergreifendes Versorgungskonzept entlasten will, ist ausdrücklich zu begrüßen. Neu sind die Überlegungen zu einer

Reform der Notfallversorgung allerdings nicht“, betont der hessische

Ärztekammerpräsident Dr. med. Edgar Pinkowski. So sei sowohl auf Deutschen

Ärztetagen als auch auf Delegiertenversammlungen der Landesärztekammer

Hessen wiederholt die Einführung eines Versorgungskonzepts gefordert

worden.

Vor über eineinhalb Jahren habe das Land Hessen von seiner gesetzlichen

Möglichkeit nach § 90a Sozialgesetzbuch V Gebrauch gemacht und ein

gemeinsames Gremium der Akteure im hessischen Gesundheitswesen – u. a.

Landesärztekammer Hessen, Kassenärztliche Vereinigung Hessen und Hessische

Krankenhausgesellschaft - zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen

gebildet. „Ziel ist es, die Schnittstellen der ambulanten und stationären

Versorgung stärker zu vernetzen und hessenweit eine sektorenübergreifende

Notfallversorgung aufzubauen“, erklärt Pinkowski. „Dabei sollen der

Rettungsdienst und der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) gemeinsam

gesteuert werden, selbstverständlich unter ärztlicher Leitung.“

Welche Fortschritte Hessen bereits bei der Neuregelung der

Notfallversorgung gemacht habe, zeige das im Oktober 2017 gestartete

erfolgreiche Modellprojekt der koordinierten Inanspruchnahme stationärer

und ambulanter Notfallbehandlung am Klinikum Frankfurt Höchst. Dort werden

Patienten an einem zentralen Tresen von besonders geschultem Personal

triagiert und entweder in die Praxis des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes

oder in die Notfallaufnahme weitergeleitet. „Damit können sowohl Patienten, die

ein dringendes medizinisches Problem haben als auch jene mit leichteren

Beschwerden dort versorgt werden, wo sie mit seinen Beschwerden

hingehören“, so Pinkowski weiter.

Außerdem habe die Kassenärztlichen Vereinigung Hessen um die Kliniken

größerer Städte ein Netz von Partnerpraxen eingerichtet, in denen Patienten

behandelt werden, die eigentlich dem ambulanten Sektor zuzuordnen sind,

aber während der Praxisöffnungszeiten zunächst die Notaufnahme einer Klinik

aufgesucht hatten.

„Darauf läuft auch der jetzt vom Bundesgesundheitsministerium

vorgelegte Diskussionsentwurf prinzipiell hinaus: Gemeinsame

Notfallleitstellen am Telefon sowie zentrale Anlaufstellen – die

sogenannten Integrierten Notfallzentren (INZ) - an den Kliniken sollen

dringende von weniger dringenden Fällen unterscheiden und entweder in die

Notaufnahme, zum ärztlichen Bereitschaftsdienst oder in die Sprechstunde eines

niedergelassenen Arztes weiter vermitteln.“

Pinkowski forderte, bereits existierende und gut funktionierende Strukturen

bei der geplanten Reform zu berücksichtigen und zu integrieren. Auch sei

die Messlatte, die notmedizinische Fachgesellschaften für die Auswahl des

medizinischen Fachpersonals in Integrierten Notfallzentren verlangten,

überzogen, „Die geplanten INZ sind nicht als Anlaufstelle für schwerkranke

oder schwerverletzte Patienten geplant. Vielmehr soll hier der

Behandlungsbedarf von Patienten eingeschätzt werden – dafür sind auch

niedergelassene Kolleginnen und Kollegen durch ihre tägliche

Berufserfahrung mehr als ausreichend qualifiziert.“ Im Übrigen sollten die

Berufsverbände, die jetzt Beteiligungsansprüche stellen, zur Kenntnis

nehmen, dass die ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften qualifizierte

Vertreter in die Gespräche und Verhandlungen dazu entsenden.

Quelle: Bundesärztekammer, 29.07.2019