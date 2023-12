Im Zeichen der Universitätsmedizin: Deutsche Hochschulmedizin legt Agenda für die kommende Legislaturperiode vor (Uniklinika, PDF, 224 kB).

Die neue Bundesregierung steht vor großen Herausforderungen, das Gesundheits- und Wissenschaftssystem zukunftsfest zu machen. Die Corona-Pandemie hat wie unter einem Brennglas den besonderen Wert der Hochschulmedizin für die Gesellschaft deutlich gemacht – sei es durch die Versorgung von Schwererkrankten,

Erforschung von Impf- und Wirkstoffen oder Beratung von Politik und Behörden. Diese positiven Erkenntnisse müssen in der nächsten

Legislaturperiode in besonderer Weise aufgegriffen werden. Diese und weitere

Forderungen der Deutschen Hochschulmedizin, dem Zusammenschluss von

Universitätsklinika und Medizinischen Fakultäten, werden in der „Agenda der

Deutschen Hochschulmedizin für die kommende Legislaturperiode“ dargelegt.

Prof. Dr. Jens Scholz, 1. Vorsitzender des Verbandes der Universitätsklinika

Deutschlands (VUD) macht deutlich: „Die Uniklinika haben in der Pandemie nicht

nur schwererkrankte Patientinnen und Patienten versorgt, sondern auch die

regionale Koordination der Versorgung der Covid-Patienten übernommen.

Gleichzeitig haben andere Krankenhäuser von der universitären Expertise und dem

Austausch profitiert. Dieser Netzwerkgedanke und eine klare Aufgabenteilung

müssen zukünftig im Mittelpunkt der Krankenhausplanung stehen.“

Diese Forderung steht im Einklang mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates

vom Juli 2021 zur künftigen Rolle der Universitätsmedizin.

Prof. Dr. Matthias Frosch, Präsident des Medizinischen Fakultätentages (MFT)

meint: „Die für die Pandemiebekämpfung entscheidenden Kompetenzen, z.B. in der

Virologie, Epidemiologie, Pulmologie und Intensivmedizin sind konzentriert nur

an den Standorten der Hochschulmedizin vorzufinden. Dies zeigt den besonderen

Wert der Hochschulmedizin in unserem Gesundheits- und Wissenschaftssystem.“

Für die neue Legislaturperiode des Deutschen Bundestages stehen viele Aufgaben

im Gesundheitsbereich an. So ist eine Reform der Krankenhausstrukturen und des

DRG-Systems in gesundheitspolitischen Kreisen Konsens. Gerade die besonderen

Vorhaltungen und Expertisen in der Universitätsmedizin, wie sie in der Pandemie

mehr denn je benötigt werden, sind unter den derzeitigen Bedingungen dauerhaft

nicht finanzierbar.

Prof. Dr. Jens Scholz: „Aufbauend auf einer gestuften Versorgung mit einem

Uniklinikum im Zentrum einer Region müssen wir auch das DRG-System anpassen.

Insbesondere Vorhaltungen für spezifische, aufwendige Versorgungsangebote wie

24/7-Notfallversorgung oder medizinische Zentren müssen zukünftig besser

gegenfinanziert werden.“ Im Wissenschaftsbereich hat das Bundesministerium für

Bildung und Forschung (BMBF) mit der Etablierung des Netzwerks

Universitätsmedizin (NUM) neue Maßstäbe in der versorgungsnahen Forschung

gesetzt.

Prof. Dr. Matthias Frosch: „Mit dem NUM haben wir ein in Deutschland bisher

einmaliges Netzwerk geschaffen, mit dem Versorgungs- und Forschungsergebnisse

zu Covid-19 erarbeitet und in das Versorgungssystem überführt werden können.

Mit einer dauerhaften Finanzierung wird das Netzwerk auch nach der Pandemie ein

schlagkräftiges Instrument sein, mit dem wir die großen medizinischen

Herausforderungen in Deutschland bewältigen können.“

Im Download: „Agenda der Deutschen Hochschulmedizin für die kommende

Legislaturperiode“

Quelle: Uniklinika, 27.08.2021