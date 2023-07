Inflationsausgleich: Geld mit der Gießkanne zementiert überholte Strukturen in Krankenhäusern (AOK Bundesverband).

Die Forderungen nach einem Inflationsausgleich für Krankenhäuser und andere Bereiche des Gesundheitswesens mehren sich. Über die möglichen Folgen für die ohnehin angespannten Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sprach

Dr. Sabine Richard, Geschäftsführerin Versorgung im AOK-Bundesverband, im Interview mit dem AOK-Medienservice (ams).

Die Gesundheitsminister-Konferenz (GMK) hat das Bundesgesundheitsministerium

gebeten, aufgrund der steigenden Energie- und Sachkosten einen

Inflationsausgleich für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere Akteure

im Gesundheitswesen zu schaffen. Was halten Sie von diesem GMK-Beschluss?

Richard: Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass es einen speziellen

Inflationsausgleich für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geben soll. Denn

die Energiekosten, die hier vor allem zur Begründung herangezogen werden,

machen im Gegensatz zum großen Block der Personalkosten nur einen sehr geringen

Teil von ein bis zwei Prozent der laufenden Kosten von Kliniken und

Pflegeheimen aus. Zudem haben wir im Krankenhausbereich mit dem jährlich

angepassten Orientierungswert als Basis für die Erhöhung der

Landesbasisfallwerte bereits einen sehr gut funktionierenden Mechanismus zum

Ausgleich von steigenden Kosten. Der Orientierungswert 2023 wird wegen der

aktuell steigenden Preise wohl deutlich höher ausfallen als in den vergangenen

Jahren. Bei den Pflegeeinrichtungen können Kostensteigerungen im Rahmen der

laufenden Vergütungsverhandlungen geltend gemacht werden. Ein unterjähriger

Ausgleich für Kostensteigerungen ist daher weder im Krankenhausbereich noch in

der Pflege notwendig. Er würde letztlich ausschließlich zu Lasten der

Beitragszahler gehen – und deren Belastungen werden angesichts der großen

Defizite in den Finanzen von GKV und Sozialer Pflegeversicherung in den

nächsten Monaten ohnehin steigen.

[...]

Quelle: AOK Bundesverband, 01.07.2022